Amy Schumer revela que padece el síndrome de Cushing

(CNN) -- La comediante y actriz Amy Schumer compartió más información acerca de un desafío de salud al que se enfrenta en la actualidad.

Después de que Schumer fuera invitada a principios de este mes en "The Tonight Show with Jimmy Fallon", donde habló de la segunda temporada de su éxito de Hulu "Life & Beth", algunos en redes sociales comentaron críticamente que su apariencia había cambiado. Schumer respondió a los comentarios en un mordaz post de Instagram explicando que había algunas "cosas médicas y hormonales sucediendo", pero que se encontraba bien.

En una entrevista publicada el viernes en el boletín News Not Noise de Jessica Yellen, Schumer reveló que padece el síndrome de Cushing exógeno, provocado por recibir inyecciones de esteroides que generaron un exceso de cortisol en su cuerpo. Según la Clínica Mayo, esta enfermedad puede provocar aumento de peso, fatiga, dolores de cabeza y otros síntomas.

Schumer dijo que se sintió "renacer" al conocer su diagnóstico, tras una serie de pruebas para determinar lo que ocurría.

"Mientras hacía prensa para mi serie de Hulu, también estaba en máquinas de resonancia magnética cuatro horas seguidas, con las venas cerradas por la cantidad de sangre que me sacaban y pensando que quizá no estaría para ver crecer a mi hijo", recuerda Schumer. "Descubrir que tengo el tipo de Cushing que se resuelve por sí solo y que estoy sana fue la mejor noticia imaginable. Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia".

Schumer dijo que se sintió motivada a compartir su diagnóstico para abogar por la salud de la mujer y el optimismo sobre el cuerpo.

"La vergüenza y la crítica de nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y de lo que he sido testigo durante mucho tiempo", explicó Schumer. "Deseo muchísimo que las mujeres se quieran a sí mismas y sean implacables cuando luchan por su propia salud en un sistema que normalmente no las cree".

Schumer concluyó su conversación animando a los demás a ser más amables con sus palabras.

"Este es un buen ejemplo de que nunca sabemos lo que le pasa a alguien", dijo. "Todo el mundo está luchando con algo. Quizá todos podamos ser un poco más amables con los demás y con nosotros mismos".