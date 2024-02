¿Cómo llega Messi a su debut en la nueva temporada MLS?

Gerardo Martino habló sobre Messi y Suárez 2:43

(CNN Español) -- La MLS levanta el telón de la temporada 2024 y no hay mejor acto que tener al último ganador del Balón de Oro y campeón del mundo Lionel Messi como atracción principal. Este miércoles a las 8 p.m., hora de Miami, Inter recibe a Real Salt Lake para iniciar la temporada de la liga de Estados Unidos.

En el Chase Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, las Garzas ponen primera en la temporada 2024 y, pese a las molestias en la pretemporada, el 10 jugará desde el arranque. El astro argentino tuvo un comienzo de año con amistosos, lesiones y polémicas y lo espera un calendario agitado.

Pretemporada: amistosos, viajes y pedido de disculpas

“La pretemporada nos puso a prueba en el área comercial y en el área futbolística y creo que tenemos todos un aprobado”, reflexionó Gerardo Martino en conferencia. El director técnico se refirió al calendario inicial del año que llevó a Inter Miami a una serie de viajes y amistosos por El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. La nota de la gira se la llevó el partido en Hong Kong ante un combinado local, en el que Messi no pudo jugar por una molestia física y se convirtió en tema de Estado.

El organizador del evento tuvo que devolver el 50% del valor de las entradas, Messi tuvo que dar explicaciones sobre por qué no pudo participar del encuentro y, además, la autoridad de fútbol de Beijing canceló los partidos amistosos que la selección argentina tenía programados en China aduciendo que Beijing no tenía planes de recibir competencias en las que Messi participase. Tan importante fue el conflicto que dos semanas después del amistoso Messi posteó un video en Weibo, una red social china, explicando nuevamente que no pudo jugar por una molestia en el aductor y dejando en claro que no fue por cuestiones políticas.

La pretemporada dejó pocos minutos de juego para Messi, que disputó un total de 301 minutos en 6 partidos, y una pequeña molestia física para tener en cuenta a futuro con un calendario que incluye partidos por tres competencias locales y al que se le suma la Copa América a mitad de año.

Un calendario frenético con Inter y la selección argentina

Una vez pasado el frenesí de la pretemporada, el foco se pone en la MLS, competencia central en Estados Unidos para Inter y para Messi, ya que el año pasado no pudieron clasificar a los playoffs. La competencia tiene un total de 34 partidos de febrero a octubre y es tan arduo el calendario que ni siquiera frena durante la Copa América. La Copa se disputa en Estados Unidos y tiene a Messi como figura trascendental para que la selección argentina pueda defender el título conseguido en Brasil 2021.

A la MLS y a la Copa América se le suma la Concachampions, competencia a la que accedió Inter por ser campeón de la Leagues Cup en 2023. El primer partido será el 7 de marzo, sin rival definido aún. Inter Miami también tendrá que intentar defender el título en la Leagues Cup, que reúne a equipos mexicanos y de Estados Unidos, que se disputa una vez finalizada la Copa América.

El primer rival: Real Salt Lake

“Messi está para jugar los 90 minutos”, dijo Tata Martino y tranquilizó a los hinchas de Inter Miami, a los de la selección argentina, y seguramente a los que compraron entradas para llenar el estadio y ver en vivo el debut de las Garzas. Pese a la dolencia en el aductor que lo aquejó en la pretemporada, según el DT Messi está bien desde lo físico y comenzará jugando la primera competición oficial. Salt Lake, el primer rival, viene de una pretemporada con dos triunfos, un empate y una derrota.

En un año que comenzó con dolencias, Messi llega en condiciones para arrancar la temporada 2024 siendo titular. Una temporada en la que el objetivo será el campeonato en la MLS e intentar defender la Copa América. Una temporada que puede ser la última en la selección argentina. En definitiva, una temporada más para disfrutar a Lionel Andrés Messi.