El experto en seguridad pública Eduardo Guerrero dijo en entrevista con CNN que el reporte que sacó el diario The New York Times sobre un presunto financiamiento ilegal del narco en la campaña presidencial del 2018 de Andrés Manuel López Obrador, es vaga y poco sólida. Critica que no se presentaron pruebas y que no se dio a conocer los nombres de los testigos.