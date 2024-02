Un miembro del elenco vende globos en el complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento al aire libre Disney Springs, en Walt Disney World Resort, decorado para las fiestas navideñas, el sábado 2 de diciembre de 2023, en Lake Buena Vista, Florida. (Crédito: Phelan M. Ebenhack/AP)

(CNN) -- Un hombre demandó a Walt Disney Parks and Resorts y al Raglan Road Irish Pub & Restaurant después de que su esposa, una doctora residente en Nueva York, muriera repentinamente tras comer en el restaurante. La demanda afirma negligencia por parte del personal de sala, que conocía las graves alergias alimentarias de su esposa.

Según la demanda, Kanokporn Tangsuan, su esposo Jeffrey Piccolo y la madre de Piccolo cenaron en el Raglan Road Irish Pub de Disney Springs —que forma parte del complejo turístico Walt Disney World— en octubre de 2023. Según la demanda, decidieron comer en el restaurante porque creían que tendría las medidas de seguridad adecuadas para no servir a Tangsuan productos lácteos ni frutos secos, a los que era alérgica.

El camarero garantizó a la pareja que ciertos alimentos podían prepararse sin alérgenos, lo que ambos confirmaron "varias veces más", según la demanda presentada el 22 de febrero en el condado de Orange, Florida. Ella pidió un buñuelo vegano, vieiras, aros de cebolla y un pastel de pastor vegano, según la demanda.

Algunos de los alimentos entregados carecían de banderas sin alérgenos, pero el camarero volvió a garantizar que la comida no los contenía, afirma la demanda.

Después de la cena, Tangsuan fue de compras a la zona de Disney Springs, y empezó a "sufrir una reacción alérgica aguda grave" mientras estaba en Planet Hollywood, según la demanda.

Tangsuan "empezó a tener graves dificultades para respirar y se desplomó en el suelo", y se llamó al 911, según la demanda.

A pesar de autoadministrarse un Epi-Pen, Tangsuan murió de "anafilaxia debido a niveles elevados de lácteos y frutos secos en su organismo", según la demanda, que atribuye la información a la investigación de un médico forense.

CNN se puso en contacto con Disney para solicitar comentarios.

Brian Denney, abogado de Piccolo, dijo que su cliente está "devastado por la prematura muerte de su amada esposa". Amy tenía una larga vida por delante y ella y Jeff tenían planes de formar una familia. Esto nunca debió haber ocurrido", dijo Denney. "Jeff lleva este caso, en parte, para evitar que una tragedia como ésta le ocurra a otra familia".

Tangsuan se hacía llamar Amy, dijo el abogado. Un obituario en internet indica que tenía 42 años.

Tangsuan era doctora de medicina familiar en Nueva York y estaba asociada a varios hospitales, entre ellos el NYU Langone, según un perfil de la doctora publicado en US News and World Report.

En la demanda se afirma que Raglan Road no entrenó adecuadamente a su personal, que los empleados no advirtieron debidamente a Tangsuan sobre los alérgenos presentes en su comida y que los empleados no prepararon la comida sin alérgenos como se les pidió en varias ocasiones.

La demanda también afirma negligencia por parte de Disney Parks and Resorts, ya que tiene el control sobre los restaurantes y las políticas de Disney Springs.

Piccolo solicita una indemnización por daños y perjuicios superior a US$ 50.000 de conformidad con la Ley de Muerte Injusta de Florida, así como daños y perjuicios por dolor y sufrimiento mental, pérdida de compañía y protección, pérdida de ingresos y gastos médicos y funerarios.