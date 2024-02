Las descargas de Tinder caen, pero la era de las apps de citas aún no acaba

(CNN) -- Tinder, el gigante que lidera el mercado de las aplicaciones de citas, cada vez tiene menos descargas. Pero el amor virtual aún no se ha extinguido.

Según un informe del Pew Research Center de 2023, el 46% de los usuarios de internet afirma haber utilizado Tinder, pero las descargas anuales han descendido más de un tercio desde el máximo alcanzado en 2014. Match Group, la empresa propietaria de Tinder, comunicó en su más reciente informe de ganancias que los usuarios de pago cayeron un 8% el año pasado, hasta situarse justo por debajo de los 10 millones.

Pero las aplicaciones de citas, como Bumble, Grindr, Hinge y OkCupid, se han consolidado como un elemento fijo en la vida estadounidense: las descargas en 2023 son más del doble que en 2012, el año en que se lanzó Tinder. Y los usuarios de más edad de la Generación Z, que ahora se encuentran entre los que descargan aplicaciones de citas, no parecen ser tan diferentes de los Millennials que les precedieron, según encuestas recientes.

Este es el estado del mercado de las aplicaciones de citas, en cuatro gráficos:

Las descargas empiezan a caer

La popularidad de las aplicaciones de citas se ha mantenido estable a pesar de un ligero descenso en el número total de descargas en los últimos años.

En 2023, los estadounidenses realizaron más de 36 millones de descargas, un 2% menos que el año anterior y un 16% menos que el máximo alcanzado en 2020, según el proveedor de análisis móvil data.ai, que rastrea las tendencias de los mercados móviles.

Según Pew, tres de cada diez estadounidenses afirman haber utilizado alguna vez una aplicación de citas. Para los menores de 30 años, entre los que se incluyen los adultos de la Generación Z con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años en el momento de la encuesta, las aplicaciones de citas son aún más comunes: el 53% dice haber utilizado alguna.

Disminuye el dominio de Tinder

Tinder ha sido la aplicación de citas más utilizada por los estadounidenses, un estatus que mantiene prácticamente desde su lanzamiento en 2012.

Pero las descargas de la aplicación rival Bumble han aumentado de forma constante desde 2021 y están a punto de superar a Tinder este año, según data.ai.

Según datos recientes de data.ai, cada vez son más los solteros que buscan contactos en línea que recurren a Hinge, mientras que Grindr y HER, aplicaciones dedicadas a las comunidades de gays y lesbianas, han mantenido una base de usuarios estable en los últimos años.

Tinder es la mayor aplicación de la cartera estadounidense de Match Group, que también incluye Match, OKCupid, Hinge, Plenty of Fish y otras 36 marcas de aplicaciones de citas dirigidas a comunidades diversas. Match domina el sector de las citas con un valor de mercado de US$ 10.430 millones, frente a los US$ 2.580 millones de Bumble, aunque ambas han visto caer sus cotizaciones desde los máximos de la era de la pandemia.

Las apps de citas se adaptan a la Generación Z

Los adultos jóvenes menores de 30 años tienen casi el doble de probabilidades que la mayoría de los Millennials mayores de 30 años de ser usuarios actuales o recientes de aplicaciones de citas, y más del 40% de los estadounidenses que habían utilizado recientemente servicios de citas en línea dijo que su principal razón para estar en las plataformas es conocer a una pareja a largo plazo o cónyuge, según el informe Pew 2023.

Pero la Generación Z también establece relaciones románticas fuera de internet con más frecuencia que otras generaciones. Alrededor del 40% de los jóvenes adultos estadounidenses que mantienen relaciones dice que eran amigos íntimos o amigos de su pareja antes de involucrarse sentimentalmente, según el Survey Center on American Life. (El Survey Center for American Life forma parte del American Enterprise Institute, un grupo de reflexión conservador).

Las empresas de aplicaciones ya comenzaron a ajustar sus estrategias para atraer a la Generación Z.

El año pasado, Tinder se dirigió a los campus universitarios de EE.UU. como parte de su campaña de marketing centrada en la Generación Z. Ofreció planes de suscripción a corto plazo para atraer a los usuarios más jóvenes que no tienen prisa por comprometerse.

Match Group también descubrió que sus usuarios de la Generación Z buscaban "una forma más auténtica y con menos presión de encontrar pareja", según el último informe trimestral de resultados de la empresa.

Bumble señala que sus usuarios también están interesados en citas sin presión.

"Uno de cada tres usuarios de Bumble en EE.UU. afirma que tiene menos citas para proteger su salud mental a la hora de salir con alguien. Este número fue ligeramente superior para la Generación Z y los Millennials, e inferior para la Generación X y los Boomers", dijo un portavoz de Bumble con base en su informe de tendencias de citas de 2024.