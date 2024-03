¿Quiénes son las candidatas a gobernadora en las elecciones de Guanajuato en 2024?

Yulma Rocha, Alma Alcaraz y Libia garcía, candidatas en Guanajuato.

(CNN Español) -- En la campaña electoral de los aspirantes a gobernador de Guanajuato, uno de los bastiones del Partido Acción Nacional (PAN) —que ha gobernado esta entidad desde 1995—, tres mujeres buscan llegar al poder. Estas son las aspirantes a gobernadora para el periodo 2024-2030.

Yulma Rocha, candidata de Movimiento Ciudadano

Yulma Rocha Aguilar es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, también tiene la licenciatura en Derecho. Nació el 7 de septiembre de 1981.

Rocha fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 27 años, en los que desempeñó diferentes cargos, pero renunció a él para sumarse a Movimiento Ciudadano, partido que la abandera.

Comenzó su carrera política en 2003 como regidora del municipio de Irapuato, Guanajuato. Al término de este encargo fue diputada local en el Congreso de ese estado para dos periodos (2006-2009 y 2012-2015). En 2009 fue electa como diputada federal, cargo que ocupó nuevamente de 2015 a 2018.

Además de sus cargos en el servicio público, tuvo varios en el PRI. Fue consejera política en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y nacional. Fungió como presidenta del Frente de Mujeres Jóvenes del PRI en Guanajuato, y como vocera del CEN del PRI en coordinación con la Cámara de Diputados.

En noviembre de 2023 renunció al PRI. En un video publicado en su cuenta de X señaló que su decisión fue porque la dirigencia del partido se olvidó de sus militantes y dejó de tener un proyecto.

“Se olvidaron que somos oposición y se sometieron al Gobierno sin recato alguno. Y aclaro, no me voy porque me hayan negado un cargo o candidatura, pues no he pedido nada”, aseguró.

Alma Alcaraz, candidata de Morena, PT y PVEM

Alma Alcaraz Hernández es la candidata a la gobernación del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, integrada por Morena, el PVEM y el PT.

Nació el 17 de octubre de 1972 en La Barca, Jalisco, pero luego cambió su residencia a Sinaloa.

Ahí estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Entre 1995 y 1996 fue profesora de Matemáticas Comerciales, Contabilidad de Costos, Almacenes e Inventarios y Administración, en el Conalep. En esos años también incursionó en la iniciativa privada como jefa del departamento de contabilidad de Distribuidora de Productos Cuauhtémoc, S.A.

En 1996 se sumó al Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa. Desde ese año ocupó varios puestos dentro de ese partido, entre ellos tesorera del Comité Directivo Municipal (CDM) de Navolato, Sinaloa, y secretaria de organización.

Ocupó cargos en el PAN estatal, como coordinadora y secretaria general y fue candidata a la presidencia del partido en Sinaloa.

Fue diputada federal también por Acción Nacional de 2006 a 2009.

En 2014 emigra a Guanajuato, deja el PAN y se suma a Morena. En el partido ha tenido los cargos de secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido en Guanajuato y fue secretaria general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Libia Dennise García, candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD

Libia Dennise García Muñoz Ledo es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, con Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo; hizo un diplomado en Derecho Parlamentario y una especialización en Legislación, Comunicación Política y Gestión Pública.

Toda su vida ha sido militante del PAN. Entró al partido en 2006, en el que ha tenido cargos como consejera estatal de Guanajuato y asesora del grupo parlamentario del PAN en la LXII Legislatura. Ha sido diputada local en dos ocasiones consecutivas, en la Legislatura LXIII y LXIV de Guanajuato; y ocupó el cargo de consejera estatal del partido.

Fue secretaria de Gobierno de Guanajuato, en el actual mandato del panista Diego Sinhue Vallejo. En 2023, fue designada como secretaria de Desarrollo Social y Humano, también en el Gobierno del estado, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.