Ataques de los hutíes en el mar Rojo ocasionan por primera vez muertos en la tripulación de un barco comercial, según funcionarios estadounidenses

¿Quiénes son los hutíes?

(CNN) -- Un ataque con misiles balísticos hutíes contra un barco comercial en el golfo de Adén causó al menos dos muertes entre los miembros de la tripulación, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses. Se trata de la primera vez que el grupo militante respaldado por Irán mata a alguien como parte de los recientes ataques a barcos que transitan por el mar Rojo.

El ataque afectó al M/V True Confidence, un granelero de propiedad liberiana con bandera de Barbados, dijeron los funcionarios. Desde entonces, el barco fue abandonado y buques de guerra de la coalición se encuentran ahora en la zona evaluando la situación, dijeron los funcionarios. Al menos otros seis miembros de la tripulación resultaron heridos, dijo uno de los funcionarios.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., hora de Saná, o alrededor de las 3:30 am ET, según un funcionario. El ataque marca una escalada significativa de los ataques hutíes contra el transporte marítimo del mar Rojo, que comenzó en octubre en respuesta a la guerra de Israel en Gaza.

Los hutíes han lanzado más de 45 ataques con misiles y drones contra buques comerciales y navales estadounidenses y de la coalición que operan en el mar Rojo, según funcionarios estadounidenses y occidentales, la mayoría de los cuales han sido interceptados por destructores estadounidenses o de la coalición o cayeron sin causar daño en el agua.

Hasta la fecha, ningún buque militar ha sido impactado por vehículos aéreos no tripulados o misiles hutíes, según el portavoz del Departamento de Defensa, mayor Pete Nguyen. Pero más de una docena de barcos comerciales, incluidos varios buques estadounidenses, han sido afectados desde octubre, indicó Nguyen.

Estados Unidos y el Reino Unido también han llevado a cabo cuatro rondas de ataques contra objetivos de los hutíes dentro de Yemen desde enero, alcanzando objetivos que incluyen instalaciones de almacenamiento de armas, instalaciones de almacenamiento de misiles, sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, sistemas de defensa aérea, radares y helicópteros utilizados por el grupo rebelde.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos también han ejecutado periódicamente ataques dinámicos contra misiles hutíes que se ven preparándose para lanzarse desde el interior de Yemen.

No obstante, la administración de Joe Biden ha luchado por detener los ataques y el grupo ha seguido fortaleciendo su arsenal de armas dentro de Yemen, informó anteriormente CNN.

Varios funcionarios dijeron a CNN que Estados Unidos todavía no tiene “un denominador” que les permita evaluar el porcentaje de equipo de los hutíes que Estados Unidos y el Reino Unido realmente han destruido en ataques aéreos, y se desconoce si Estados Unidos cambiará aún más su enfoque militar.

“Sabemos que los hutíes mantienen un gran arsenal”, dijo la semana pasada la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, horas después de que los hutíes atacaran otro buque de carga en el golfo de Adén con misiles balísticos. "Son muy capaces, tienen armas sofisticadas y eso se debe a que siguen adquiriéndolas de Irán".

“Nos siguen sorprendiendo”, dijo un alto funcionario de Defensa, refiriéndose a los hutíes. "Simplemente no tenemos una buena idea de lo que todavía tienen".

Y a pesar de una sólida presencia estadounidense y de la coalición en el mar Rojo, que incluye el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y varios destructores estadounidenses, los ataques hutíes han provocado una gran reducción de barcos que transitan a través del Canal de Suez.

El pasaje une el mar Rojo con el mar Mediterráneo, lo que permite a los barcos cortar miles de kilómetros de las rutas marítimas en lugar de navegar alrededor de África. En la primera quincena de febrero, el Canal de Suez experimentó una caída del 42% en los tránsitos mensuales y una disminución del 82% en el tonelaje de contenedores desde su máximo en 2023, según Naciones Unidas.