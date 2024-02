Un modelo 3D muestra una pequeña sección del muro de piedra tal como aparece actualmente bajo el mar Báltico. (Crédito: P. Hoy, Universidad de Rostock, modelo creado con Agisoft Metashape por J. Auer, LAKD M-V)

(CNN) -- Una megaestructura hallada en el mar Báltico podría representar una de las estructuras de caza más antiguas que se conocen hasta ahora y que fue utilizada en la Edad de Piedra, y podría cambiar lo que se sabe sobre cómo vivían los cazadores-recolectores hace unos 11.000 años.

Investigadores y estudiantes de la Universidad de Kiel, en Alemania, se encontraron por primera vez con la sorprendente hilera de piedras situada a unos 21 metros bajo el agua durante un estudio geofísico marino realizado en el fondo de la bahía de Mecklenburg, a unos 9,7 kilómetros de la costa de Rerik, Alemania.

El descubrimiento, realizado en otoño de 2021 a bordo del buque de investigación RV Alkor, reveló un muro formado por 1.670 piedras que se extendía a lo largo de 1 kilómetro. Las piedras, que conectaban varios peñascos de gran tamaño, estaban casi perfectamente alineadas, lo que hacía parecer improbable que la naturaleza hubiera dado forma a la estructura.

Después de que los investigadores avisaran del hallazgo a la Oficina Estatal de Cultura y Conservación de Monumentos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, se inició una investigación para determinar qué podía ser la estructura y cómo había acabado en el fondo del mar Báltico. Se utilizaron equipos de buceo y un vehículo submarino autónomo para estudiar el lugar.

El equipo determinó que el muro probablemente fue construido por comunidades de la Edad de Piedra para cazar renos hace más de 10.000 años.

Un estudio que describe la estructura se publicó el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Nuestras investigaciones indican que no es muy probable un origen natural del muro de piedra submarino ni una construcción en tiempos modernos, por ejemplo en relación con el tendido de cables submarinos o la recolección de piedra. La disposición metódica de las numerosas piedras pequeñas que conectan los grandes bloques inamovibles lo contradice", afirma en un comunicado el Dr. Jacob Geersen, autor principal del estudio y científico del Instituto Leibniz de Investigación del Mar Báltico en Alemania.

Retroceder en el tiempo

Según el estudio, el muro se construyó probablemente hace más de 10.000 años en la orilla de un lago o una ciénaga. En aquella época abundaban las rocas en la zona, dejadas por los glaciares que se habían desplazado por el paisaje.

Pero estudiar y datar estructuras sumergidas es increíblemente difícil, por lo que el equipo de investigación tuvo que analizar cómo había evolucionado la región para determinar la edad aproximada del muro. Recogieron muestras de sedimentos, crearon un modelo 3D de la muralla y reconstruyeron virtualmente el paisaje donde se construyó originalmente.

El nivel del mar subió considerablemente tras el final de la última glaciación, hace unos 8.500 años, lo que habría ocasionado la inundación de la muralla y de amplias zonas del entorno, según los autores del estudio.

Pero las cosas eran distintas hace casi 11.000 años.

"En esa época, la población de todo el norte de Europa era probablemente inferior a 5.000 personas. Una de sus principales fuentes de alimento eran las manadas de renos, que migraban estacionalmente a través del paisaje posglacial de escasa vegetación", explica en un comunicado el Dr. Marcel Bradtmöller, coautor del estudio y asistente de investigación en Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de Rostock, en Alemania. "El muro se utilizaba probablemente para guiar a los renos hacia un cuello de botella entre la orilla del lago adyacente y el muro, o incluso hacia el lago, donde los cazadores de la Edad de Piedra podían matarlos más fácilmente con sus armas".

Los cazadores-recolectores utilizaban lanzas, arcos y flechas para atrapar a sus presas, explicó Bradtmöller.

Es posible que se utilizara una estructura secundaria para crear el cuello de botella, pero el equipo de investigación aún no ha encontrado pruebas de ello, dijo Geersen. Sin embargo, es probable que los cazadores guiaran a los renos hacia el lago porque los animales eran nadadores lentos, dijo.

Y la comunidad de cazadores-recolectores parecía reconocer que los ciervos seguirían el camino creado por el muro, señalaron los investigadores.

"Parece que los animales se sienten atraídos por estas estructuras lineales y que prefieren seguirlas en lugar de intentar cruzarlas, aunque solo tengan 0,5 metros de altura", explicó Geersen.

Según Bradtmöller, este descubrimiento cambia la forma de pensar de los investigadores sobre grupos de gran movilidad como los cazadores-recolectores. La construcción de una enorme estructura permanente como la muralla implica que estos grupos regionales pueden haber estado más centrados en la localización y el territorio de lo que se creía anteriormente, dijo.

Lugares de caza en todo el mundo

El descubrimiento constituye la primera estructura de caza de la Edad de Piedra en la región del mar Báltico. Pero se han encontrado otras estructuras de caza prehistóricas comparables en otros lugares del planeta, como Estados Unidos y Groenlandia, así como Arabia Saudita y Jordania, donde los investigadores han descubierto trampas conocidas como "cometas del desierto".

En el fondo del lago Hurón, en Michigan, se hallaron anteriormente muros de piedra y persianas de caza construidos para cazar caribúes, a una profundidad de 30 metros. Según los autores del estudio, la construcción y ubicación del muro del lago Hurón, que incluye una orilla del lago a un lado, es muy similar a la del muro del mar Báltico.

Mientras tanto, los científicos continúan su investigación en el Báltico utilizando sonares y dispositivos de sondeo, además de planificar futuras inmersiones en busca de hallazgos arqueológicos. Solo combinando los conocimientos de expertos en campos como la geología marina, la geofísica y la arqueología son posibles tales descubrimientos, afirmó Geersen.

Comprender la ubicación de estructuras y artefactos perdidos en el lecho marino es clave a medida que aumenta la demanda de zonas de alta mar debido al turismo y la pesca y a la construcción de oleoductos y parques eólicos, dijo. Y otros tesoros por descubrir en el fondo del Báltico podrían arrojar más luz sobre las antiguas comunidades de cazadores-recolectores.

"Tenemos pruebas de la existencia de muros de piedra comparables en otros lugares de la bahía de Mecklenburg. También los investigaremos sistemáticamente", declaró en un comunicado el Dr. Jens Schneider von Deimling, coautor del estudio e investigador del grupo de Geofísica Marina e Hidroacústica de la Universidad de Kiel.