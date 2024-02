Amy Schumer comparte una actualización sobre su salud: "Me siento fuerte y hermosa"

Amy Schumer describe su larga lucha contra la endometriosis 1:28

(CNN) -- Amy Schumer compartió una actualización sobre su salud para crear conciencia y redirigir la conversación tras recibir varios comentarios en redes sociales.

Después de que Schumer apareciera en "The Tonight Show with Jimmy Fallon" el martes y en "Good Morning America" el miércoles, donde habló de la segunda temporada de su éxito de Hulu "Life & Beth", algunos en las redes sociales comentaron que su apariencia había cambiado.

"¡Muchas gracias por los comentarios de todos sobre mi cara! He disfrutado de los comentarios y las deliberaciones sobre mi aspecto, como todas las mujeres, durante casi 20 años. Y tienen razón, ahora mismo está más hinchada de lo normal", escribió en una publicación de Instagram. "Me están pasando algunas cosas médicas y hormonales en este momento, pero estoy bien".

Añadió que está lidiando con la endometriosis, una condición dolorosa que ocurre cuando el tejido que es similar al revestimiento interno del útero crece fuera del útero, según la Organización Mundial de la Salud.

Schumer continuó: "También creo que una mujer no necesita ninguna excusa por su aspecto físico y no debe ninguna explicación. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás".

"Como cualquier otra mujer/persona, algunos días me siento segura de mí misma y muy bien y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza. Pero me siento fuerte y hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que he creado. Escrito. Protagonizado y dirigido", concluyó Schumer en su mensaje. "Quizás, solo quizás, podamos centrarnos en eso un poco".

La segunda temporada de "Life & Beth" ya se puede ver en streaming.