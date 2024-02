EE.UU. suma nuevas sanciones contra Rusia 1:31

(CNN) -- El presidente Joe Biden está adoptando una retórica persuasiva mientras llama a la resistencia del expresidente Donald Trump y los republicanos sobre Ucrania y Rusia.

La táctica, que está llevando a cabo en particular en actos de recaudación de fondos fuera de cámara y en actos públicos, se ha acentuado en los últimos días, cuando el presidente se ha aferrado a la negativa de los republicanos de la Cámara de Representantes a aprobar ayuda adicional para Ucrania y a la negativa de Donald Trump a condenar a Rusia por la muerte de Alexey Navalny, el principal crítico de Vladimir Putin.

El presidente ha subido la temperatura sobre Trump y los republicanos en California esta semana en una serie de recaudaciones de fondos, lugares donde el presidente tiende a hablar un poco más libremente y sin rodeos.

El miércoles, en un acto de recaudación de fondos en San Francisco, Biden se refirió a Putin como un "h.d.p loco" y dijo que los comentarios de Trump sobre Navalny eran desconcertantes.

"Se está comparando con Navalny y diciendo que, como nuestro país se ha convertido en un país comunista, él fue perseguido, igual que Navalny", dijo Biden. "¿De dónde demonios viene esto? Si yo me hubiera parado aquí hace 10 o 15 años y dijera todo esto, todos ustedes pensarían que debería estar internado".

publicidad

El enfoque del púlpito de intimidación se produce en un momento en que el presidente está ansioso por poner la retórica incendiaria de Trump al frente y al centro a medida que la carrera de 2024 se calienta. Biden ha dado instrucciones a su equipo de campaña para que denuncie más agresivamente las "locuras" de Trump.

Al atacar repetidamente a Trump y a su partido desde la Casa Blanca, Biden también espera ilustrar lo que está en juego en las próximas elecciones y demostrar sus propios esfuerzos por unir a Occidente contra la agresión rusa. Los republicanos de la Cámara de Representantes han echado por tierra los esfuerzos por aprobar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza y ayuda adicional para Ucrania, ambos a instancias de Trump.

"Mira lo que están haciendo con el proyecto de ley suplementaria de seguridad nacional que proporciona asistencia a Ucrania, Israel y el pueblo palestino. Nada. Ni una sola cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Donald Trump les dice que hagan", dijo Biden a los donantes en una recaudación de fondos privada en Los Ángeles el martes.

El miércoles, en otro evento de alto presupuesto en el Área de la Bahía, Biden dijo que la actual cosecha de legisladores del Partido Republicano era "peor" que Strom Thurmond, un exsenador demócrata convertido en republicano con opiniones segregacionistas acérrimas.

"Fui senador desde 1972. He servido con verdaderos racistas. He servido con Strom Thurmond. He servido con todos esos tipos que han batido récords terribles en materia racial. ¿Pero adivinen qué? Estos tipos son peores. Estos tipos no creen en los principios democráticos básicos", dijo Biden.

Biden, que hizo un panegírico de Thurmond y fue objeto de críticas en las primarias demócratas de 2020 por pregonar su pasada relación de trabajo con segregacionistas, continuó diciendo: "Cuando Strom se fue, hizo cosas terribles, pero cuando se fue tenía más estadounidenses negros en su personal que cualquier otro miembro del Congreso de Estados Unidos. Votó a favor de reautorizar la Ley del Derecho al Voto".

"No le estoy haciendo más de lo que era. Pero lo que quiero decir es que al menos podría trabajar con algunos de estos tipos", continuó Biden. "Una y otra vez los republicanos demuestran que son el partido del caos y el partido de la división".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respondió en las redes sociales: "Indignante. El presidente menos popular que busca la reelección está ahora tan desesperado y tan por debajo en las encuestas que está jugando la carta de la raza desde el fondo de la baraja".

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió el jueves sobre la "profundización" de los lazos militares entre Rusia e Irán que están ayudando a apoyar la guerra contra Ucrania, mientras seguía presionando al Congreso sobre la ayuda a Ucrania.

"Consideren a lo que se enfrenta Ucrania. Rusia está recibiendo armas y municiones de Irán y Corea del Norte. También nos sigue preocupando el apoyo que las empresas de la República Popular China están prestando a la base industrial de defensa rusa. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandona a Ucrania a su suerte. No piensen ni por un momento que Vladimir Putin no está sacando provecho de todo esto", declaró Kirby a los periodistas.

Kirby añadió que el Gobierno piensa que Putin cree que ahora es su "mejor oportunidad para poner a Ucrania de rodillas".

'Horrorizado' por los comentarios de Trump sobre Putin y la OTAN

Biden se ha mostrado indignado personalmente porque Trump no condenó a Putin por la muerte de Nalvany, además de animar al líder ruso a hacer "lo que le dé la gana" con los países que no cumplan con las obligaciones de la OTAN.

El presidente estaba "horrorizado" por el comentario de Trump sobre la OTAN, dijo un funcionario, y quería responder personalmente. Ahora ha arremetido repetidamente contra Trump por el comentario, incluso en un video grabado en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en el que Biden arremete contra su predecesor por su nombre, un movimiento que suele reservar para las recaudaciones de fondos privadas y la campaña electoral, pero que ahora se está produciendo con más frecuencia desde los terrenos de la Casa Blanca.

El cambio es notable para un presidente que parecía reacio incluso a mencionar a Trump por su nombre durante los primeros años de su presidencia.

"Trump invitó a Putin a invadir algunos de nuestros aliados de la OTAN", dijo Biden a principios de este mes. "Ningún otro presidente en nuestra historia se ha inclinado ante un dictador ruso. Bueno, déjenme decir esto tan claramente como pueda: nunca lo haré".

De pie bajo un retrato de Abraham Lincoln, el presidente añadió: "Por el amor de Dios, es tonto, es vergonzoso, es peligroso, es antiestadounidense".

Una semana después, Biden arremetió contra Trump por una publicación en las redes sociales en la que evitaba condenar a Putin por la muerte de Navalny y, en su lugar, pintaba a Estados Unidos como una "nación en decadencia".

"¿Por qué Trump siempre culpa a Estados Unidos? Putin es responsable de la muerte de Navalny. ¿Por qué Trump no puede decir eso?", dijo Biden en un video de la Casa Blanca publicado el martes.

El presidente ha advertido en repetidas ocasiones de que los soldados ucranianos se verían gravemente limitados en el campo de batalla sin más munición y ayuda. La Casa Blanca ha culpado directamente a la inacción del Congreso por la retirada militar de Ucrania de la ciudad clave de Avdiivka durante el fin de semana, y el presidente ha dicho que no confía en que no caigan más ciudades en los próximos meses.

Los republicanos de la Cámara de Representantes se han negado hasta ahora a tramitar un proyecto de ley que proporcionaría más de US$ 60.000 millones en ayuda a Ucrania. El presidente ha subido de tono al criticar a la Cámara por tomarse un descanso de dos semanas mientras languidece la petición de fondos suplementarios para la seguridad nacional.

"Dos semanas y se van. Dos semanas", dijo Biden alzando la voz durante un acto en la Casa Blanca. "¿En qué están pensando? Dios mío, esto es grotesco, y no hace más que reforzar toda la preocupación y casi, no diré pánico, pero sí verdadera inquietud acerca de que Estados Unidos sea un aliado fiable. Esto es indignante".

¿Funcionará la estrategia?

Incluso mientras el presidente emprende esta campaña de presión, no está claro si los republicanos resistentes se dejarán influir o si los votantes tendrán en cuenta el debate sobre política exterior a la hora de emitir su voto en noviembre.

La política exterior no suele estar en el centro de las campañas presidenciales, a menudo oscurecida por preocupaciones domésticas o económicas. Incluso en medio del actual debate sobre Rusia, el equipo de Biden no espera que los asuntos exteriores sean un factor importante en la toma de decisiones de los votantes.

Aún así, el equipo de Biden cree que el tema de Rusia proporciona un punto de contraste conveniente entre los dos hombres, y sirve como recordatorio del tipo de presidente que sería Trump si ganara otro mandato.

La semana pasada, la campaña de Biden presentó un nuevo anuncio digital en el que arremetía contra el comentario de Trump sobre la OTAN, en el que un narrador afirmaba que Trump "incluso ha dado luz verde a Putin y a Rusia para atacar a los aliados de Estados Unidos".

El anuncio, que forma parte de una campaña digital de tres semanas y seis cifras, se emitirá hasta el supermartes y estará dirigido a los votantes de los estados más disputados: Michigan, Wisconsin y Pensilvania. La campaña dijo que pretendía llegar a más de 2,5 millones de estadounidenses que se identifican como estonios, finlandeses, letones, lituanos, noruegos y polacos, todos ellos países de la OTAN fronterizos con Rusia.

La estrategia de captación de votantes vinculados a países vecinos de Rusia se produce en un momento en el que las últimas encuestas muestran el apoyo de los estadounidenses a mantener intacta la OTAN y enviar más ayuda a Ucrania.

Según una encuesta reciente de Quinnipiac, dos tercios de los votantes (el 67%) creen que la OTAN desempeña un papel importante en la seguridad mundial y les gustaría que Estados Unidos siguiera formando parte de la alianza.

Más de la mitad de los votantes, el 56%, cree que Estados Unidos debería enviar más ayuda militar a Ucrania en medio de su guerra contra Rusia.

La misma encuesta encontró que el 71% de los votantes cree que Trump diciendo que no protegería a los países de la OTAN que no cumplan con sus obligaciones y alentando a Rusia a hacer "lo que demonios quieran" a esos países es una "mala idea".