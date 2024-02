Estados Unidos tiene nueva información de inteligencia sobre las capacidades nucleares de Rusia en el espacio

El jefe de la inteligencia militar de Ucrania habla sobre Rusia y Donald Trump 2:39

(CNN) -- Estados Unidos tiene nueva información de inteligencia sobre las capacidades militares rusas relacionadas con sus esfuerzos por desplegar un sistema nuclear antisatélite en el espacio, según múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia.

La información de inteligencia fue informada al Congreso y a aliados clave de Estados Unidos, y algunos legisladores dicen que es lo suficientemente grave como para desclasificarla y hacerla pública. Si bien la información de inteligencia es preocupante, varios miembros de alto rango del Congreso informados sobre la información este miércoles enfatizaron que no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus intereses.

El sistema sigue en desarrollo y aún no está en órbita, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con la inteligencia. No está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología, dijo uno de los funcionarios. Otro funcionario estadounidense le dijo a CNN que la amenaza no implica un arma que se usaría para atacar a humanos.

No quedó inmediatamente claro si la inteligencia se refería a una capacidad antisatélite de propulsión nuclear o a una capacidad con armas nucleares.

Si bien los miembros del Congreso restaron importancia a la inmediatez de la amenaza, un arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra representaría un peligro significativo para los satélites de comando y control nucleares de Estados Unidos, dijo Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de científicos de Estados Unidos.

Estados Unidos depende de esos satélites –que Kristensen calificó de “esenciales”– para garantizar un control constante y fluido sobre su arsenal nuclear.

Otros países han probado armas antisatélites en el pasado, pero esto sería una escalada, dijo Kristensen, y Estados Unidos ha dejado claro que reaccionaría “muy enérgicamente” ante un ataque a sus satélites de mando y control nucleares.

“Si es orbital, es un nuevo nivel de amenaza [para el sistema], ya sea nuclear o no”, dijo Kristensen, quien agregó que incluso las armas convencionales en un sistema antisatélite orbital podrían representar una amenaza significativa para Estados Unidos.

ABC News informó por primera vez que la inteligencia se relacionaba con una capacidad nuclear rusa basada en el espacio.

Más temprano este miércoles, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante republicano Mike Turner, de Ohio, provocó una tormenta de fuego en el Capitolio cuando emitió una declaración críptica anunciando que el panel tenía “información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional”.

En una carta a los legisladores invitándolos a ver la inteligencia en los espacios clasificados de la Comisión, dijo que se relacionaba con una “capacidad militar extranjera desestabilizadora que debería ser conocida por todos los formuladores de políticas del Congreso”.

Inmediatamente, los legisladores comenzaron a caminar hasta el sótano de la Cámara para saber cuál era la información de inteligencia.

Algunos quedaron decepcionados. Un miembro demócrata con profunda experiencia en seguridad nacional dijo que nunca antes habían recibido ese tipo de citaciones urgentes por un asunto de seguridad nacional durante su mandato en el Congreso, y que la información de inteligencia que vieron cuando llegaron no era lo suficientemente urgente como para justificar la alarma de Turner.

En cuestión de horas, el presidente republicano de la Cámara, el representante Mike Johnson, intentó frenar el embrollo, diciendo a los periodistas que “no hay motivo de alarma” e indicando que conocía la información de inteligencia desde al menos enero.

“Solo queremos asegurarnos de que todos tengan manos firmes al volante. Estamos trabajando en ello y no hay necesidad de alarmarse”, dijo Johnson.

El representante Jim Himes, el principal demócrata de la Comisión, dijo en una declaración que “el producto de inteligencia clasificado que la Comisión de Inteligencia de la Cámara llamó la atención de los miembros anoche es importante, pero no es motivo de pánico”.

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo este miércoles que estaba “sorprendido” de que Turner hubiera hecho pública la existencia de la inteligencia, y señaló que ya tenía programado informar a los principales líderes republicanos y demócratas de la Cámara, así como a Turner y Himes este jueves.

“Mañana programamos una reunión informativa para los miembros de la Banda de los Ocho de la Cámara de Representantes”, dijo Sullivan. “Eso ha estado en los libros. Así que estoy un poco sorprendido de que el congresista Turner haya salido públicamente hoy, antes de una reunión programada, para que mañana pueda sentarme con él junto a nuestros profesionales de inteligencia y defensa”.

Turner en su declaración ha instado a la administración Biden a desclasificar “toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la administración y nuestros aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza”.

Mientras tanto, en una declaración conjunta, los líderes republicanos y demócratas de la Comisión de Inteligencia del Senado sugirieron que habían estado rastreando la información de inteligencia pero que sería difícil desclasificarla sin exponer fuentes y métodos sensibles.

El revuelo por la nueva información de inteligencia se produce cuando un paquete de ayuda de US$ 60.000 millones para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia se ha estancado en la Cámara y el expresidente Donald Trump ha estado apoyando públicamente a los miembros del Partido Republicano que se han opuesto al paquete. Trump también ha dicho en los últimos días que alentaría a Rusia a “hacer lo que quiera” con los aliados de la OTAN que no cumplan los objetivos de gasto establecidos por la alianza en su propia defensa.

Johnson ha dicho que no traerá al pleno la medida de ayuda aprobada por el Senado.

Pero Turner ha apoyado públicamente que se siga financiando el esfuerzo bélico de Ucrania. Algunos legisladores y funcionarios estadounidenses especularon en privado que su esfuerzo por informar a los legisladores sobre la inteligencia (algo que la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes votó el martes por la noche) podría ser un intento de apuntalar el debilitado apoyo a Ucrania.

Las fuentes se negaron a proporcionar más detalles sobre la inteligencia o las capacidades rusas que describe.

Pero durante años, Rusia ha buscado sistemas contraespaciales diseñados para neutralizar los sistemas espaciales militares y comerciales de EE.UU., según un informe de 2022 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) sobre seguridad espacial. La doctrina rusa exigía poder atacar los satélites del enemigo desde tierra, aire, cibernética y espacio, utilizando ataques que van desde la interferencia temporal hasta la destrucción total.

En 2020, Rusia probó un arma antisatélite espacial con capacidades orbitales sofisticadas que podría tener un doble propósito: podría dar servicio e inspeccionar satélites amigos y al mismo tiempo tener la capacidad de atacar satélites enemigos.

Un intento de lanzar al espacio un sistema antisatélite con armas nucleares violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe explícitamente “cualquier objeto que transporte armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva” en órbita.

