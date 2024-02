Hijo del presidente de México denuncia filtración de número telefónico tras controversia entre AMLO y periodista de The New York Times

AMLO dice que los periodistas "se creen una casta divina" 4:12

(CNN Español) -- El hijo mayor del presidente de México Andrés Manuel López Obrador denunció este sábado que su número de teléfono fue filtrado y sugirió que sería una represalia a la controversia que desató esta semana el mandatario al revelar los datos personales de una corresponsal de The New York Times en el país.

José Ramón López Beltrán dijo en un mensaje en la red social X (antes Twitter), que "este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen".

López Beltrán no dio más detalles sobre cómo o dónde se llevó a cabo la presunta filtración, pero dijo que estaba relacionada con la controversia surgida esta semana luego de que su padre, el presidente, revelara en su conferencia matutina datos personales de una periodista de The New York Times que buscaba sus comentarios a un artículo que estaban por publicar.

"El Presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares", continuó en su mensaje de este sábado el hijo del presidente. "¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?", cuestionó.

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y… publicidad — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024

López Beltrán denunció además que esta es la segunda vez que se expone públicamente su número telefónico, aunque no dio detalles sobre cómo o cuándo se dio la primera vez.

Tampoco indicó si presentará una denuncia o si tomará alguna acción luego de esa filtración.

CNN intenta comunicarse con López Beltrán y López Obrador para obtener más información y comentarios.

Controversia presidencial

Este viernes, el presidente de México defendió la revelación de los datos personales de la corresponsal y justificó ese acto diciendo que su autoridad moral y política como mandatario está por encima de la protección de datos que establece la legislación mexicana sobre privacidad.

López Obrador dijo que no veía error alguno en haber hecho públicos los datos de la periodista en sus declaraciones del jueves cuando respondía en público a un cuestionario que ella envió preguntando sobre el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial del 2018 y pagos posteriores a su elección.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) dijo que empezó a una investigación ante la divulgación de los datos de la periodista.