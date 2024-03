"Superhéroes" de la vida real vuelan en la primera carrera de trajes jet del mundo

Gravity Industries prueba sus trajes jet antes de la serie inaugural de carreras de trajes jet en Dubái en febrero de 2024. (Gravity Industries Ltd / Toby Patterson)

(CNN) -- Desde arquitectura futurista hasta infraestructura pionera, Dubái no es ajena a las innovaciones extrañas, maravillosas y francamente extravagantes. Pero el miércoles, la “Ciudad de los Superlativos” superó la ciencia ficción cuando ocho pilotos, vestidos con trajes y botas como “Iron Man” de Marvel, tomaron los cielos.

Sin embargo, no estaban luchando contra supervillanos o alienígenas. Con un telón de fondo de rascacielos y súperyates, los atletas aéreos compitieron en la inaugural Jet Suit Race Series, un evento organizado por el Consejo de Deportes de Dubái y Gravity Industries, los fabricantes del traje jet.

“A diferencia de la mayoría de las carreras, estás compitiendo en tres dimensiones”, dice Richard Browning, piloto de pruebas jefe de Gravity Industries, con sede en el Reino Unido, que fundó en 2017. “Hay pilotos arriba y abajo, y por todas partes, por lo que es un experiencia realmente interesante.”

Los ocho pilotos recorrieron un trayecto de un kilómetro (0,6 millas), maniobrando entre 12 obstáculos inflables gigantes colocados en el agua. Cuatro eliminatorias crearon una clasificación que culminó en una ronda final, y cada carrera duró solo unos 90 segundos.

"Hubo gente que fue descalificada, hubo gente que perdió el control, alguien se metió en el agua; tuvimos un caos total, en gran manera", dice Browning.

Se espera que el evento inspire a la próxima generación de científicos e ingenieros a soñar en grande: "La mayoría de la tecnología es ridícula e imposible hasta que deja de serlo".

"El poder de un Bugatti" en una mochila

La tecnología de Gravity combina cinco motores (uno grande en la parte trasera, con un par de “micromotores a reacción” en cada brazo) en un traje de polímero, aluminio y titanio impreso en 3D que puede elevar a una persona en el aire. Browning compara el traje jet de 1.700 caballos de fuerza con “la potencia de un auto deportivo Bugatti Veyron” en una mochila de 30 kilogramos (66 libras).

Los pilotos controlan su trayectoria de vuelo alterando la dirección de sus brazos; por ejemplo, apuntando con los brazos hacia abajo para subir o levantando los brazos hacia los lados para bajar. El traje jet utiliza combustible de aviación o diésel y puede alcanzar velocidades de hasta 136 kilómetros por hora (85 millas por hora), el propio récord de Browning.

Como ocurre con cualquier deporte de adrenalina, siempre existe un riesgo. La empresa compara los accidentes con trajes jet con “caerse de una motocicleta” y recomienda volar a poca altura sobre el agua o el pasto para minimizar los riesgos.

“Al hacer lo que hacemos sobre el agua, si lo estropeas, simplemente te caes al agua; en realidad, agrega algo de dramatismo. Es un poco caro de reparar, pero todo el mundo está bien”, dice Browning.

Issa Kalfon, subdirectora de entrenamiento de vuelo de Gravity y exgimnasta profesional, obtuvo el primer lugar en la exhibición, seguida por sus compañeros pilotos británicos Paul Jones y Freddie Hay.

Si bien Kaflon ha volado en más de 30 eventos y demostraciones de Gravity, no todos los pilotos tenían tanta experiencia.

(Actualmente, los trajes jet no están reconocidos en ninguna categoría de aviación, por lo que no requieren ningún permiso; sin embargo, Browning agrega que trabajan en estrecha colaboración con los organismos reguladores de la aviación, como la CAA en el Reino Unido y la FAA en EE.UU. para garantizar que respeten las normas existentes en materia de seguridad. En 2020, hubo un accidente fatal con un traje jet en Dubái, aunque no era un traje Gravity).

Ahmed Al Shehhi, un adicto a la adrenalina y paracaidista habitual, representó a los Emiratos Árabes Unidos en la carrera y fue el único competidor que no era piloto del equipo Gravity. Al Shehhi voló por primera vez con el traje jet solo tres semanas antes de la carrera, completando un curso intensivo de capacitación de 12 días en el Reino Unido donde los participantes practican con un sistema de correas de seguridad antes de pasar al vuelo libre.

"Si sumas todos los minutos que ha tenido con los motores en marcha, probablemente sean 25 minutos", dice Browning. "Es sorprendente lo rápido que se puede lograr que la gente se adapte a esto".

Más que entretenimiento

La exhibición fue diseñada para mostrar lo que la tecnología puede hacer, y eso se debe a que el entretenimiento es solo un aspecto del potencial del traje jet. Browning, exreservista de los Royal Marines, ya está trabajando con industrias que incluyen búsqueda y rescate, medicina y defensa militar para implementar el traje en sus operaciones.

En 2020, el Servicio de Ambulancia Aérea de Great North (GNAAS, por sus siglas en inglés) probó los trajes jet de Gravity Industries en el terreno montañoso del Distrito de los Lagos en el Reino Unido, reduciendo una caminata de 25 minutos a un vuelo de 90 segundos. La compañía volvió a ser noticia en 2021, cuando la Royal Navy y los Royal Marines británicos pasaron tres días probando los trajes jet con Commando Royal Marines frente a la costa sur del Reino Unido, para ayudar a los soldados a abordar rápidamente barcos en el mar, lo que normalmente se hace en helicóptero.

“(Entrenamos) fuerzas especiales y personal de respuesta médica para moverse sobre cualquier terreno, de día o de noche, sobre cables, barro, minas, agua, en condiciones climáticas que inmovilizan a la mayoría de los helicópteros, para llegar a cualquier lugar del planeta, hacer un trabajo y , lo que es más importante, tener una retirada rápida”, dice Browning.

Otras empresas también están intentando reformar la movilidad humana: JetPack Aviation, con sede en California, afirma haber construido el primer traje jet del mundo, que se ha utilizado en televisión y películas, y la startup india Absolute Composites está explorando aplicaciones militares con el ejército de la nación.

La exhibición es solo el comienzo del deporte, dice Browning: Gravity planea celebrar un campeonato en Dubái el próximo año, con al menos 12 competidores, que Browning espera que "despierte la imaginación" de personas y ciudades de todo el mundo sobre las posibilidades de esta tecnología.

"Para gran parte de nuestra audiencia, esto es ciencia ficción que cobra vida", dice Browning. “Ya sea 'The Rocketeer', o 'Ironman', o los 'Supersónicos', hay muchas personas que se acercan a nosotros y nos dicen: estuve esperando esto durante toda mi infancia y hicieron realidad lo que siempre soñé', lo cual es bastante genial”.