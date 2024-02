¿Sorprende el silencio de algunos líderes luego de la muerte de Navalny? 1:44

(CNN) -- Las autoridades rusas comunicaron a la madre del fallecido líder opositor Alexey Navalny que sería enterrado en la colonia penal del Ártico donde murió, a menos que aceptara en un plazo de tres horas un funeral secreto sin despedida pública, declaró este viernes la portavoz del opositor.

La afirmación ocurre una semana después de que se anunciara la muerte de Navalny el pasado 16 de febrero, lo que provocó críticas al Kremlin por parte de líderes occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Un investigador llamó a la madre de Alexey hace una hora y le dio un ultimátum. O acepta un funeral secreto sin despedida pública en un plazo de tres horas, o Alexey será enterrado en la colonia", dijo este viernes la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh.

Lyudmila Navalnaya, madre de Navalny, señaló el jueves que los investigadores habían amenazado con dejar que el cuerpo de su hijo "se descompusiera" a menos que accediera a su exigencia de que fuera enterrado en secreto.

Dijo que los funcionarios de Salekhard, la ciudad siberiana donde el cuerpo de Navalny se mantiene en una morgue, le habían mostrado el cuerpo el miércoles y que firmó su certificado médico de defunción, en el que se afirmaba que había muerto de causas naturales.

"Han empezado a amenazarme. Me miran a los ojos y me dicen que si no acepto un funeral secreto harán algo con el cuerpo de mi hijo", declaró el jueves.

Navalny, el opositor político más destacado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, murió a los 47 años el pasado viernes en una prisión situada sobre el círculo polar ártico. El servicio penitenciario ruso declaró que "se sintió indispuesto tras un paseo" y "casi inmediatamente" perdió el conocimiento.

En agosto había sido condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de crear una comunidad extremista y otros delitos, que se sumaban a los 11 años y medio a los que había sido condenado anteriormente. Navalny había rechazado los cargos que se le imputaban por motivos políticos.

La muerte de Navalny ocurrió pocas semanas antes de las elecciones presidenciales rusas previstas para el 17 de marzo, en las que se espera que Putin consiga un quinto mandato, prolongando su Gobierno al menos hasta 2030.

El presidente de Estados Unidos, Biden, anunció este viernes una nueva serie de sanciones contra más de 500 personas en respuesta a la muerte de Navalny y a la actual invasión de Ucrania por Moscú.

"Estas sanciones irán dirigidas contra personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como contra el sector financiero, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de sanciones de Rusia en múltiples continentes", dijo Biden en un comunicado. "Garantizarán que Putin pague un precio aún más alto por su agresión en el extranjero y su represión en casa".

Este artículo fue actualizado.