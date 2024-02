AMLO descarta posible reunión con Milei en México: "Eso sí que no"

AMLO critica las políticas de Javier Milei (diciembre de 2023) 1:16

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que no se reunirá con su homólogo argentino, Javier Milei, en caso de que acepte la invitación que le extendió la senadora del partido opositor PAN Lili Téllez para visitar el Senado de México y dialogar con un grupo de senadores.

"Eso sí que no", advirtió el mandatario cuando durante su usual rueda de prensa matutina le preguntaron si aprovecharía la posible visita de Milei para reunirse y destacó que la senadora tiene el mismo pensamiento conservador.

Téllez hizo pública su invitación al presidente argentino el lunes a través de la plataforma X, antes Twitter. En la publicación detalló que la intención es "conocer sus ideas políticas en el contexto nacional e internacional, así como lo retos que actualmente enfrentan los países latinoamericanos".

"Yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda. Ya ven que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial. Yo sostengo y además lo creo, que la mejor política exterior es la interior", agregó López Obrador.

Mientras que la invitación dejó la fecha y hora abierta a lo que Milei determine, hasta el momento no se ha dado una respuesta oficial por parte del presidente argentino.

CNN consultó a fuentes del Gobierno de Argentina si aceptarían la invitación y está a la espera de una respuesta.