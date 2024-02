Netanyahu desvela su plan para el "día después" de la guerra en Gaza 2:20

(CNN) -- Los negociadores han llegado a un “entendimiento” sobre los contornos generales de un posible acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas a cambio de un cese del fuego temporal en Gaza, dijo el domingo a CNN el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Una delegación israelí, que incluye al director del Mossad, David Barnea, se unió a las conversaciones con el director de la CIA, Bill Burns, y negociadores egipcios y qataríes en París el viernes. Qatar y Egipto sirven como intermediarios entre Hamas e Israel, que no hablan directamente entre sí.

Hamas fue informado el domingo por la tarde sobre las conversaciones de París. Pero aún faltan, como mínimo, algunos días para llegar a un posible acuerdo final, mientras los negociadores continúan ultimando los detalles.

“Los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se reunieron en París y llegaron a un acuerdo entre los cuatro sobre cuáles serían los contornos básicos de un acuerdo de rehenes para un cese del fuego temporal. No voy a entrar en detalles porque todavía se está negociando en términos de definir los detalles”, dijo Sullivan a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union”.

“Tendrá que haber conversaciones indirectas entre Qatar y Egipto con Hamas porque, en última instancia, tendrán que aceptar la liberación de los rehenes. Ese trabajo está en marcha. Y esperamos que en los próximos días podamos llegar a un punto en el que realmente exista un acuerdo firme y definitivo sobre esta cuestión. Pero tendremos que esperar y ver”, agregó.

Cuando Bash lo presionó sobre sus esperanzas sobre un posible acuerdo, Sullivan se negó a opinar: “Ha habido muchas idas y venidas. Así que no voy a hacer predicciones ni voy a poner porcentajes de posibilidades”.

En declaraciones al programa Face the Nation de CBS el domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó que Israel quiere liberar a los rehenes que quedan en Gaza y dijo que “todos estamos trabajando en ello. Lo queremos. Lo quiero".

Dijo que las demandas “locas” de Hamas retrasaban el acuerdo.

“Preocupaciones” de EE.UU. por el plan de posguerra para Gaza

Los negociadores continuarán las discusiones el lunes en Doha, según un diplomático y fuentes familiarizadas con las conversaciones. Esas conversaciones serán entre funcionarios de nivel laboral para centrarse en solucionar problemas técnicos, dicen.

Las discusiones incluirán a funcionarios de las partes involucradas en las conversaciones de París: Qatar, Egipto, Estados Unidos e Israel. Del lado estadounidense, estos incluirán a funcionarios de la CIA.

A pesar de los combates en curso en Gaza, de las conversaciones están surgiendo señales positivas. Tzachi Hanegbi, jefe de Seguridad Nacional de Israel, dijo el sábado a los medios israelíes que creía que “será posible avanzar”.

Pero un líder de Hamas, el Dr. Bassem Naim, dijo a CNN el domingo que “no tiene conocimiento” de ningún progreso en las negociaciones entre Israel y Hamas.

Con respecto al plan recientemente publicado por Netanyahu sobre cómo sería Gaza en la posguerra, Sullivan dijo que tiene “algunas preocupaciones” con base en lo que ha visto en la prensa, pero que espera ser informado por sus homólogos israelíes este domingo.

"Por lo que he visto en los informes, tengo algunas preocupaciones", dijo a CNN.

Más tarde, en una entrevista en Fox News Sunday, Sullivan también dijo: “Hoy hablaré con mis homólogos israelíes para escuchar más porque han aparecido en la prensa sin venir a nosotros para hablar de todo esto. Así que esperaré y veré”.

El líder israelí ha dicho repetidamente que la guerra en Gaza continuará hasta que Israel destruya el liderazgo de Hamas y rescate a los rehenes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el domingo que el rehén israelí Oz Daniel, de 19 años, se ha convertido en el último rehén cuya muerte se ha confirmado.

Daniel figuraba entre los rehenes que se creía que estaban vivos, por lo que su muerte eleva a 30 el número de rehenes muertos desde el 7 de octubre, de los 130 rehenes tomados ese día.

En noviembre del año pasado, Israel y Hamas acordaron el primer acuerdo decisivo que aseguró la liberación de 105 rehenes en poder de Hamas. El acuerdo también incluyó un cese de cuatro días en los combates, que acabó prorrogándose.

Richard Allen Greene de CNN contribuyó a este informe.