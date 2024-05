Una vista aérea de la Reserva Nacional Masai Mara inundada en Kenia el 1 de mayo. (Foto: Bobby Neptune/AP).

(CNN) -- Julia Wanjiku acostó a su hijo Isaac el pasado domingo tras un día celebrando su tercer cumpleaños. En la madrugada del lunes, Wanjiku se despertó tras oír los gritos de sus vecinos. Un feroz río de agua fangosa atravesó un túnel bloqueado y se adentró en la localidad de Mai Mahiu, a unos 50 kilómetros al norte de Nairobi, la capital de Kenya. Cuando llegó el agua, su pareja intentó sujetar a su hijo, pero se vio desbordad: Isaac fue arrastrado por la corriente.

"Todavía no sabemos dónde está nuestro hijo", dijo Wanjiku a CNN, que fue una de las supervivientes que se reunieron el martes en el instituto femenino de Ngeya, en Mai Mahiu. Apoyada por su madre y su tía, lloraba mientras decía que al menos estaba agradecida por haber sobrevivido. El padre de Isaac estaba demasiado devastado para hablar.

Las inundaciones de Mai Mahui han cobrado la vida de al menos 52 personas, 18 de ellas niños.

Se trata de una tragedia que se repite en toda Kenya, incluida Nairobi y partes de la famosa reserva natural de Maasai Mara, después de que semanas de intensas lluvias causaran inundaciones repentinas que han matado al menos a 210 personas, con más de 90 desaparecidos y 165.500 desplazados.

Kenya está acostumbrada a las fuertes lluvias en esta época del año, su larga temporada de lluvias va de marzo a mayo, pero esto ha sido a una escala que no se había visto en años.

En solo dos días a principios de mayo, el equivalente a más de medio mes de lluvia cayó en algunas partes del país.

Las imágenes satelitales del condado de Garissa muestran que las aguas se extienden mucho más allá de las orillas del río Tana, convirtiendo la tierra generalmente verde con vegetación en pantanos marrones fangosos.

Los expertos dicen que la lluvia se intensificó por una mezcla de dos patrones climáticos naturales: El Niño y un dipolo positivo en el océano Índico, cuando las aguas más cálidas son empujadas hacia el oeste a través del océano Índico, así como por la tendencia subyacente del calentamiento global causado por el hombre.

A pesar de los enormes estragos que ya han causado las inundaciones, lo peor puede estar por venir, ya que la lluvia sigue cayendo sobre tierras ya saturadas y ríos crecidos.

"Los informes meteorológicos pintan un panorama sombrío", dijo el viernes el presidente de Kenya, William Ruto. El país también se prepara para los impactos de lo que sería su primer ciclón, Hidaya, a medida que avanza hacia la costa de la vecina Tanzania.

La vida ha dado un vuelco para muchos.

El jueves, el secretario del gabinete del Interior de Kenya, Kithure Kindiki, anunció que 178 presas y embalses "pueden desbordarse en cualquier momento", y ordenó a las personas que viven cerca de ellos que abandonen sus hogares en un plazo de 24 horas o se arriesguen a ser desalojados por la fuerza. Unas 100.000 personas están afectadas, dijo el portavoz del gobierno, Isaac Mwaura.

Las escuelas, que han estado cerradas durante las inundaciones, permanecerán cerradas "hasta nuevo aviso", anunció Ruto el viernes. Algunos están siendo utilizados como refugios para los desplazados.

Las personas que viven en asentamientos informales se ven particularmente afectadas, dijo Mark Laichena, director de estrategia de la organización de base keniana Shining Hope for Communities, que trabaja en barrios marginales urbanos.

"Su agua limpia ha sido contaminada, la atención médica es escasa y su suministro de alimentos ha sido arrastrado o echado a perder", dijo a CNN. "Estas inundaciones están en una escala de destrucción que no hemos visto en los últimos años".

De una sequía de varios años a inundaciones mortales

El gobierno estableció más de 50 campamentos en todo el país para proporcionar refugio a los desplazados y evacuados, y planea aumentar este número, dijo Mwaura. También distribuye alimentos y otros suministros esenciales. La ayuda extranjera también está llegando. Los Emiratos Árabes Unidos prometieron 80 toneladas de ayuda alimentaria.

Pero a medida que la escala de la catástrofe se amplía, crece la frustración por el ritmo de la respuesta del Gobierno y la falta de información sobre lo que sucede con los que se ven obligados a huir.

Human Rights Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, criticó la acción del gobierno en un comunicado el jueves.

Dijo que el gobierno "no había puesto en marcha un plan de respuesta nacional oportuno", a pesar de las advertencias del Departamento Meteorológico de Kenya ya en mayo de 2023 de que El Niño intensificaría las temporadas de lluvias de Kenya.

"La devastación que se está desarrollando pone de relieve la obligación del gobierno de prepararse y responder con prontitud a los impactos previsibles del cambio climático y los desastres naturales", dijo Nyagoah Tut Pur, investigador sobre África de Human Rights Watch.

A medida que el mundo se calienta, si bien el volumen total de lluvia puede caer en África oriental, se espera que aumente la frecuencia e intensidad de los eventos de lluvia extrema, ya que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, lo que hace que las inundaciones dramáticas sean más probables.

Las fuertes lluvias también han afectado a otros países de África oriental, como Tanzania, donde han muerto al menos 155 personas.

Mwaura rechazó enérgicamente las críticas al gobierno, diciendo que estaba haciendo todo lo posible con los recursos que tenía. "Nunca se puede estar completamente preparado para estas crisis humanitarias", afirmó.

Hizo hincapié en que la conversación debería centrarse realmente en el cambio climático y en quién es el mayor responsable. "Los países occidentales están causando estragos" al calentar la Tierra y los países africanos pagan el precio, dijo, a pesar de representar menos del 4% de los niveles globales de contaminación que calienta el planeta.

Kenya, un país firmemente en la primera línea de la crisis climática, pasó de una devastadora sequía de varios años, que según los científicos se hizo al menos 100 veces más probable por el cambio climático, a inundaciones mortales.

"Cuando las personas todavía se están recuperando de un evento climático extremo, las hace muy vulnerables a otro", dijo Joyce Kimutai, investigadora del Instituto Grantham del Imperial College de Londres.

Esta vulnerabilidad es muy clara en Mai Mahiu. La ciudad todavía está llena de restos del desastre: montones de muebles enredados, láminas de metal retorcidas arrancadas de los techos de las casas, camionetas volcadas y encajadas en el suelo. Todavía tratan de sacar cuerpos del lodo.

La gente aquí son en su mayoría agricultores de subsistencia y comerciantes de mercado. Muchos, como Githukuri Makau, un pastor de cabras que se refugia en la escuela secundaria femenina de Ngeya, escaparon de las inundaciones con nada más que la ropa que llevaban puesta.

Makau dijo que su casa fue arrasada por las inundaciones. No sabe qué hará cuando la escuela vuelva a abrir y necesite encontrar un nuevo lugar para quedarse. "Ahora estoy en la indigencia", dijo, "no hay a dónde ir, no hay nadie a quien recurrir".

Larry Madowo reportó desde Mai Mahui y Laura Paddison reportó desde Londres. Louis Mian, Allison Chinchar y Mary Gilbert de CNN contribuyeron a este reportaje