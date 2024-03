Otorgan la libertad condicional a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, en Colombia

Salvatore Mancuso, exparamilitar y futuro gestor de paz en Colombia 2:37

(CNN Español) –– La jueza del tribunal de Justicia y Paz Luz Marina Zamora otorgó este lunes el beneficio de libertad condicional, por un término de cuatro años, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó el 27 de febrero a Colombia deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena de ocho años de cárcel por narcotráfico.

En la audiencia, realizada en Bogotá, de acuerdo con lo solicitado por la defensa de Mancuso para poder cumplir con la designación de su rol de gestor de paz, la jueza determinó además que Mancuso deberá comprometerse a la no repetición de los graves delitos por los que se le investiga, presentarse cada tres meses ante el juzgado y no visitar departamentos del país en donde se registraron los crímenes por los que ya ha sido condenado o tiene procesos pendientes y no salir del país.

Mancuso y la justicia colombiana 3:39

Mancuso no podrá portar armas y deberá cumplir con el esclarecimiento de la verdad y garantizar la indemnización de las víctimas de acuerdo a su nuevo rol como gestor de paz, añadió la jueza.

En caso de incumplir cualquiera de estos compromisos, advirtió Zamora, Mancuso deberá cumplir de inmediato una de las penas más altas pendientes que, según el Tribunal de Justicia y Paz, es de 40 años. Salvatore Mancuso, quien estuvo presente de manera virtual en la audiencia desde la cárcel La Picota —en donde se encuentra recluido—, dijo entender y aceptar las condiciones impuestas por la jueza.

Noticia en desarrollo...