Coches cerca de la Abadía de Westminster en Londres en 2019. El tráfico circula por la izquierda en Inglaterra, como en aproximadamente el 30% de los países. (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)

(CNN) -- Conduje hasta la zona rural de los Amish de Pensilvania para ver a un hombre sobre una carreta. Estaba buscando la respuesta a una pregunta que tengo desde 2015, cuando viajé a Inglaterra por trabajo.

Cuando conducía por Londres, con mucho cuidado, en un Mini Cooper, me preguntaba: ¿Por qué estoy conduciendo por el lado "equivocado" de la carretera? Soy de Estados Unidos, que comenzó siendo un grupo de antiguas colonias británicas. Hablamos el mismo idioma, más o menos. Pero conducimos en lados opuestos, y a veces esto tiene efectos peligrosos.

Y el Reino Unido no es el único país, por supuesto, que lo hace al revés. Resulta que alrededor del 30% de los países del mundo exigen conducir por el lado izquierdo y otro 70% aproximadamente permanece por el lado derecho. Cómo esto llegó a ser así es una historia sinuosa.

En Europa, Napoleón Bonaparte desempeñó un papel central. En Estados Unidos, Henry Ford suele recibir el crédito, pero en realidad eso no es del todo cierto, porque es mucho más antiguo que Ford. El tráfico por la derecha no sólo es anterior a los automóviles, sino que es anterior a la existencia de Estados Unidos.

Así fue como terminé en un antiguo granero de secado de tabaco en Conestoga, Pensilvania, observando un vagón, sólo unos días después de haber probado un Tesla Cybertruck, su moderno descendiente eléctrico. Me recibió John Stehman, cuya familia cultiva tierras en la zona desde 1743. Es presidente de la Sociedad Histórica del Área de Conestoga y, como aprendí de la investigación sobre la historia de las carreteras y la conducción, el vagón Conestoga fue clave en toda esta historia.

Trenes de vagones

Estos grandes vagones, con sus altos techos de tela arqueados, se convirtieron en un ícono de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste mientras transportaban las pertenencias de los pioneros del este a la frontera. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, el oeste de Pensilvania era la frontera lejana.

Los carpinteros y herreros locales desarrollaron los vagones Conestoga para transportar mercancías —incluidos productos agrícolas y artículos intercambiados entre los nativos americanos— a los mercados de Filadelfia. Filadelfia era, en ese momento, una de las ciudades más grandes de las colonias. El conductor del carro podía montar uno de los caballos o sentarse en una “tabla perezosa” que se deslizaba fuera del costado del carro. Pero cuando se necesitaba un control más activo, caminaba junto a los caballos, tirando de palancas y cuerdas.

"Les daba la orden verbal: 'Gee', 'Haul' o lo que fuera, y ellos la oían", explica Stehman. "También tiraba de esta cuerda de cuero una o dos veces".

Me imaginé caminando por un largo sendero polvoriento al frente de una yunta de caballos que tiraban de este carro pintado de azul. Soy diestro, como la mayoría de la gente. Precisamente por eso, las carretas Conestoga tenían los mandos en el lado izquierdo, cerca de la mano derecha del carretero. Eso significaba que el conductor iba por el centro del camino y la carreta a la derecha.

Con el tiempo, hubo tanto comercio y tráfico entre el condado de Lancaster, Pensilvania, y Filadelfia que se creó la primera gran autopista de Estados Unidos. La Philadelphia and Lancaster Turnpike Road se inauguró en 1795. Según el libro "Ways of the World" de M.G. Lay, entre las normas que se incluyeron en su carta constitutiva figuraba que todo el tráfico debía circular por la derecha, como hacían las carretas Conestoga.

En 1804, Nueva York se convirtió en el primer estado en dictar que el tráfico se mantuviera a la derecha en todas las carreteras y autopistas.

Algunas personas le dan crédito a Henry Ford por estandarizar el tráfico estadounidense en el lado derecho de la carretera porque, en 1908, Ford Motor Co. colocó el volante en el lado izquierdo del enormemente popular Modelo T. Sin embargo, en realidad, Ford simplemente estaba respondiendo a hábitos de conducción que, en mayor medida, se habían establecido mucho antes.

Lo realmente extraño es que la mayor parte del resto de Europa, además de Gran Bretaña, conduce por la derecha como lo hacen los estadounidenses.

La marcha de Napoleón por Europa

¿Por qué los británicos son casos atípicos incluso en su propio continente? Dar crédito o culpar a los franceses.

El gobierno revolucionario francés de Maximilien Robespierre (mejor conocido por liderar el "Reinado del Terror" de finales del siglo XVIII en el que miles de personas fueron pasadas por la guillotina) dictó que todos debían conducir por la derecha.

El lado izquierdo de la carretera estaba, por larga convención cultural, reservado para carruajes y personas a caballo. En otras palabras, las clases más ricas. Los peatones, es decir, la gente más pobre, se desplazaban por la derecha. Obligar a todos a ir al mismo lado de la carretera, además de ser bueno para el tráfico, tenía que ver con acabar con estas distinciones entre las clases sociales.

Las clases altas probablemente estuvieron de acuerdo ya que, en aquellos días, ser visto como aristocrático no sólo estaba pasado de moda, sino que era bastante peligroso.

Se dice que Napoleón difundió la política francesa mientras sus ejércitos marchaban por Europa. Se puede encontrar alguna evidencia de esto mirando un mapa del imperio napoleónico de 1812.

Hay una nación que no fue súbdita ni aliada de Napoleón. Esa nación fue Suecia. Por eso, los suecos conducían por la izquierda, hasta que un día sorprendentemente tranquilo de 1967, los conductores cambiaron a la derecha.

Gran Bretaña, literalmente, tomó el camino opuesto a Francia.

La noción del historiador Lay es que esto tenía que ver con los diferentes tipos de transporte utilizados. En Gran Bretaña había menos carros de tamaño industrial y más carruajes pequeños y jinetes individuales. Los jinetes preferían permanecer a la izquierda para mantener la mano derecha hacia el tráfico que venía en sentido contrario para saludar y, si era necesario, pelear.

Conducción peligrosa

Cualesquiera que sean las razones, a veces hay consecuencias reales al cambiar de bando, y en este caso ha habido accidentes graves.

William Van Tassel, jefe de formación de conductores de AAA, recomienda que los conductores tomen medidas adicionales para concentrarse cuando conducen por el otro lado. Una de esas medidas, por ejemplo, es mantener la radio apagada.

"Creo que está bien hablar contigo mismo mientras conduces. Eso te obliga a concentrarte en conducir", dijo. "Está bien, muy a la izquierda o a la extrema derecha. Comprueba si hay tráfico por la derecha en lugar de por la izquierda. Sea lo que sea, lo que sea que funcione".

En Avis Budget Group, que alquila muchos automóviles a estadounidenses que conducen en el Reino Unido, los agentes se aseguran de recordarle a los clientes que deben conducir por la izquierda. También toman otras medidas.

"Además, todos nuestros vehículos en todo el Reino Unido tienen calcomanías que dicen 'Conducir por la izquierda' y en las principales ubicaciones repartimos pulseras de 'Conduce por la izquierda', que recomendamos a nuestros clientes usar siempre en la muñeca izquierda como recordatorio de por qué lado del camino para conducir", informó Avis Budget en un comunicado.

Van Tassel de AAA también recomienda sumar un pasajero como otro par de ojos, algo que me ayudó cuando conducía hasta allí, aunque ocasionalmente la aterrorizaba.