Clientes de AT&T informan de una interrupción masiva del servicio. Verizon y T-Mobile también reportan fallas

Una torre de telefonía celular tradicional. (Brett Coomer/Houston Chronicle/Getty Images)

(CNN) -- La red de AT&T estaba caída para muchos de sus clientes en la mañana de este jueves, lo que los dejó sin poder realizar llamadas, enviar mensajes de texto ni acceder a Internet. Los clientes de Verizon y T-Mobile también reportaron algunas interrupciones en la red.

Más de 31.000 clientes de AT&T informaron interrupciones en el sitio de seguimiento de servicios digitales DownDetector. Aunque los informes de cortes cayeron un poco desde el pico de las 4:00, hora ET, se recuperaron a eso de las 6 am ET.

AT&T no respondió a una solicitud de comentarios por parte de CNN. La compañía ha estado respondiendo a las quejas de los clientes en línea, pero aún no ha reconocido una interrupción de la red.

La compañía ha experimentado cortes esporádicos en los últimos días, incluido un corte temporal del 911 en algunas partes del sureste de Estados Unidos.

También hubo alrededor de 1.000 cortes reportados por clientes de Verizon y T-Mobile el jueves por la mañana, indica el sitio web DownDetector. Verizon y T-Mobile no respondieron tampoco a las solicitudes de comentarios.

No está claro cuántas personas se han visto afectadas ni qué provocó la interrupción del servicio.

"DownDetector ofrece información de estado en tiempo real para más de 12.000 servicios en 47 sitios web que representan 47 países", dice el sitio web.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.