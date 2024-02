Biden dice que Navalny creía en Rusia y responsabiliza a Putin de su muerte 2:14

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, un "h.d.p. loco" en un acto de recaudación de fondos este miércoles en San Francisco, según el equipo de prensa que viajaba con él.

“Tenemos un h.d.p. loco ese tipo, Putin, otros. Y siempre tenemos que estar preocupados por un conflicto nuclear. Pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima”, dijo Biden, usando el acrónimo en inglés S.O.B. que significa hijo de p**ta (por son of a b**ch)..

En respuesta a los comentarios de Biden, el Kremlin los calificó este jueves como una "enorme vergüenza" para Estados Unidos.

Biden también criticó los comentarios del expresidente Donald Trump en los que comparaba sus problemas legales con la muerte del líder opositor ruso Alexey Navalny. El presidente parafraseó los comentarios de su predecesor antes de decir a los asistentes que "si yo estuviera aquí hace 10 o 15 años y dijera todo esto, todos ustedes pensarían que debería estar comprometido".

"Se está comparando con Navalny y diciendo que, como nuestro país se ha convertido en un país comunista, él fue perseguido, igual que Navalny fue perseguido. ¿De dónde demonios viene esto?", declaró Biden, de acuerdo con los periodistas presentes en la sala. "Si yo estuviera aquí hace 10 o 15 años y dijera todo esto, todos ustedes pensarían que debería estar comprometido... Es asombroso".

En marcado contraste con Biden y otros líderes occidentales, Trump, el candidato favorito para las presidenciales republicanas de 2024, aún no ha condenado a Rusia o a Putin por la muerte de Navalny.

En las últimas semanas, Trump también ha indicado varias veces que no defendería a un país de la OTAN de un ataque ruso si el país no cumple con las directrices de gasto en defensa - un comentario que Biden criticó como una "admisión de que tiene la intención de dar a Putin luz verde para más guerra y violencia".

Trump "está dejando claro que abandonará a nuestros aliados de la OTAN", añadió Biden tras los comentarios del expresidente a principios de este mes.

Cuando un periodista de la cadena estatal Rusia 1 le preguntó sobre los comentarios del presidente de EE.UU., el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: “Puedo decir que es poco probable que declaraciones tan groseras del jefe de Estado de EE.UU. ofendan de algún modo al jefe de otro país, especialmente el presidente Putin, pero esto es una enorme vergüenza para el país, me refiero a los Estados Unidos de América”.

"Por lo tanto, si el presidente de un país así utiliza ese lenguaje, debería ser vergonzoso", añadió.

"Claramente, el Sr. Biden está demostrando un comportamiento al estilo de un vaquero de Hollywood para satisfacer intereses políticos internos".

EE.UU. suma nuevas sanciones contra Rusia

Biden fue presentado en la recaudación de fondos del miércoles por el capitalista de riesgo John Doerr, según la Casa Blanca. Biden habló durante 16 minutos, según el equipo de prensa, y dio las gracias a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien asistió al evento.

"Creo que es la mejor presidenta de la Cámara de Representantes que ha habido nunca. Gracias a Dios ha estado casi siempre de nuestro lado", dijo Biden, según los periodistas presentes en la sala.

En una segunda recaudación de fondos en San Francisco el miércoles, Biden trató de generar un mayor contraste con su predecesor, diciendo a los asistentes que nueve jefes de Estado le habían dicho: “Tienes que ganar” en noviembre.

"Cuando salgo de las reuniones, algún jefe de Estado encuentra una excusa para acercarse... y decirme: 'Tienes que ganar'. No porque sea tan especial. Tienes que ganar porque mi democracia está en juego si gana el otro'. Nueve jefes de Estado han hecho eso conmigo", dijo Biden, señalaron los periodistas.

"No me comparen con el todopoderoso, compárenme con la alternativa. Esta alternativa es una raza diferente de gato", dijo, según el qeuipo de prensa. Pelosi interrumpió entonces al presidente, diciendo: "No diga eso de los gatos", ante las risas de la multitud.

Se espera que el presidente participe en otro acto de campaña el jueves en Los Altos Hills, California, antes de regresar a la Casa Blanca por la noche.

Kate Sullivan, Kaanita Iyer y Anna Chernova de CNN contribuyeron a este informe.