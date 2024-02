Este es el premio más grande de la historia de Mega Millions 1:08

(CNN) -- Un plazo incumplido el fin de semana pasado significa que alguien en Florida perdió US$ 36 millones.

Nadie se presentó a reclamar el premio del sorteo de agosto antes de la fecha límite, lo que anuló el billete de lotería Mega Millions.

Como resultado, el ganador perdió el derecho a sus ganancias: el billete ahora solo vale el papel en el que fue impreso, dijo a CNN Michelle Griner, portavoz de la Lotería de Florida.

La fecha límite para reclamar el premio era el domingo, marcando el final del período de reclamación de 180 días. El billete ganador se compró en un Publix de Jacksonville con los números ganadores: 18-39-42-57-63. El número de Mega Ball era 7 con un multiplicador de 3x.

Este fue el único boleto con el premio mayor de Mega Millions no reclamado en 2023, según el sitio web de Mega Millions.

Si bien la mayoría de los premios no reclamados son pequeños (unos pocos dólares), algunas las recompensas de millones de dólares no han sido reclamadas.

Un premio de US$ 26 millones en California no fue reclamado en 2021 después de que una mujer lavó por error el boleto con la ropa sucia. Y en 2011, un boleto de Powerball por valor de US$ 77 millones no fue reclamado en Georgia.

Pero hay buenas noticias en todo esto: los fondos de este billete no reclamado se destinarán a una buena causa.

La ley de Florida exige que el 80% de los fondos de premios no reclamados se transfieran a un fondo fiduciario para educación y el resto se retenga para el premio acumulado, según la lotería estatal.