Walt Disney World aumentó los precios de las entradas para 2025

Disney sigue aumentando sus precios 1:18

(CNN) -- Walt Disney World puso a la venta entradas para 2025 y los precios de muchas entradas han aumentado respecto a los precios de 2024. Algunos de los precios más bajos de boletos para un solo día y un solo parque aumentaron US$ 10 para 2025.

Por ejemplo, algunos boletos entre semana de finales de agosto en Disney's Animal Kingdom han pasado de $109 para boletos de 2024 a US$ 119 para 2025.

Otras entradas de un solo día para diferentes parques durante diferentes períodos también muestran aumentos con respecto a muchos precios de 2024.

Por ejemplo, un sábado de finales de abril, cuando la demanda es alta, Animal Kingdom costará 169 dólares en 2025, frente a US$ 164 en 2024.

Magic Kingdom también subió US$ 5, de US$ 184 a US$ 189, ese mismo fin de semana de finales de abril.

El precio máximo publicado de boletos para un solo día y un solo parque para 2025 es de US$ 189 a partir del 27 de febrero. Es el mismo precio máximo en 2024. Los precios de los boletos para noviembre y diciembre de 2025 aún no estaban disponibles al 27 de febrero.

Los precios de las opciones Park Hopper que permiten a los visitantes visitar varios parques el mismo día también han aumentado entre US$ 5 y US$ 10 para muchas fechas en 2025.

Este no es el primer aumento de precios en los parques de Disney en los últimos años.

Se implementaron dos aumentos en 2022 en Walt Disney World. Disneyland también ha aumentado los precios más de una vez recientemente.

Disney adopta un nuevo enfoque

La forma en que Walt Disney World está implementando sus últimos cambios de precios es nueva, según Don Munsil, que dirige el sitio web de viajes MouseSavers.com.

"En el pasado, Disney simplemente subía todos los precios de las entradas a la vez en lugar de implementar nuevos precios a medida que añadían nuevas fechas a su calendario", dijo Munsil en un correo electrónico. “La última vez que los precios subieron, una fecha específica podría ser US$ 144 en un día, y luego, después del aumento de precio, esa misma fecha exacta ahora es US$ 151. Por eso esta nueva estrategia es interesante, porque todos los precios de 2024 se mantuvieron sin cambios”.