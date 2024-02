Así es la camioneta eléctrica Cybertruck, de Tesla 1:38

(CNN) -- Hubo un tiempo en que una camioneta eléctrica de Tesla, algo diseñado para ir de frente contra los productos más populares de Estados Unidos, la Ford F-150 y la Chevrolet Silverado, parecía justo lo que llevaría a Tesla verdaderamente al gran público.

Entonces, en 2019, Elon Musk presentó la Cybertruck de Tesla, una caja de metal al descubierto sobre ruedas. Es lo más alejado de lo convencional. Esta camioneta ha atraído a fans acérrimos y críticos que lo son aún más. Pero tiene buenas capacidades de remolque y transporte, aunque sacrifica algo de usabilidad por su diseño literalmente vanguardista. Para algunos clientes, el sacrificio vale la pena.

Pero puede que sea más una cuestión de si Ford y GM realmente necesitan preocuparse.

Si se trata de una competición por atraer miradas, sí. Incluso cuando estacioné una Cybertruck Tesla alquilada junto a un supercoche McLaren de color rosa intenso en el aparcamiento de un centro comercial de California, la gente del McLaren no paraba de hablar de la Cybertruck. Dondequiera que iba, la enorme y reluciente camioneta plateada era un imán para las multitudes, atrayendo a jóvenes que habían estado esperando ver una en la vida real y a otros, normalmente mayores, que no tenían ni idea de lo que era esta cosa.

La Cybertruck de Tesla no se parece a nada de lo que hay en la carretera. Y su tamaño -no es tan largo como un Ford F-150 pero parece aún más grande- es aún más llamativo. Por supuesto, una vez que la Cybertruck lleve un tiempo en el mercado, su atractivo disminuirá.

Hay muchas cosas que gustan de la Cybertruck, pero también encarna un inquietante nivel de arrogancia individual en acero duro e implacable. La preocupación por la seguridad de los demás en la carretera, e incluso por las necesidades prácticas de sus propios usuarios, parece haber quedado relegada a un segundo plano ante una directiva de diseño e ingeniería encabezada por Elon Musk, CEO de Tesla. Como deja claro la reciente biografía de Musk escrita por Walter Isaacson, fue la fijación de Musk por esta estructura, creada con el mismo acero que SpaceX utiliza para los cohetes, lo que dio lugar a la masa rectilínea de metal desnudo que yo conducía por las colinas del sur de California.

Una camioneta deportiva

Fue la camioneta eléctrica más agradable que he conducido hasta ahora. He conducido casi todos las demás camionetas eléctricas que hay actualmente en el mercado, como las de Ford y Rivian, y no espero que ninguna supere a la Cybertruck en sus características deportivas. Normalmente, no es una prioridad en una pick-up. Tiene una aceleración potente y una dirección que se siente rápida, sensible y ágil. Con su potente aceleración, rápida dirección y neumáticos de camioneta Goodyear diseñados a medida, me recordó un poco a conducir el Lamborghini Huracán Sterrato, un deportivo de altas prestaciones equipado con neumáticos todoterreno y suspensión elevada. Pero la Cybertruck es, por supuesto, más grande y más del doble de pesada.

Incluso un leve pisotón al acelerador dejaba rápidamente atrás a todos los demás. Con su sistema de dirección "drive-by-wire", un leve giro de su pequeño volante rectangular permitía giros cerrados a bajas velocidades pero, a velocidades más altas, no era difícil mantener la camioneta en su carril. La dirección a las cuatro ruedas le permite girar en un área más pequeña de lo que cabría esperar.

Tesla no proporcionó a CNN una Cybertruck para probar. En su lugar, alquilamos una por más de US$ 1.000 por un día a través de Turo, el servicio de alquiler de vehículos entre particulares. (Turo no fija las tarifas, lo hacen los propietarios de los vehículos, y las tarifas de la Cybertruck han bajado algo desde entonces). Mi anfitrión de Turo me enseñó los extraños controles de la Cybertruck.

Las luces intermitentes se controlan con botones en el volante en lugar de con una palanca. (Una vez más, esto es similar a un Lamborghini o Ferrari). Para poner la camioneta en marcha o en reversa, deslicé hacia arriba y hacia abajo en un icono de camioneta en la pantalla central. (En caso de que la pantalla se quede en blanco alguna vez, hay una fila de botones selectores de marcha en el techo, justo encima del parabrisas). Y tuve que rebuscar un poco en la pantalla táctil para encontrar el control del gigantesco limpiaparabrisas de la Cybertruck. Sin embargo, una vez que conduje la camioneta durante una hora más o menos, todo parecía lógico.

¿Qué pasa con el espejo retrovisor?

Tiene un espejo retrovisor montado en el parabrisas pero, preocupantemente, es completamente inútil la mayor parte del tiempo. Con la tapa de la caja cerrada, no hay nada que ver por la ventana trasera.

Muchos SUV modernos tienen espejos retrovisores que funcionan como una pantalla de video que muestra la vista de una cámara montada en la parte trasera. Tesla podría haber utilizado un sistema similar, pero no. En la Cybertruck, la vista trasera se muestra en un pequeño rectángulo en la pantalla central de la camioneta. Está ahí todo el tiempo mientras conduces.

Esto puede parecer un detalle menor, pero dice mucho sobre cómo Tesla piensa en los controles del vehículo. La única razón para tener la pantalla de video del retrovisor dentro del espejo retrovisor es que es ahí donde los conductores están acostumbrados a mirar. Del mismo modo, la única razón para tener una palanca de intermitentes es que eso es a lo que la gente está acostumbrada. Para bien o para mal, a Tesla le da igual a lo que estés acostumbrado.

Hay indicios de que esta actitud contribuye a elevar los índices de accidentes pero, si Tesla estuviera inventando un vehículo desde cero, las extrañas elecciones serían totalmente sensatas.

Luego está la loca forma de la Cybertruck. Otras empresas llevan más de un siglo fabricando camionetas y hay razones por las que no suelen tener forma de cuña. En este caso, la Cybertruck se encuentra con el obstáculo de un aparente e innecesario deseo de ser diferente.

No es ideal para la carga

En la Cybertruck, si llenas la plataforma de carga y luego decides que quieres alcanzar algo en la parte delantera, algo cerca de la ventana trasera, tendrás que empezar a desempacar. No hay forma de alcanzar algo por el lado de la caja. La pared lateral es demasiado alta.

A diferencia de otras camionetas grandes, la Cybertruck tampoco te da ningún lugar para poner el pie para ayudarte a alcanzar el lado de la caja de carga que no sea el neumático trasero, que podría estar resbaladizo con barro y suciedad. Ni siquiera hay mucho espacio para pararse en el parachoques trasero.

El "frunk", o maletero delantero, es también una idea bastante inútil comparado con el del Ford F-150 Lightning. El de Ford es más grande, para empezar, y tiene un montón de tomas de corriente que lo convierten en un espacio de trabajo realmente funcional. El de la Cybertruck es práctico como, quizás, un lugar para sentarse. Sin embargo, hay un compartimento de almacenamiento de buen tamaño.

Por ahora, al menos, la Cybertruck tampoco está en el mismo rango de precios que el Lightning. La camioneta de la serie Foundation que conduje costaba más de US$ 100.000. Habrá que esperar al año que viene para que Tesla diga que empezará a producir camionetas que ronden los US$ 60.000.

Lo más preocupante, sin embargo, es la calidad de fabricación. El interior es bastante bonito, aunque escueto, pero esa es la parte fácil, sobre todo porque Tesla prescinde de la mayoría de los interruptores. Lo difícil es fabricar una carrocería de acero inoxidable, sobre todo con bordes rectos que no oculten desalineaciones.

En la mayoría de los coches y camionetas, la alineación de los paneles de la carrocería es una cuestión puramente estética. No queda bien que haya huecos grandes y desiguales entre las distintas secciones de la carrocería. Pero la mayoría de los vehículos no están hechos de acero inoxidable grueso y duro. En las esquinas delanteras de nuestra Cybertruck había huecos lo suficientemente grandes como para ver la luz del día a través de ellos y sobresalían bordes duros de la carrocería.

Al límite

Me preocupaba que, si esta camioneta atropellaba a un peatón o si alguien resbalaba al trepar por el lateral de la plataforma, el metal inflexible pudiera causar daños reales. En realidad no tiene filo de cuchillo, por supuesto, pero, si golpea carne blanda con suficiente fuerza, parece que podría desgarrar la piel. Envié un correo electrónico a Tesla para preguntar si el fabricante de automóviles tenía alguna preocupación acerca de esto, pero no he recibido una respuesta. Tesla no ha respondido a las preguntas de CNN en años.

Este no es una camioneta que los clientes van a comprar en grandes cantidades, y no solo porque Tesla no las está haciendo en grandes cantidades, todavía. Es divertida e interesante, pero, para los que solo quieren hacer su trabajo, no hay muchas razones para comprarla en lugar de algo más normal y funcional. No parece que vaya a hacer nada -o al menos nada que importe- mucho mejor que una Ford F-150 Lightning o una Chevrolet Silverado EV y, sin duda, será peor en algunos aspectos importantes.

Sin embargo, si quieres atraer a una multitud, este es tu coche. Al menos mientras dure la novedad.