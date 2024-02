Pattie Boyd (izquierda) y George Harrison (derecha) en 1968. (Crédito: Christie’s Images Ltd 2024)

(CNN) -- Los recuerdos de la colección personal de la fotógrafa y modelo británica Pattie Boyd, quien inspiró una serie de famosas canciones de sus exmaridos George Harrison y Eric Clapton, saldrán a subasta.

Boyd es "una de las más grandes musas de la historia del rock", dijo la casa de subastas Christie's en un comunicado de prensa el lunes, y añadió que la colección ofrece "una fascinante mirada a la vida de algunas de las figuras más influyentes e icónicas de la música".

Harrison escribió varias canciones sobre Boyd, entre ellas "I Need You", "For You Blue" y "Something", mientras que Clapton escribió "Layla" sobre ella.

Como esposa de Harrison, Boyd estuvo presente cuando los Beatles atravesaron el frenesí de la 'Beatlemanía', los viajes de la psicodelia y el misticismo y el desmoronamiento de su grupo.

Con Clapton —quien la pretendió ardientemente durante años— fue testigo de un guitarrista en la cima de su fama en solitario, así como de su lucha contra las adicciones.

Entre los objetos que se ofrecen figura una carta de amor escrita por Clapton en 1970, cuando Boyd ya estaba casada con Harrison, uno de los amigos íntimos del cantautor.

"Te escribo esta nota, con el principal propósito de averiguar tus sentimientos hacia un tema bien conocido por ambos", comienza la carta. "Lo que deseo preguntarte es si aún amas a tu marido, o si tienes otro amante. Todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía hay un sentimiento en tu corazón por mí... ¡debes hacérmelo saber!".

Clapton le pide a Boyd que no llame por teléfono, sino que responda con una carta, escribiendo: "Es mucho más seguro".

Misteriosamente firmada "E", Boyd dijo a Christie's que al principio pensó que la carta era de un "fan raro", e incluso se la enseñó a Harrison.

"Es una carta muy bien escrita, pero la letra es tan pequeña: no ocupa ni un tercio de la página", dijo Boyd. "Es como si le diera vergüenza escribirla. Es como un susurro en lugar de una charla".

A pesar de que Boyd rechazó sus insinuaciones, Clapton siguió buscándola y escribió otra carta que también forma parte de la subasta.

En esta carta, escrita en una página arrancada de la novela "Of Mice and Men", Clapton escribe: "Si no me quieres, por favor, rompe el hechizo que me ata. Enjaular a un animal salvaje es pecado, domarlo es divino".

Después de eso, la pareja no se vio mucho durante años, pero luego Boyd dejó a Harrison en 1974 tras descubrir que mantenía varios romances, según Christie's.

Clapton y Boyd acabaron casándose en 1979 y siguieron siendo amigos de Harrison, quien incluso se refería a Clapton como su "marido político", de acuerdo con Christie's.

Sin embargo, Clapton y Boyd se separarían en 1987 después de que su relación se viera afectada por "el abuso de sustancias y las infidelidades", señala el comunicado de prensa.

Ahora, Boyd dice que subastar estos objetos es un proceso catártico.

"Pensé: '¿Los necesito? ¿Tengo que seguir metiéndome en la caja de Pandora? Los disfruté durante muchos, muchos años, y ahora es el momento de que otras personas los vean y los disfruten. Es justo que las traspase'", declaró a Christie's.

Entre los artículos a la venta figuran fotos de Boyd, Harrison y Clapton, así como postales, telegramas y cartas.

La subasta se celebrará en internet del 8 al 21 de marzo, y los objetos se expondrán en la sala Christie's de Londres del 15 al 22 de marzo.