(CNN) -- Un hombre de Connecticut fue arrestado y perdió su trabajo luego de que se difundiera un video en el que aparece gritando a los empleados de una tienda de batidos este sábado, donde afirmó que su hijo recibió una bebida con mantequilla de maní, lo que le provocó una reacción alérgica severa que debió tratarse en un hospital.

Según la policía de Fairfield, James Iannazzo recogió las bebidas en una tienda de batidos Robeks el sábado por la tarde. Y, de acuerdo a las autoridades, poco después llamó al 911 para solicitar servicios médicos de emergencia para un menor que sufría una reacción alérgica. El menor fue transportado más tarde a un hospital del área, dijo la policía.

"Poco tiempo después, Iannazzo regresó a Robeks y se enfrentó a los empleados. Les gritó y exigió saber quién había hecho el batido que contenía maní, lo que provocó la reacción alérgica de su hijo. Cuando los empleados no pudieron darle la respuesta a Iannazzo, él se enfureció y gritó a los empleados usando una serie de improperios", indicó la policía en un comunicado. "Luego le arrojó una bebida a un empleado, que golpeó su hombro derecho. El trabajador informó que no tenía quejas de dolor o lesiones. Iannazzo también hizo comentarios sobre un empleado haciendo referencia a su estado migratorio", añadió la declaración.

La policía señaló que los empleados informaron que le dijeron a Iannazzo que se fuera, pero él se negó. Y, de acuerdo al relato, en un momento supuestamente trató de abrir una puerta cerrada "Solo para empleados" que conducía detrás del mostrador.

Abogado responde al incidente en tienda de batidos

Un abogado de lannazzo dijo que cuando el hombre hizo su pedido de batidos en Robeks, les dijo a los empleados que no debía contener maní y su recibo reflejaba que el pedido no debía contener mantequilla de maní. Pero añadió que él "lamenta de todo corazón el incidente".

Su abogado también le dijo a News 12 Connecticut, afiliada de CNN, que “su hijo está recuperándose”.

“Cuando se enfrentó a una situación terrible para su hijo, el instinto paternal del Sr. lannazzo se activó y actuó con ira y miedo. No es un individuo racista y lamenta profundamente sus declaraciones y acciones durante un momento de estrés emocional extremo”, dijo el abogado Frank J. Riccio en un comunicado.

Posteriormente, los empleados dijeron a los investigadores que Iannazzo nunca les contó sobre la alergia al maní, sino que solo pidió que no hubiera mantequilla de maní en la bebida, indicó la policía.

Lo que muestra el video

En un video compartido ampliamente en las redes sociales, se ve a un hombre identificado posteriormente como Iannazzo que grita a los empleados de la tienda de batidos preguntando quién hizo la bebida. En las imágenes se pueden escuchar insultos y cuando le dice a un empleado que era un "perdedor inmigrante".

Según la policía, Iannazzo abandonó la escena antes de que llegaran. Pero, luego se entregó a la policía sin incidentes.

Iannazzo fue acusado de intimidación basada en intolerancia o prejuicio en segundo grado, alteración de la paz en segundo grado y allanamiento de morada criminal en primer grado, dijo la policía. Se le emitió una fecha de comparecencia para el 7 de febrero ante el Tribunal Superior de Bridgeport.

"En Robeks, nuestra prioridad es proteger tanto a los miembros del equipo de la tienda como a los invitados. La empresa y sus franquiciados tienen una política de cero tolerancia para este tipo de comportamientos. Y estamos agradecidos de que los miembros del equipo de la franquicia no sufrieran daños físicos", dijo la portavoz de Robeks Barbara Caruso en un comunicado. "Agradecemos la acción rápida de las fuerzas del orden y el sistema judicial al presentar cargos penales por este comportamiento inaceptable", añadió.

Un portavoz del Bank of America, donde Iannazzo trabajaba como asesor financiero de Merrill Lynch, dijo que ya no era empleado de allí.

"Nuestra compañía no tolera ningún comportamiento de este tipo. Inmediatamente investigamos y tomamos medidas. Este individuo ya no es empleado en nuestra firma", dijo el portavoz de Bank of America/Merrill, Bill Halldin.