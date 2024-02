Alexey Navalny murió por causas naturales, según un informe médico que mostraron a su madre

La madre de Navalny dice que recibe presiones 1:17

(CNN) –– Alexey Navalny, líder opositor ruso, murió por causas naturales, de acuerdo a un informe médico mostrado a su madre, Lyudmila Navalnaya, informó la portavoz del difunto político en X.

"El informe médico de la muerte que se mostró a la madre de Alexey Navalny indicaba que las causas fueron naturales", publicó Kira Yarmysh en X el jueves.

Por su parte, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, reiteró este jueves que cree que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mató a su marido. También pidió a los medios de comunicación no dejarse distraer por las narrativas del Kremlin.

Navalny murió el pasado viernes en una prisión rusa. En ese momento el servicio penitenciario declaró el líder opositor "se sintió mal después de una caminata" y "casi inmediatamente" perdió el conocimiento. La entidad dijo que estaba investigando su "muerte súbita". El hospital de la ciudad de Labytnang declaró a la agencia estatal rusa RIA Novosti que estuvo intentando reanimar a Navalny durante más de media hora.

Madre de Navalny dice que vio el cuerpo de su hijo y que la presionan para un funeral secreto

Más temprano este jueves, Lyudmila Navalnaya dijo que este miércoles había visto el cuerpo de su hijo en una morgue de la ciudad rusa Salekhard, en Siberia, cerca a la prisión donde Navalny permanecía recluido desde diciembre. En días pasados, a la madre se le había negado el acceso al cuerpo.

En un video en el canal de YouTube de Navalny, su madre señaló: “Según la ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexey de inmediato, pero aún no lo han hecho. En cambio, me chantajean y establecen condiciones sobre dónde, cuándo y cómo se debe enterrar a Alexey”.

“Estoy grabando este video porque empezaron a amenazarme. Mirándome a los ojos dicen que si no acepto un funeral secreto harán algo con el cuerpo de mi hijo”, añadió.

Navalnaya afirmó que un investigador llamado Voropayev le dijo: “El tiempo está en tu contra. El cadáver se descompone”. No dio el nombre completo del funcionario.

También señaló que al Comité de Investigación de Rusia que investiga las circunstancias de la muerte de su hijo le gustaría enterrar su cuerpo "en secreto sin despedirse". Dijo que los investigadores “afirman que conocen la causa de la muerte y que tienen todos los documentos médicos legales”, y que ella había firmado su certificado médico de defunción.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le dijo a Matthew Chance de CNN que no había escuchado los comentarios de la madre de Navalny sobre el cuerpo de su hijo y los problemas que, según afirma, está experimentando con los investigadores.

"Desafortunadamente, no he escuchado sus palabras, así que no puedo comentar al respecto", dijo Peskov. Añadió que el Kremlin "se ocupa de diferentes cuestiones que son de gran importancia para nuestro país".

La Casa Blanca pide a Rusia que entregue los restos de Navalny a su madre

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo este jueves a los medios de comunicación que los rusos deben entregar el cuerpo de Alexey Navalny a su madre.

“Los rusos deben devolverle a su hijo y deben responder por qué específicamente, qué le sucedió al señor Navalny y reconocer que, de hecho, son responsables de su muerte”, dijo Kirby en una sesión informativa virtual con periodistas.

Kirby también dijo que no podía confirmar los informes de chantaje por parte de la madre de Navalny.