El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. Crédito: Pedro Rances Mattey/AFP/Getty Images

(CNN) -- Joshua Holt, un estadounidense que estuvo encarcelado durante dos años en Caracas, presentó este jueves una demanda civil por daños contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que, entre otros delitos, lo acusa de encabezar una “organización delictiva” que secuestra, tortura y envía injustificadamente a prisión a ciudadanos de EE.UU.

El texto de la demanda presentada en una corte federal en Miami, y a la que CNN ha tenido acceso, señala a Maduro, al denominado Cartel de los Soles, y a algunos altos funcionarios y figuras políticas relacionadas con el oficialismo.

Holt exige una indemnización por los daños que, afirma, sufrieron él y su pareja, Thamy Holt, quien también fue arrestada.

La demanda se ampara en la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, y menciona los supuestos vínculos de Maduro con dos facciones disidentes de la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), FARC-EP y Segunda Marquetalia.

La ley permite que los estadounidenses que sean víctimas de grupos terroristas extranjeros incauten los bienes de los responsables de los presuntos delitos. EE.UU. dejó de considerar a las FARC una organización terrorista luego de que el grupo firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2016, pero en 2021 puso en la lista a FARC-EP y Segunda Marquetalia.

publicidad

En la demanda, de 99 páginas, Holt y su pareja señalan que fueron detenidos en 2016 bajo acusación de pertenecer a una supuesta trama conspirativa orquestada por la CIA.

“Me taparon los ojos, me amarraron y me electrocutaron con una pistola táser, y pusieron mis dedos en un sacapuntas. Tenía mucho miedo. Querían que firmara una confesión que decía que Josh era parte de una trama de espionaje, que había liderado a un equipo de la CIA y que había matado a personas. Lloré y me negué”, afirma Thamy Holt en la demanda.

Por su parte, Joshua Holt describe en el documento que fue encerrado en “una pequeña celda donde apenas cabía un camastro y que no tenía escusado”. “Tenía que defecar sobre el papel periódico que había sobre el piso y orinar en una botella. En los primeros seis meses perdí 60 libras (27 kilos) de peso”, señaló.

Holt fue liberado en 2018 tras largas negociaciones encabezadas por el entonces senador republicano Bob Corker. La demanda afirma que, tras su liberación, Gustavo González López —quien entonces era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)— reconoció que los cargos en su contra habían sido fabricados.

CNN está intentando contactar a Joshua Holt y al Gobierno de Venezuela para obtener comentarios sobre el caso y está a la espera de respuesta.