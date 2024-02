El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabeza la reunión semanal del gabinete en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv el 7 de enero de 2024. (Crédito: RONEN ZVULUN/POOL/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que "la victoria está al alcance de la mano y no puede haber victoria sin eliminar a Hamas", durante una entrevista concedida este domingo al programa Face the Nation de la cadena CBS.



Netanyahu comentó que se fijó tres objetivos de guerra: "liberar a los rehenes", "destruir a Hamas" y "garantizar que Gaza no suponga una amenaza para Israel", y añadió: "No podemos dejar a Hamas en su sitio. No podemos dejar una cuarta parte de los batallones de Hamas en Rafah y decir que está bien".

"No podemos dejar el último bastión de Hamas sin ocuparnos de él", dijo Netanyahu.

Señaló que una vez que Israel "comience la operación en Rafah, la fase intensa de los combates estará a semanas de completarse, no a meses, a semanas de completarse".

Netanyahu dijo que el último "bastión de mando" de Hamas se encuentra en Rafah, afirmando que cuatro batallones de mando están concentrados allí. CNN no puede verificar de forma independiente esas cifras.

Netanyahu dijo que pidió al ejército israelí que presentara un doble plan. "Primero evacuar para permitir la salida de los civiles palestinos de Gaza y, obviamente, segundo, destruir los batallones de Hamas que quedan. Eso nos da una distancia real hacia la consumación de nuestra victoria y que no vamos a renunciar a ella".

Con o sin acuerdo, Netanyahu dijo sobre la operación militar: "La haremos de todos modos" porque "la victoria total es nuestro objetivo".

Cuando se le preguntó por un plan creíble que la Casa Blanca quiere que proteja a los 1,4 millones de civiles que se refugian en Rafah antes de que comience la operación militar en esa zona, Netanyahu dijo que la razón por la que la población está en Rafah es para protegerla de las zonas de combate en el norte. Añadió que ahora "hay espacio para que vayan al norte de Rafah", a los lugares donde Israel ha terminado los combates.