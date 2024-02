El príncipe Guillermo, fotografiado en Boston, Massachusetts, el 30 de noviembre de 2022, dijo que le gustaría ver el "fin de los combates" en Gaza "lo antes posible". (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

(CNN) -- El príncipe William quiere que todo el mundo sepa que volvió a la primera línea de las obligaciones reales, después de tomarse un tiempo para apoyar a su esposa, Kate, tras su operación de enero por una condición abdominal no especificada.

William ha tomado varias acciones para cimentar su regreso, pero su apasionado pedido de cara a la guerra entre Israel y Hamas para "que los combates acaben lo más pronto posible" fue quizás el momento más llamativo de la semana pasada.

"Hay una necesidad desesperada por aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Es fundamental que llegue la ayuda y se libere a los rehenes", dijo William. "A veces, solo cuando nos enfrentamos a la magnitud del sufrimiento humano nos damos cuenta de la importancia de una paz permanente".

Su firme declaración ocurrió antes de varios compromisos en los que se reconocía el sufrimiento humano vinculado al actual conflicto en Medio Oriente.

El martes visitó la sede londinense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha dado respuesta humanitaria a la guerra de Gaza. William recibió información sobre las operaciones en la región y habló con trabajadores de organizaciones benéficas que prestan apoyo de salud mental a los grupos vulnerables de todo el mundo que sufren distintos traumas.

publicidad

William ha seguido de cerca lo que ocurre en la región desde su histórico viaje a Israel y la Ribera Occidental en 2018, el primero de cualquier miembro de la familia real británica, dijo una fuente real a CNN. Aunque el príncipe hizo una declaración poco después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, fue la "magnitud del sufrimiento humano que se muestra" lo que lo llevó a hacer la declaración del martes", agregó la fuente.

También habló con empleados del CICR en el sur de Gaza, que le dijeron que "ya no tenían palabras para describir" lo que veían y escuchaban, según la agencia de noticias británica PA Media.

En los próximos días se dirigirá a una sinagoga para participar en un debate con jóvenes de distintas comunidades que luchan contra el odio y el antisemitismo.

Esta semana, William también dio a conocer una nueva iniciativa en materia de vivienda destinada a ayudar a combatir el problema de las personas sin hogar en el suroeste de Inglaterra. Utilizando terrenos de su propiedad privada del Ducado de Cornualles en Nansledan, Newquay, y en colaboración con una organización benéfica local, pretende construir 24 viviendas para ayudar a las personas sin hogar de la zona.

Ben Murphy, director del patrimonio del Ducado, declaró que el príncipe de Gales "nos ha pedido que abordemos el problema de las personas sin hogar en Cornualles y otras zonas donde reside el patrimonio".

"Ayudaremos a las personas a rehacer sus vidas, con oportunidades de formación y empleo, junto con la provisión de viviendas más permanentes que estamos construyendo", dijo Murphy.

Está previsto que las obras empiecen en septiembre y que las primeras viviendas estén terminadas el próximo otoño.

El planteamiento se inspira en el programa "Homewards" de William, un plan de cinco años dirigido a nivel local en seis localidades del Reino Unido que lanzó con su Fundación Real en junio para demostrar que es posible acabar con la falta de vivienda.

Una de estas acciones por sí sola habría acaparado titulares, pero el hecho de que ambas se hayan producido con pocos días de diferencia demuestra que, aunque William haya estado brevemente fuera de la escena pública, ha estado trabajando duro detrás de los bastidores.

La familia real británica ha mantenido durante mucho tiempo una postura de neutralidad política y no suele hacer comentarios sobre temas delicados. Pero esta postura ha cambiado en los últimos años, cuando la familia siente que no puede quedarse de brazos cruzados, como en el caso del apoyo a Ucrania tras la invasión no provocada de Rusia hace dos años.

Los pasos de William ilustran que no tiene miedo de dar su opinión sobre asuntos de actualidad, pero de una manera que no sobrepase su posición real.

Fuentes de la realeza dijeron a CNN que el Ministerio de Asuntos Exteriores había informado al Gobierno del Reino Unido con antelación de las declaraciones del príncipe y de sus compromisos de esta semana.

En el pasado, la familia se ha enfrentado a críticas por poseer grandes extensiones de tierra, mientras que muchos tienen dificultades para acceder a una vivienda asequible. En este caso, William trata de abordar esta cuestión y se basa en un ámbito en el que lleva años trabajando para sensibilizar a la opinión pública.

Sus planteamientos, especialmente francos, parecen tener eso, y ambas iniciativas han sido recibidas positivamente. Está tratando los asuntos de forma algo diferente a su padre o a su difunta abuela, adaptándose a los tiempos y reflejando los temas que preocupan a su generación, que será en última instancia la generación a la que servirá como rey.