5 cosas que hay que saber sobre la interrupción masiva del servicio de AT&T

(CNN) -- Decenas de miles de estadounidenses tuvieron problemas para hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, comunicarse con los servicios de emergencia o incluso acceder a Internet este jueves debido a una interrupción de casi 12 horas en la red de AT&T.



Y al menos un departamento de policía informó que su línea de emergencia 911 se inundó brevemente pues la gente marcaba al número para ver si sus llamadas lograban salir.

La alarma por la interrupción de una importante red de telefonía móvil, que en un momento dado afectó a más de 70.000 clientes, es comprensible.

La gente depende cada vez más de sus teléfonos celulares para mantenerse en contacto con el trabajo y la familia, obtener direcciones, acceder a Internet y utilizar el doble factor de autenticación para entrar en sitios web, por no hablar de tareas más serias como pedir ayuda en caso de peligro.

El incidente también suscitó rápidamente dudas sobre si una actividad malintencionada podría haber causado la interrupción del servicio y suponer una amenaza continua para las redes celulares estadounidenses, aunque por el momento no hay pruebas de que detrás del apagón estuvieran actores malintencionados.

Finalmente, AT&T restableció el servicio de telefonía móvil a todos sus clientes sobre las 15.00 horas (hora del este) y la empresa dijo que lo lamentaba "sinceramente".

Esto es lo que hay que saber sobre el apagón:

¿Quién se ha visto afectado?

Si eres cliente de Verizon o T-Mobile y no tienes amigos o familiares que utilicen AT&T, es posible que no hayas notado el problema el jueves, ya que esas compañías rivales no se vieron afectadas.

Pero desde primera hora de la mañana del jueves, miles de clientes de AT&T empezaron a informar de problemas para llamar, enviar mensajes de texto y acceder a Internet en sus dispositivos móviles. En un momento dado, más de 74.000 clientes de AT&T informaron de cortes en el sitio de seguimiento de servicios digitales DownDetector. La cifra solo representa los cortes informados por los usuarios, lo que significa que el número real de clientes afectados era casi con toda seguridad mayor.

Antes del incidente del jueves, AT&T había sufrido cortes esporádicos esta semana, incluido un corte temporal del 911 en algunas partes del sureste de Estados Unidos. Aunque de vez en cuando se producen cortes regionales, los prolongados a escala nacional son extremadamente raros.

A las pocas horas del jueves, el número de clientes afectados por el corte empezó a disminuir. Hacia las 3 de la tarde, hora del este, la empresa dijo que el problema se había resuelto por completo.

Varios gobiernos locales dijeron el jueves que la interrupción de AT&T estaba causando interrupciones y que en algunos casos los clientes de AT&T no podían llamar a los servicios de emergencia y tenían que hacerlo con un teléfono fijo o un teléfono celular de un operador rival. Funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York dijeron a CNN que no podían hacer llamadas ni utilizar el correo electrónico en los teléfonos de AT&T el jueves por la mañana a menos que estuvieran conectados a una red Wi-Fi.

Sin embargo, un portavoz de AT&T dijo que la red FirstNet de la compañía seguía operativa a pesar del corte.

FirstNet proporciona cobertura a los equipos de primera intervención, incluidos los departamentos de policía y bomberos, y se anuncia como una red más robusta que la red comercial de AT&T. Utiliza una combinación de su propia infraestructura y la red más amplia de AT&T.

¿Qué causó la interrupción?

Aún no está claro. AT&T no ha identificado una causa concreta y sus responsables están investigando.

Sin embargo, los expertos del sector de las telecomunicaciones afirman que los cortes de servicio ocurren, y normalmente por razones mundanas. Puede tratarse de cualquier cosa, desde la perforación accidental de un cable de fibra óptica por personal de construcción hasta fallos de software causados por errores humanos.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el incidente?

Varios organismos federales están investigando el incidente. Entre ellos, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional.

"Somos conscientes de las interrupciones de la red inalámbrica, y nuestra Oficina de Seguridad Pública y Seguridad Nacional está investigando activamente", dijo la FCC en un comunicado el jueves por la tarde en X. "Estamos en contacto con AT&T y las autoridades de seguridad pública, incluyendo FirstNet, así como otros proveedores".

El FBI, por su parte, dijo en un comunicado a CNN que está en contacto con AT&T en relación con la interrupción. "Si nos enteramos de cualquier actividad maliciosa, responderemos en consecuencia", añadió el comunicado del FBI.

La Casa Blanca también respondió el jueves, diciendo que las agencias federales están en contacto con AT&T sobre los cortes de la red, pero que aún no tiene todas las respuestas sobre lo que llevó a las interrupciones.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que se estaba trabajando en ello. "La conclusión es que no tenemos todas las respuestas a eso", dijo Kirby el jueves por la tarde. "Y por eso estamos trabajando muy duro para ver si podemos llegar a la verdad de lo que pasó exactamente".

¿Cómo respondió AT&T?

AT&T dijo que tomó "medidas inmediatas" para restaurar alrededor de tres cuartas partes de la red hacia el mediodía, hora del Este. Después, unas 12 horas después del inicio de los cortes, AT&T anunció que había restablecido totalmente el servicio a los clientes afectados.

"Les pedimos sinceras disculpas", dijo la empresa en un comunicado. "Mantener a nuestros clientes conectados sigue siendo nuestra máxima prioridad, y estamos tomando medidas para garantizar que nuestros clientes no vuelvan a experimentar esto en el futuro".

Los analistas del sector de las telecomunicaciones afirman que AT&T podría enfrentarse a multas por los cortes del 911, aunque no es seguro.

Mientras tanto, muchos clientes enfadados inundaron AT&T con preguntas en las redes sociales y denunciaron la aparente falta de transparencia de la empresa sobre lo que estaba ocurriendo y cuándo se restablecería el servicio. En X, la cuenta oficial de atención al cliente de AT&T instó a los clientes a enviar mensajes directos a la empresa.

El precio de las acciones de AT&T bajó más de un 2% el jueves tras la interrupción del servicio, el mismo día en que el índice S&P 500 y el índice industrial Dow Jones alcanzaron máximos históricos.

¿Qué dice esto sobre la seguridad de las redes móviles estadounidenses?

Por el momento, las autoridades federales y un responsable del sector afirman que no hay pruebas de que se trate de un ciberataque. El funcionario de la industria dijo a CNN que el problema parece estar relacionado con el peering, o la forma en que las llamadas se pasan de una red a otra.

Es posible que aparezcan nuevas pruebas que apunten a un ataque. Pero es demasiado pronto para afirmarlo.