De tradiciones negras, indígenas y españolas: este es el origen del Carnaval de Barranquilla, patrimonio Inmaterial de la Humanidad

(CNN) -- Carnaval es fiesta, es disfrute, es tradición en Barranquilla, la Puerta de oro de América como se le conoce a esta ciudad del norte de Colombia. Durante los cuatro días antes del inicio de la cuaresma, esta ciudad portuaria celebra su fiesta más importante en la que le dan vida y muerte a Joselito Carnaval con música, danzas, fiestas, colores.

El Carnaval de Barranquilla es una exhibición de las costumbres y colores colombianos que se remonta a principios del siglo XX, tras la guerra de los mil días, aunque hay evidencias de que estas celebraciones iniciaron años atrás. Es Patrimonio Cultural de la Nación, un título dado por el Congreso de Colombia, y también es obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Así lo designó la Unesco en 2003.

Según historiadores, este carnaval fue introducido por los españoles en la época de la colonia y enriquecido con la mezcla de cantos y bailes de africanos esclavizados e indígenas.

"Es un carnaval que no es europeo, no es africano, no es indígena, pero a la vez es todo eso. Es un carnaval mestizo en cuanto a las expresiones culturales que en él se encuentran", dijo a CNN Mirtha Buelvas, investigadora de expresiones culturales.

También se sabe que las celebraciones en Barranquilla tienen relación con las Fiestas de la Candelaria en la vecina Cartagena, una fiesta de esclavos que aparecían bailando y cantando con instrumentos artesanales y atuendos especiales, dicen los organizadores del Carnaval.

Esa fiesta tradicional de La Candelaria, en Cartagena "sirvió de marco a suntuosos bailes que en el siglo XVIII concedían un día de fiesta a los negros bozales traídos de África". Así se pueden rastrear los bailes que más adelante llegarían a lo que hoy se conoce como el Carnaval de Barranquilla.

Mirtha Rodríguez, historiadora oficial del Carnaval de Barranquilla, dijo en Señal Colombia, el canal cultural estatal, que el Carnaval no tiene fecha de inicio, pues si bien en principio se creía que la primera de estas celebraciones tuvo lugar en 1886, ya para 1826 "hay una descripción de una carta de viajero donde cuenta que estaba pasando en Barranquilla en esa época", y ese viajero habló del carnaval.

A pesar de estos hechos históricos, lo cierto es que la ciudad celebra la inauguración de esta tradición en 1903. Y de hecho se sabe que la batalla de Flores fue bautizada así para simbolizar el fin de la Batalla de los mil días: en lugar de balas se lanzaron flores. Esa tradición sigue viva en el Carnaval.

Una mezcla de culturas

El Carnaval de Barranquilla es una expresión de todas las culturas que llegaron a esa región durante la época colonial, un tiempo entendido desde que los españoles llegaron hacia 1499 hasta la independencia, alrededor de 1822.

Barranquilla no fue una ciudad de fundación española como lo fueron sus poblaciones circundantes —hoy grandes ciudades— como Santa Marta, Cartagena y Mompóx, "sino que se formó espontáneamente a mediados del siglo XVI" en la ribera occidental del río Magdalena. Pronto se convirtió en un "puerto a través del cual entraron a Colombia" las maquinas, los navieros, los industriales y la cultura, escribió Adelaida Sourdis Nájera en un artículo sobre la ciudad en la Red Cultural del Banco de la República, Banrepública.

La ciudad no tenía una tradición propia ya que que se creó en la confluencia de un asentamiento indígena y de varias encomiendas, como se les conocía a las tierras de colonizadores españoles donde estos evangelizaban a los nativos. El caso es que allí se reunieron indígenas e inmigrantes africanos y europeos que trajo la colonización. Y el carnaval, tanto como Barranquilla misma, es un espacio donde confluyen las manifestaciones culturales y es, a su vez, la resistencia de los pueblos a perder sus creencias, su sistema de valores tradicionales, las creencias, las expresiones culturales "frente a los (valores) impuestos por la cultura dominante", la española, dice la página del Carnaval de Barranquilla. Aquí, las culturas indígena y africana tienen un especial énfasis.

La fiesta es una mezcla también de música y bailes. Allí suena la cumbia, la puya y el porro; la música está interpretada por conjuntos de tambores e instrumentos de vientos: se toca con tamboras, maracas, claves, instrumentos hechos en principio de manera artesanal. También hay carrozas de bailes, trajes pomposos, comparsas, música en las calles, desfiles monumentales, bailarines y actores que, con máscaras y trajes, deleitan multitudes con representaciones teatrales que dejan a la ciudad inmersa en cuatro días de fiesta, justo antes del inicio de la cuaresma.

El Carnaval de Barranquilla es una espectacular exhibición de las costumbres y colores colombianos. Los eventos del carnaval incluyen personajes tradicionales que llevan a los espectadores a un mundo de fantasía, pero también hay espacio para la burla y el humor.

La marimonda, uno de los personajes más representativos del Carnaval, nació como una burla a la élite social, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo y alegría de los nativos de esta región.

"Ha evolucionado mucho", dijo Buelvas. "Era un disfraz muy barato porque se hacía con una funda de donde venía empacada la harina y unos ojos que se le pegaban hechos de trapo".

"Tiene ese espíritu alegre, carnavalero, ese espíritu que es la gente del Caribe: musical, que le gusta tomar el pelo", dice Buelvas.

"El carnaval es la máxima celebración de la alegría de un pueblo que se ríe de sí mismo y de la vida", dice un video del Carnaval de Barranquilla al explicar la razón misma de los carnavales.

Y así como hay tradiciones muy arraigadas, el carnaval también es mutante. Se permite cada año introducir personajes de la actualidad política que se van mezclando a lo largo del tiempo. Así, no es raro ver a un Cantinflas en los desfiles de los 50, a personajes de "La guerra de las galaxias", también a presidentes y personajes de la cultura popular vueltos caricaturas.

Lo que compone el Carnaval

El Carnaval de Barranquilla se compone de una serie de eventos a lo largo de cuatro días. Uno de ellos es la noche de coronación, que tiene lugar el viernes antes del inicio formal del Carnaval. Allí se corona a la reina del carnaval y al rey Momo. Este evento se realiza en el estadio Romelio Martínez y participan artistas nacionales e internacionales.

Pero lo que marca oficialmente el inicio del Carnaval de Barranquilla es la batalla de flores que también es el más importante y antiguo. En 2023 este desfile cumplió 120 años.

Después, el segundo día está La gran parada de tradición, un desfile protagonizado por comparsas de danzas tradicionales y ancestrales como la cumbia, el mapalé, los garabatos, congos, los diablos arlequines y son de negro, entre otras. En la gran parada participan cerca de 300 grupos folclóricos que bailan a lo largo del Cumbiódromo de la vía 40.

El carnaval llega a su fin con el entierro simbólico de Joselito Carnaval, el espíritu de la fiesta, representado casi siempre con un muñeco de trapo de tamaño real que recorre las calles en un ataúd, mientras el público lo llora.

En una divertida puesta en escena, la reina del Carnaval se viste de negro en esta ocasión y en compañía de una procesión de “viudas” se lamentan por la partida de Joselito, al tiempo que gritan al unísono: "Ay, José".

-- Con información de Ilse Borrero de CNN en Español.