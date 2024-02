Falla masiva del servicio de telefonía e internet de AT&T en EE.UU. en vivo: última hora

Más de 73.000 clientes de AT&T reportaron fallas en el servicio

Más de 73.000 clientes de AT&T reportaron fallas al sitio de seguimiento de servicios digitales DownDetector. Esa no es una cifra exhaustiva: solo rastrea las interrupciones autoinformadas. Aunque los informes de cortes cayeron un poco a las 5 a.m., hora ET, se recuperaron a las 7, hora a.m. ET, y continúan aumentando.

AT&T reconoció que tiene una interrupción generalizada, pero no proporcionó el motivo de la falla del sistema.

"Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en el servicio inalámbrico esta mañana. Estamos trabajando urgentemente para restablecerles el servicio", dijo AT&T en un comunicado. "Recomendamos el uso de llamadas por Wi-Fi hasta que se restablezca el servicio".

La compañía dijo que algunas partes de su red están comenzando a recuperarse, pero no tenía un plazo para saber cuándo su sistema se restauraría por completo. AT&T ha estado respondiendo a las quejas de los clientes en línea, pidiéndoles que envíen mensajes directos al servicio de atención al cliente.

Qué hacer si no tienes servicio: si eres cliente de AT&T y no tienes acceso a teléfono, mensajes de texto o Internet, puedes activar las llamadas por Wi-Fi. Si tiene acceso a Wi-Fi, debería poder llamar y enviar mensajes de texto.