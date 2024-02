Egipto está al límite mientras la guerra de Israel empuja a más de un millón de palestinos contra su frontera

Autorizan a extranjeros a cruzar de Gaza a Egipto 1:54

(CNN) -- Egipto está reforzando su presencia de seguridad en su frontera con Gaza, temeroso de que la guerra de Israel contra Hamas se extienda a su territorio en caso de que el ejército israelí comience su asalto terrestre a Rafah, la ciudad más al sur del enclave, donde más de la mitad de la población de Gaza se refugia a pocos pasos de la frontera.



La fortificación de la frontera con Gaza es una medida de "precaución" ante una esperada operación terrestre israelí en Rafah, según informaron funcionarios de seguridad egipcios a CNN. En el marco de su refuerzo de la seguridad, Egipto ha desplegado más tropas y maquinaria en el norte del Sinaí, en la frontera con Gaza.

La campaña militar de Israel en Gaza puede estar poniendo en peligro sus lazos de casi medio siglo con un socio árabe clave. Egipto condenó anteriormente la medida israelí de empujar a los palestinos hacia el sur del enclave, sugiriendo que forma parte de un plan para expulsar a los gazatíes y que supondría el fin de la causa palestina.

Ahora, vuelve a hacer sonar las alarmas mientras Israel empuja a más de un millón de palestinos hacia su territorio y se prepara para una operación militar en Rafah.

Egipto también parece estar construyendo una enorme zona de seguridad y un muro de varios kilómetros de ancho a lo largo de su frontera con el sur de Gaza, según muestran nuevas imágenes satelitales. Las imágenes, tomadas esta semana por Maxar Technologies, muestran que una parte importante del territorio egipcio entre una carretera y la frontera con Gaza ha sido arrasada. En la frontera propiamente dicha, pueden verse varias grúas colocando secciones del muro.

Otras imágenes satelitales revisadas por CNN muestran que las excavadoras llegaron al lugar el 3 de febrero y que la excavación inicial de la zona de seguridad comenzó el 6 de febrero. La excavación ha aumentado considerablemente esta semana.

publicidad

CNN se puso en contacto con el gobierno de Egipto para obtener comentarios sobre la zona de seguridad y la construcción del muro.

Los puestos de control que conducen al paso fronterizo de Rafah, en el lado egipcio, se han reforzado con más soldados y las zonas alrededor de la carretera principal se estaban preparando para el despliegue de tanques y maquinaria militar, según declaró a CNN un testigo presencial.

Esta semana también se han visto helicópteros militares egipcios volando en el lado egipcio, según un testigo presencial en Egipto y videos grabados en las redes sociales desde el lado de Gaza de la frontera.

Soldados del ejército egipcio observan desde detrás de la valla fronteriza de alambre de espino mientras trabajadores palestinos descargan cajas de ayuda humanitaria que entran en Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom (Karm Abu Salem), en el sur del enclave, el 29 de enero. Crédito: Said Khatib/AFP/Getty ImagesLos funcionarios de Egipto e Israel rara vez se critican mutuamente en público, pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto arremetió el lunes contra los comentarios del ultraderechista ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien afirmó que El Cairo tiene una responsabilidad considerable en los atentados del 7 de octubre de Hamas contra Israel, en los que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas. La posterior campaña militar de Israel en Gaza ha causado allí la muerte de más de 28.000 personas, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas.

Es "desafortunado y vergonzoso" que Smotrich "siga haciendo declaraciones irresponsables e incendiarias, que solo revelan ansias de matar y destruir", dijo el portavoz egipcio en X, antes Twitter.

Egipto fue la primera nación árabe en reconocer a Israel en 1979. Ambos firmaron un pacto histórico por el que Israel devolvía a Egipto la península del Sinaí que le había arrebatado en la guerra de 1967 a cambio de la paz. El tratado también limitaba el número de tropas estacionadas en la frontera entre Egipto y Gaza, que en aquel momento estaba controlada por Israel. El tratado convirtió a Egipto en un paria en el mundo árabe, pero décadas después contribuyó a allanar el camino para que otras naciones árabes firmaran acuerdos similares con Israel.

Los medios de comunicación occidentales, entre ellos Associated Press y The New York Times, han informado de que Egipto ha amenazado con anular el tratado de paz si las tropas israelíes invaden Rafah. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto desmintió esa información, pero afirmó en una conferencia de prensa el lunes que El Cairo se adheriría al tratado "mientras siga siendo recíproco", informó el periódico estatal Ahram.

Un funcionario israelí reconoció que los egipcios han estado preocupados por la operación de Israel, pero dijo que no tienen conocimiento de una amenaza específica con respecto al tratado. "Existe una colaboración entre las fuerzas de seguridad israelíes y egipcias. Siempre la ha habido y siempre la habrá", declaró el funcionario israelí a CNN.

Emad Gad, asesor del Centro Al-Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos, con sede en El Cairo, y exmiembro del Parlamento egipcio, afirmó que la suspensión del tratado por parte de Egipto es "totalmente irrealista".

La medida, dijo a CNN, tendría consecuencias con Estados Unidos, incluso sobre la importante ayuda financiera y militar que Egipto recibe de Washington.

"La crisis actual presenta peligros potenciales no vistos en incidentes anteriores", afirmó Ofir Winter, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv y profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Tel Aviv.

Aunque Egipto e Israel han pasado por momentos difíciles desde que se firmó el tratado, dijo Winter a CNN, este es el peor periodo en los lazos israelo-egipcios desde que el gobernante Abdel Fattah el-Sisi llegó al poder hace una década.

Israel ha recibido presiones de la comunidad internacional para que se abstenga de lanzar una operación terrestre en Rafah, que lleva semanas bajo bombardeos aéreos israelíes. La ciudad es el último refugio importante para los palestinos que huyen del norte y el centro de Gaza.

Tras los numerosos llamamientos israelíes para evacuar otras zonas del enclave, más de 1,3 millones de personas se hacinan ahora en una extensa ciudad de tiendas de campaña en Rafah.

Familias que luchan contra la escasez de alimentos, agua y medicinas viven en tiendas de campaña a escasos metros de la valla de alambre de púas que las separa de Egipto.

Varios ministros del gabinete israelí, entre ellos el ultraderecha ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Smotrich, han pedido públicamente el reasentamiento de los judíos en Gaza después de la guerra. Aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado la idea de restablecer asentamientos en Gaza, ha dicho que Israel mantendrá "el control total de la seguridad".

Desbordamiento de refugiados

El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio advirtió el domingo de las "graves consecuencias" de una operación militar israelí en Rafah, pidiendo a Israel que se abstuviera de "tomar medidas que complicarían aún más la situación y perjudicarían los intereses de todos los implicados sin excepción".

Para Egipto, la perspectiva de millones de palestinos entrando en el país trae recuerdos de la crisis fronteriza de 2008, cuando cientos de gazatíes irrumpieron en Egipto tras la voladura y derribo del muro fronterizo. Los palestinos se habían quedado sin combustible, alimentos y otros suministros después de que Israel cerrara los pasos fronterizos de Gaza.

Egipto ha declarado que, desde que comenzó la guerra, el paso fronterizo de Rafah fue bombardeado al menos cuatro veces en el lado palestino. En octubre, Egipto bloqueó las puertas del paso con placas de concreto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio dijo el miércoles que "apuntar a esta zona del enclave, llena de tantos civiles, supone un peligro".

"Esto es muy diferente a si estos ciudadanos estuvieran viviendo en una zona más grande o espaciosa", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, Ahmed Abu Zeid, en una entrevista con Alghad TV. "Estamos hablando de una zona del sur de Gaza que solía estar habitada por 300.000 palestinos", dijo Abu Zeid, añadiendo que ahora viven allí más de un millón de personas.

Atravesar una zona neutral desmilitarizada

El funcionario egipcio quiso destacar los peligros de la ofensiva terrestre israelí a través de la ruta Philadelphi, una franja de tierra de 14 kilómetros de largo y 100 metros de ancho en la frontera entre Gaza y Egipto.

La estrecha línea es una zona neutral en la frontera entre Egipto y Gaza, establecida como parte del tratado de paz de 1979. Forma parte de un conjunto más amplio de zonas que Israel y Egipto acordaron desmilitarizar. Ninguno de los dos Estados puede aumentar su presencia militar allí sin el acuerdo previo del otro.

Tras retirarse de Gaza en 2005, Israel acordó con Egipto un mecanismo para asegurar la zona con solo fuerzas egipcias de patrulla fronteriza en el lado egipcio de la frontera. Los expertos afirman que los recientes despliegues egipcios en la zona podrían constituir una violación de ese acuerdo, a menos que se hayan realizado con la aprobación tácita de Israel.

Al aumentar su presencia de seguridad en la frontera con Gaza, Egipto dice que está actuando bajo los términos de un acuerdo de 2016 con Israel para aumentar las fuerzas en la llamada Área C en el Sinaí, adyacente a la frontera israelí, dijo otro funcionario egipcio a CNN. Ese acuerdo de 2016 se produjo en un momento en que Egipto luchaba contra una insurgencia radical.

El aumento de la seguridad en el lado egipcio técnicamente no está en línea con los acuerdos de seguridad de ambos países, pero es probable que se esté llevando a cabo con la bendición de Israel, dijo Gad.

"Parece que se trata de un paso aprobado por Israel como forma de calmar los temores egipcios", dijo Gad. "Egipto no desplegaría (más fuerzas) sin la aprobación de Israel".

Gad dijo que una campaña terrestre israelí en Rafah en sí no constituiría una violación del tratado, pero una operación en la ruta Philadelphi sí.

El despliegue de tropas israelíes en la ruta Philadelphi sin acuerdo previo entre ambos países constituiría una violación del tratado de paz, declaró el funcionario egipcio a CNN, añadiendo que el gobierno no había aprobado tal despliegue. Winter dijo que si Israel lleva a cabo operaciones militares en Rafah en las que participen más de los cuatro batallones de infantería permitidos por el acuerdo, Egipto podría alegar una violación del acuerdo.

No está claro si Israel y Egipto están hablando de la posible operación en Rafah. Mientras que los medios de comunicación israelíes han informado previamente de cierto nivel de coordinación, Al Qahera News, vinculada al gobierno egipcio, dijo el mes pasado que Egipto había negado los informes que alegaban cualquier coordinación de seguridad entre Israel y Egipto en la ruta Philadelphi.

Gad, del Centro Al-Ahram, afirmó que "indudable y absolutamente existen conversaciones sobre seguridad" entre Israel y Egipto, y añadió que siempre que ha habido tensiones políticas, los aparatos de seguridad han intervenido para calmar los ánimos.

Estas conversaciones, dijo, son a menudo negadas por los funcionarios para apaciguar a la opinión pública.

Aunque las relaciones entre Israel y Egipto no han sido tan acaloradas en años, se centran principalmente en "el nivel de las declaraciones oficiales", dijo. "A nivel práctico, de seguridad y militar, los lazos son estables".

-- Lauren Izso y Paul P. Murphy de CNN contribuyeron a este reportaje.