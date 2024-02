Biden califica el acuerdo fronterizo como "el más fuerte" de la historia

No hay reformas migratorias, el proyecto fracasa en el Senado 7:37

(CNN) -- El presidente Joe Biden pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que aceptaran el acuerdo fronterizo bipartidista, calificándolo como "el acuerdo fronterizo más sólido que el país haya visto jamás", e instó a los gobernadores a presionar al Congreso para que apruebe el proyecto de ley.

En una reunión de gobernadores en la Casa Blanca este viernes, Biden subrayó los esfuerzos bipartidistas para reformar el sistema de inmigración, incluida la ronda más reciente con negociadores del Senado y funcionarios de la administración que culminó con algunas de las medidas de seguridad fronteriza más estrictas de los últimos tiempos.

"Con el tiempo, nuestras leyes y nuestros recursos no han seguido el ritmo de nuestro sistema y éste no funciona. Y nuestra política no ha logrado solucionarlo", dijo Biden. "El acuerdo bipartidista representa las reformas más justas y humanas en mucho tiempo. No obtuve todo lo que quería. También incluye el conjunto de reformas más duro de la historia para asegurar la frontera".

Cada una de las mesas donde se sientan los gobernadores tiene una hoja informativa con detalles del acuerdo fronterizo, dijo Biden.

Los gobernadores de todo el país han tenido que lidiar con el nivel récord de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, en parte como resultado de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, haya transportado a inmigrantes en autobuses a ciudades lideradas por demócratas sin previo aviso. La Casa Blanca ha enfrentado feroces críticas de los estados mientras buscan recursos adicionales y cambios de políticas.

"Es un paso positivo, un paso significativo. Lo saben. Ustedes lidian con esto todos los días, algunos de ustedes lo enfrentan todos los días. Tienen mucha piel en el juego", dijo Biden. "Díganles a los miembros del Congreso que se interponen en su camino que muestren un poco de coraje".

Biden culpó a los republicanos por obstaculizar la financiación de los gobernadores cuyos estados reciben inmigrantes.

El Programa de Refugio y Servicios, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, no ha podido brindar apoyo financiero adicional desde finales de 2023. Los fondos del año fiscal 2023 ya fueron asignados, lo que significa que cualquier ciudad que busque nuevos fondos y reembolsos en El año fiscal 2024 no los recibirá en este momento.