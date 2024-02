El "glaciar del fin del mundo" se está derritiendo rápidamente. Los científicos ahora tienen evidencia de cuándo comenzó y por qué

¡Alerta climática! El 'glaciar del fin del mundo' está casi al límite 0:54

(CNN) -- Científicos han retrocedido en el tiempo para reconstruir la vida pasada del "glaciar del fin del mundo" de la Antártida, apodado así porque su colapso podría causar un aumento catastrófico del nivel del mar. Han descubierto que comenzó a derretirse rápidamente en la década de 1940, según un nuevo estudio que proporciona una perspectiva alarmante sobre el derretimiento futuro.

El glaciar Thwaites en la Antártida Occidental es el más ancho del mundo y tiene aproximadamente el tamaño de Florida. Los científicos sabían que había estado perdiendo hielo a un ritmo acelerado desde la década de 1970, pero debido a que los datos satelitales solo se remontan unas pocas décadas, no sabían exactamente cuándo comenzó el derretimiento significativo.

Ahora hay una respuesta a esta pregunta, según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Al analizar núcleos de sedimentos marinos extraídos del fondo del océano, investigadores encontraron que el glaciar comenzó a retroceder significativamente en la década de 1940, probablemente desencadenado por un evento de El Niño muy fuerte, una fluctuación climática natural que tiende a tener un impacto de calentamiento.

Desde entonces, el glaciar no ha podido recuperarse, lo que puede reflejar el creciente impacto del calentamiento global causado por humanos, según el informe.

Lo que le suceda a Thwaites tendrá repercusiones globales. El glaciar ya contribuye con un 4% del aumento del nivel del mar al arrojar miles de millones de toneladas de hielo al océano cada año. Su colapso completo podría elevar el nivel del mar en más de 60 centímetros.

Pero también juega un papel vital en la estabilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental, actuando como un tapón que retiene el vasto tramo de hielo detrás de él. El colapso de Thwaites socavaría la estabilidad de la capa de hielo, que contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar en al menos 9,1 metros, causando inundaciones globales catastróficas.

Los hallazgos del estudio coinciden con investigaciones anteriores sobre el vecino glaciar Pine Island, uno de los mayores ríos de hielo en la Antártida, que los científicos también descubrieron que comenzó a retroceder rápidamente en la década de 1940.

Esto hace que la investigación sea significativa, dijo Julia Wellner, profesora asociada de geología en la Universidad de Houston y una de las autoras del estudio. Lo que está sucediendo con el glaciar Thwaites no es específico de un solo glaciar, sino parte del contexto más amplio de un clima cambiante, dijo a CNN.

"Si ambos glaciares están retrocediendo al mismo tiempo, eso es evidencia adicional de que están siendo realmente forzados por algo", dijo Wellner.

Para construir una imagen de la vida de Thwaites durante los últimos casi 12.000 años, los científicos llevaron un rompehielos hasta el borde del glaciar para recolectar núcleos de sedimentos oceánicos de una variedad de profundidades.

Estos núcleos proporcionan una línea de tiempo histórica. Cada capa proporciona información sobre el océano y el hielo que se remonta a miles de años. Al escanear y fechar los sedimentos, los científicos pudieron identificar cuándo comenzó el derretimiento sustancial.

A partir de esta información, creen que el retroceso de Thwaites fue desencadenado por un El Niño extremo que ocurrió en un momento en que el glaciar probablemente ya estaba en una fase de derretimiento, desequilibrándolo. "Es como si te dieran una patada cuando ya estás enfermo, tendrá un impacto mucho mayor", dijo Wellner.

Los hallazgos son alarmantes porque sugieren que una vez que se desencadenan cambios importantes, es muy difícil detenerlos, dijo James Smith, geólogo marino del British Antarctic Survey y coautor del estudio.

"Una vez que se pone en marcha un retroceso de la capa de hielo, puede continuar durante décadas, incluso si lo que lo inició no empeora", dijo a CNN.

Si bien retrocesos similares han ocurrido mucho más atrás en el pasado, la capa de hielo se recuperó y volvió a crecer, dijo Smith. Pero estos glaciares "no muestran signos de recuperación, lo que probablemente refleje la creciente influencia del cambio climático causado por humanos".

Ted Scambos, glaciólogo de la Universidad de Colorado Boulder que no participó en la investigación, dijo que el estudio confirma y agrega detalles a nuestra comprensión de cómo comenzó el retroceso de Thwaites.

Un sistema que ya estaba cerca de ser inestable "recibió un gran golpe de un evento en su mayoría natural", dijo Scambos, refiriéndose al El Niño. "Eventos posteriores que surgieron más de la tendencia de calentamiento climático llevaron las cosas más lejos y comenzaron el retroceso generalizado que estamos viendo hoy", dijo a CNN.

Martin Truffer, profesor de física en la Universidad de Alaska Fairbanks, dijo que la investigación muestra que si un glaciar está en un estado sensible, "un solo evento puede llevarlo a un retroceso del que es difícil recuperarse".

"Los humanos están cambiando el clima y este estudio muestra que cambios pequeños y continuos en el clima pueden llevar a cambios bruscos en el estado de los glaciares", dijo Truffer, quien no estuvo involucrado en la investigación.

Antártida a veces se llama el "gigante dormido", porque los científicos todavía están tratando de entender qué tan vulnerable puede ser este continente helado y aislado a medida que los humanos calientan la atmósfera y los océanos.

Wellner es geóloga, se enfoca en el pasado, no en el futuro, pero dijo que este estudio proporciona un contexto importante y alarmante sobre lo que podría suceder con el hielo en este tramo vital de la Antártida.

Muestra que incluso si un desencadenante para un derretimiento rápido ha terminado, eso no significa que la respuesta se detenga. "Entonces, si el hielo ya está en retroceso hoy", dijo, "solo porque podríamos dejar de calentar, no significa que detenga su retroceso".