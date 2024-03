Trump gana en grande, Biden domina y Haley guarda silencio: ocho conclusiones de este supermartes

¿Qué ha ganado Donald Trump y Joe Biden en las primarias? 3:29

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el expresidente Donald Trump dieron grandes pasos hacia la confirmación de su aparentemente inevitable revancha oficial, pues ambos obtuvieron grandes victorias en el supermartes.

Más de una decena de estados celebraron primarias o asambleas este martes, el día más grande de las carreras de candidatura hasta ahora a medida que la campaña presidencial de 2024 se acelera y deja atrás la marcha uno por uno a través de los estados de votación temprana.

Tanto Biden como Trump vieron signos familiares de posibles debilidades en las elecciones generales: progresistas emitiendo votos "sin compromiso" en vez de votar por Biden, suburbios de clase media educada eligiendo a Haley sobre Trump.

Pero ambos también tenían mucho más que celebrar, ya que se acercaban más a asegurar las nominaciones de sus partidos con sus barridos casi completos.

Aquí varias conclusiones del supermartes.

Trump gana en grande

El expresidente Donald Trump continuó su racha de dominio en la contienda republicana de candidatura, a pesar de perder un estado, Vermont, ante Nikki Haley.

Aunque los 15 estados que votaron este martes no tenían suficientes delegados para que Trump asegurara la candidatura del partido para una tercera elección presidencial consecutiva, se acercó mucho más y demostró que la puerta para Haley está prácticamente cerrada.

Aquí está la matemática de los delegados: justo antes de la medianoche, con muchos votos aún sin contar, la última estimación de delegados de CNN mostró que Trump había obtenido 617 delegados este martes, en comparación con los 23 de Haley. En total, Trump tenía 893 delegados, el 92% de los otorgados hasta ahora y se acercaba a los 1.215 que necesitará para asegurar la candidatura del Partido Republicano. Haley tenía solo 66.

"Lo llaman supermartes por una razón. Es grande. Y me dicen, los expertos y de otra manera, que nunca ha habido uno como este", dijo Trump en su fiesta de observación de la noche electoral en su resort Mar-a-Lago en Palm Beach.

En su discurso, Trump omitió cualquier mención a Haley, aunque tampoco ofreció ramas de olivo y la había atacado en una entrevista más temprano en el día.

Biden domina

Biden ha enfrentado una gran cantidad de titulares difíciles en los últimos meses. Sus índices de aprobación siguen siendo bajos y las encuestas de la carrera electoral general son preocupantes para los demócratas.

Pero en el supermartes, como en cada otro día de primarias, ha dominado a sus pocos rivales, ganando típicamente alrededor del 80% de los votos. Mientras tanto, Trump rara vez ha alcanzado esa marca. Haley, por supuesto, es una oponente más formidable que Marianne Williamson o el representante Dean Phillips. Pero Biden solo puede vencer a quienes están en la papeleta, y aunque haya surgido una estimable votación de protesta en varios estados, el presidente claramente cuenta con el respaldo de la base de su partido.

La otra cruda realidad política es que, para noviembre, es más probable que Trump sea quien enfrentará los mismos vientos en contra que enfrenta ahora. Biden tiene más margen para ganarse a sus detractores intrapartidistas, la mayoría numerosa y vocal de los cuales están indignados por su manejo de la guerra de Israel en Gaza. Esa indignación no desaparecerá por completo con el tiempo, pero es probable que se vuelva menos volátil. (Y eso es antes de que el comentario de Trump sobre el asunto reciba más escrutinio).

Trump, por otro lado, no va a cambiar quién es, la persona y la personalidad que, a pesar de su dominio de delegados, ha perdido repetidamente aproximadamente el 30% al 40% del voto republicano.

Señales de advertencia para Trump

Incluso cuando arrasaba en las contiendas de este martes, hubo algunas señales de advertencia para Trump a medida que avanza hacia una contienda electoral general con Biden.

El mejor desempeño de Haley se produjo en ciudades, ciudades universitarias y suburbios. Los suburbios, en particular, podrían representar problemas para Trump. Los votantes con educación universitaria en esas regiones han cambiado fuertemente a favor de los demócratas desde que Trump emergió como el portador estándar del Partido Republicano en 2016, y el apoyo a Haley el martes podría señalar su continua debilidad.

En Carolina del Norte, un estado oscilante con una población en crecimiento rápido de votantes con educación universitaria, el 81% de los que respaldaron a Haley este martes dijeron que no votarían por Trump en noviembre, mostraron las encuestas a la salida de CNN.

Sin embargo, la lista de aspectos positivos para Trump fue mucho más larga después de un día que dominó. Ganó independientes en Carolina del Norte y derrotó a Haley en áreas urbanas y suburbanas del estado, y la aplastó en regiones rurales, mostraron las encuestas a la salida de CNN. La derrotó entre graduados universitarios allí también. También ganó áreas urbanas y suburbanas en Virginia, aunque Haley lo superó ligeramente entre graduados universitarios allí, mostraron las encuestas a la salida.

Malas noticias para Biden

Como se señaló anteriormente, para algunos votantes, no habrá perdón para el apoyo de Biden a la ofensiva israelí en Gaza y su negativa a pedir públicamente un alto el fuego.

Puede que no sea un número grande, pero se espera que esta elección sea increíblemente cerrada y podría ser decidida por decenas de miles de votos en algunos estados clave. Esa frustración, combinada con su posición disminuida con varios electorados críticos, podría deprimir la participación demócrata lo suficiente como para dar un vuelco a la elección.

La semana pasada en Michigan, más de 100.000 demócratas votaron "sin compromiso" en la primaria presidencial del partido, señalando su desprecio por la política de Israel de la administración Biden y su manejo de la guerra en Gaza.

Biden da detalles sobre el acuerdo fronterizo en EE.UU. 3:46

Este martes, el voto de protesta volvió a salir, esta vez en Minnesota vecino, otro estado con una robusta población estadounidense musulmana. Con alrededor del 89% de los votos contados, la campaña improvisada para "sin compromiso" había superado los 45.000 votos, lo que representa casi el 20%. (En el distrito del representante Ilhan Omar, que incluye la ciudad de Minneapolis, la participación estaba en camino de superar el 30%).

"Los números de esta noche mostraron que el presidente Biden no puede recuperar nuestros votos solo con retórica", dijo la portavoz de Vote Uncommitted MN, Asma Nizami, en un comunicado. "No es suficiente simplemente usar la palabra 'alto el fuego' mientras Biden financia bombas que matan civiles todos los días".

En otros estados, como Carolina del Norte, los votos "sin compromiso" también obtuvieron una buena parte de los sufragios, aunque nada a la altura de Michigan o Minnesota. La pelota está ahora en la cancha de Biden. Ya sea que uno considere las campañas de protesta un "éxito" o no, dejaron en claro que un número considerable de demócratas están desesperados por que Biden presione más fuerte por un alto el fuego en Gaza y, más ampliamente, para agregar condiciones más estrictas a la ayuda militar de EE.UU. a Israel.

El efecto de los candidatos de terceros partidos también es una preocupación creciente.

No hay un apoyo masivo para ninguno de ellos, pero Robert F. Kennedy Jr. está ganando lentamente suficiente acceso a las papeletas para potencialmente complicar la carrera. Su campaña anunció el martes por la noche que Kennedy había recolectado suficientes firmas para hacer la lista en Nevada, un estado —como Nueva Hampshire, donde Kennedy también dice que está calificado— que Biden no puede perder si va a ser reelegido.

El silencio de Haley dice mucho

En las noches electorales hasta ahora, incluso cuando se avecinaba una derrota, la campaña de Haley ha intentado dar forma a la narrativa. Sus asesores han informado a los periodistas sobre el camino a seguir de la exgobernadora de Carolina del Sur. Han anunciado gastos en anuncios en los estados donde la carrera cambiará después. Los memorandos de campaña habían delineado sus planes. Haley misma ha pronunciado discursos a los partidarios intentando dar forma a la narrativa en torno a la contienda de la candidatura republicana.

Este martes por la noche, nada de eso sucedió.

Haley observó los resultados en su estado natal de Carolina del Sur mientras las contiendas que probablemente representaban sus últimas esperanzas de un cambio dramático pasaron de victoria de Trumo a otra victoria de Trump. No hubo evento para los partidarios y Haley no hizo comentarios.

Quién es Nikki Haley, la única mujer aspirante a la candidatura republicana 3:22

Su silencio habló mucho sobre el estado de la batalla de la candidatura del Partido Republicano.

Mientras tanto, los esfuerzos para alejar a Haley de la contienda se intensificaron. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, un aliado de Trump, le dijo a Dana Bash de CNN que espera que Haley "sea una jugadora en equipo" y apoye al expresidente contra Biden.

"Creo que está bastante claro que la gente ha hablado. Voté por Trump, no contra Nikki. Y al final del día, realmente no hay camino por delante. Cuanto antes podamos unirnos, mejor", dijo Graham.

Mientras Graham, compañero republicano de Haley en Carolina del Sur, intentaba sacarla suavemente de la contienda, Trump atacó duramente a Haley en una entrevista con Mark Levin. Trump dijo que Haley estaba "amargada", dijo que se había "vuelto loca" y la describió como una "persona muy enojada".

"Se ha vuelto realmente enojada, y creo que es simplemente porque no está llegando a ninguna parte", dijo Trump.

Drama en ... ¿Vermont y Samoa Americana?

Un indicador de cuán poco drama real trajo el supermartes: la única carrera cerrada fue en Vermont, y la única sorpresa fue en Samoa Americana.

Las organizaciones de noticias, incluida CNN, proyectaron la mayoría de los estados para Trump y Biden poco después de que cerraran las urnas. La única contienda verdaderamente reñida de la noche fue en Vermont, donde Trump y Haley intercambiaron la delantera en la primaria presidencial republicana.

Haley terminó logrando su única victoria del día allí, proyectó CNN.

Mientras tanto, en Samoa Americana, donde se emitieron 91 votos en las asambleas demócratas, Biden perdió 51 a 40 contra Jason Palmer.

¿Quién?

Palmer, un empresario poco conocido que calificó para las papeletas de algunos estados y territorios pero no ha atraído ningún apoyo en otros lugares, tenía tres empleados de campaña a tiempo completo en el terreno. No visitó la isla él mismo, pero apareció virtualmente en eventos.

No es que los seis delegados a la Convención Nacional Demócrata allí sean predictivos. En 2020, fue el único lugar donde el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, ganó.

Aún así, fue suficiente para una risa que un candidato desconocido se convirtiera en la única persona en vencer a Biden después de que el representante de Minnesota, Dean Phillips, renunciara a su escaño en el Congreso y gastara millones de sus propios dólares para enfrentarse al titular demócrata.

"Felicitaciones a Joe Biden, Sin Compromiso, Marianne Williamson y Nikki Haley por resultar más atractivos para los leales del Partido Demócrata que yo", bromeó Phillips en X al terminar en un solo dígito en su estado natal.

Carolina del Norte en el foco de atención

Carolina del Norte, la mejor oportunidad de Biden para cambiar un estado del mapa de 2020, también es el hogar de la carrera por la gobernación más importante del año.

La contienda entre el vicegobernador republicano Mark Robinson y el fiscal general estatal demócrata Josh Stein, ambos de los cuales ganaron cómodamente las respectivas candidaturas de sus partidos este martes, atraerá la atención nacional no solo por el hábito de Robinson de hacer comentarios extravagantes y ofensivos.

Ya un tema destacado en todo el país, los derechos al aborto podrían dominar el debate político en el estado de Tarheel, donde la supermayoría legislativa republicana, alcanzada no mediante votación sino por la decisión controvertida de un legislador traidor, aprobó una prohibición de 12 semanas sobre la objeción del gobernador demócrata saliente Roy Cooper.

La reacción violenta a la lucha por el aborto combinada con la persona divisiva de Robinson podría ser una sentencia de muerte para los republicanos en el estado dividido. El empresario Bill Graham, uno de los candidatos perdedores en las primarias republicanas, hizo sonar las alarmas, nuevamente, poco después de que se anunciara la contienda del martes.

"Mark Robinson es un candidato no electo en las elecciones generales en Carolina del Norte", dijo Graham, "y pone en riesgo un futuro conservador para todos, desde el juzgado hasta la Casa Blanca".

Buenas noticias para los republicanos de Carolina del Norte en el único escaño competitivo de la Cámara estatal

La victoria en las primarias de la coronel retirada del Ejército Laurie Buckhout en el Distrito 1 de Carolina del Norte es una buena noticia para los republicanos nacionales que esperan derrotar al congresista demócrata novato Don Davis en el único distrito congresional competitivo del estado.

Este escaño del este de Carolina del Norte se volvió más favorable para los republicanos después de la última ronda de redistribución de distritos, y el Partido Republicano nacional intervino para tratar de asegurarse de tener un candidato fuerte para aprovecharlo. El Fondo de Liderazgo del Congreso, el super PAC vinculado al liderazgo republicano de la Cámara, gastó casi US$ 400.000 apoyando a Buckhout contra Sandy Smith, quien había perdido en dos ocasionesanteriores de este distrito. Smith contaba con el respaldo del presidente del conservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, así como de varios otros miembros del caucus, lo que convirtió las primarias en algo así como una batalla ideológica entre facciones del partido en Washington. Smith, que ha sido acosada por la controversia, publicó anuncios promocionando su creencia de que Trump ganó las elecciones de 2020, y tuiteó sobre la marcha al Capitolio el 6 de enero de 2021.

"La victoria de Laurie convierte esta carrera en una gran oportunidad para los republicanos, y esperamos asegurarnos de que convierte a Don Davis en un congresista de un solo mandato y cambia este escaño a rojo en noviembre", dijo el presidente de CLF Dan Conston en un comunicado el martes por la noche.

A Buckhout no le ha venido mal disponer de recursos personales: había prestado US$ 1 millón a su campaña al cierre del periodo de información previo a las primarias, el 14 de febrero, cuando terminó con unos US$ 315.000 en el banco. Aun así, será una carrera muy reñida en noviembre, en un distrito en el que el presidente Joe Biden habría ganado por menos de 2 puntos con las líneas actuales.

Davis, que también es un veterano de las Fuerzas Aéreas y es considerado como un titular difícil de vencer, tenía alrededor de US$ 962.000 en el banco al final del período de presentación de informes pre-primarias. Inside Elections, con Nathan L. Gonzales, valora la contienda como un cara o sello.