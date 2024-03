Las 9 claves a seguir en este supermartes de las elecciones en EE.UU. 2024

¿Cómo se verifican las boletas de las elecciones en EE.UU.? 1:54

(CNN) -- El comienzo del fin de las primarias presidenciales de 2024 comienza este martes, cuando se espera que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump consigan una revancha de su contienda de 2020, ocho meses antes de las elecciones generales de noviembre.

Habrá contiendas en 16 estados el supermartes de este año, y los votantes acudirán a las urnas en todos los husos horarios del territorio continental de Estados Unidos, desde Alaska y California hasta Colorado, Minnesota y Carolina del Norte. Para cuando termine, se espera que Biden y Trump hayan acumulado un gran número de delegados y se producirán enfrentamientos por escaños críticos en el Congreso y poderosas mansiones de gobernador.

Las primarias también ofrecerán información adicional sobre las fortalezas y debilidades de los principales candidatos a medida que las campañas de gran valor prueben su posición con piezas clave del electorado en todo un país que parece tan dividido como siempre. Dentro de los partidos, batallas ideológicas de larga data se desarrollarán en primarias típicamente de baja participación y con votación negativa.

Para la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el último obstáculo que le queda a Trump para su tercera candidatura presidencial republicana, el martes marca lo que probablemente sea su última oportunidad de cambiar la carrera y frenar a Trump.

En la lista, la carrera para ocupar el escaño en el Senado de California que ocupó durante décadas la fallecida Dianne Feinstein se reducirá a un último par de aspirantes, mientras que un distrito recién elegido en Alabama, más amigable con los demócratas (por orden judicial), se espera que elija a su nuevo representante. Y en Carolina del Norte, la elección para gobernador más reñida del año asegurará formalmente a los abanderados de ambos partidos.

Aquí hay 9 cosas a tener en cuenta:

La noche en que las luces se apagan en Haley

Salvo una sorpresa sorprendente (en realidad, múltiples sorpresas sorprendentes en todo el país), el supermartes parece el final del camino para Haley.

Entonces, ¿qué sigue?

Si bien Haley dijo que permanecería en la carrera al menos hasta el supermartes, no ha insinuado una salida. Los candidatos rara vez lo hacen. Pero si Trump la arrasa, la justificación que declaró para su campaña –ser “competitiva”– prácticamente desaparecerá. Se espera que el expresidente consiga matemáticamente la nominación, con 1.215 o más delegados, para finales de mes.

Su destino electoral, sin embargo, está decidido desde hace algún tiempo.

En las últimas semanas, Haley utilizó principalmente su plataforma para advertir al Partido Republicano sobre la elegibilidad de Trump y formular muchas de las mismas críticas a su comportamiento que los republicanos de Never Trump, como la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney, hicieron cuando sus carreras políticas terminaron, en menos por ahora.

La gran decisión de Haley, ya sea este martes por la noche, este miércoles por la mañana o en un par de semanas más, será cómo encuadre su derrota y cómo se dirigió al vencedor. Parece poco probable, especialmente teniendo en cuenta algunos de sus comentarios más recientes, que respalde incondicionalmente a Trump.

Al final, su reacción ante la derrota podría ser tan importante, al menos para su propia carrera política, como la campaña que ha estado realizando durante más de un año.

¿Hay más señales de debilidad para Biden?

Michigan fue fundamental para la elección de Biden en 2020. Será igual de importante, si no más, este año. Así que cuando allí se encontró con un importante voto de protesta por su papel en la guerra de Israel en Gaza, valió la pena tomar nota –y hacer balance–, ya que los combates continúan a pesar de los indicios de un inminente alto el fuego.

Este martes, Minnesota –otro estado que alberga una gran población de estadounidenses musulmanes– podría aparecer en titulares similares si suficientes demócratas votan por “no comprometidos”. La campaña de protesta allí no tuvo tanta pista ni la misma organización que la de Michigan, pero aún podría enviar otra advertencia al presidente en una región donde no puede permitirse el lujo de dejar votos sobre la mesa o permitir una apertura para un candidato de un tercer partido gane impulso.

En otros lugares, la participación será el barómetro más utilizado para medir el éxito de Biden. Dado que no tiene competencia real en las primarias, el número de demócratas que se levantan y salen a votar por él de todos modos podría al menos frenar una narrativa de desilusión dentro del partido.

Quizás sea útil en ese sentido el sólido desempeño de Trump en la contienda republicana. Independientemente de lo que piensen hoy las bases demócratas sobre Biden, el espectro de que Trump regrese a la Casa Blanca siempre ha sido y será fundamental para la fortaleza del presidente.

¿Alguna otra señal de debilidad para Trump?

La base de Trump está prácticamente escrita en piedra. Pero si 2020 fue un indicio, no será suficiente para ganarle las elecciones. En cambio, el expresidente necesitará hacer al menos avances modestos entre los votantes suburbanos con educación universitaria.

Ese grupo fue un problema para él hace cuatro años y en las elecciones intermedias de 2018 y 2022, cuando, primero en el cargo y luego desde fuera, la cohorte rechazó rotundamente a los republicanos del MAGA. Incluso cuando Trump arrasó en Carolina del Sur el mes pasado, sus cifras en los suburbios quedaron muy por detrás de las de las zonas rurales y las ciudades más pequeñas.

Virginia y Carolina del Norte están programadas para este martes y cada una proporcionará nuevos puntos de datos para los republicanos que respaldan a Trump, quienes seguirán de cerca las cifras que surgen de las influyentes y crecientes poblaciones suburbanas de cada estado.

Trump perdió Virginia dos veces, en 2016 y 2020, pero ganó Carolina del Norte las dos veces que estuvo en la boleta. Sin embargo, hace cuatro años, su margen de victoria sobre Biden era inferior al 1,5%. (Barack Obama, en 2008, es el único candidato presidencial demócrata que ganó el estado en casi medio siglo).

Los índices de aprobación de Biden en el estado no son buenos, pero la prohibición del aborto de los republicanos de Carolina del Norte (aprobada sin la objeción del gobernador demócrata) fue menos popular y solo fue posible gracias a un legislador traidor que se unió al Partido Republicano.

La carrera por la gobernación de Carolina del Norte con implicaciones a lo largo y ancho de la boleta electoral

En un supermartes con una inusual falta de picante, las primarias para gobernador de Carolina del Norte son una rara excepción.

No porque se espere que la contienda de cualquiera de los partidos sea reñida: se espera que el vicegobernador republicano Mark Robinson y el fiscal general estatal demócrata Josh Stein avancen lentamente hacia las respectivas candidaturas de sus partidos. Pero Robinson es una estrella del MAGA, un político como Trump que puede decir cualquier cosa en cualquier momento. Eso es en ambos sentidos, por supuesto, ya que el repertorio de Robinson incluye numerosos ejemplos de retórica intolerante y llena de odio.

Por otro lado, Stein apuesta a que su compromiso con los derechos civiles y al aborto, junto con su carácter más imparcial, le ayudará a mantener la mansión del gobernador en manos demócratas. (El gobernador Roy Cooper, también demócrata, tiene un mandato limitado después de ganar dos veces el cargo).

Este podría ser el raro concurso en el que los faldones del abrigo ondean hacia arriba en lugar de hacia abajo. Robinson es el tipo de figura tremendamente divisiva (ha calificado de “inmundicia” a la comunidad LGBTQ y ha incursionado en la negación del Holocausto) que, si su campaña se desvía, podría arrastrar consigo a otros candidatos republicanos.

Los demócratas, desde Biden hasta Stein en adelante, se asegurarán de que los votantes conozcan su historial y le harán responder por ello.

Los demócratas de Texas eligen un retador para Cruz

Seis años después de la casi derrota del entonces representante Beto O'Rourke ante el senador republicano Ted Cruz, los demócratas siguen sin ganar en las elecciones estatales de Texas desde 1994.

El representante estadounidense Colin Allred es el favorito para desafiar a Cruz. Pero se enfrenta a ocho rivales, incluido el senador estatal Roland Gutiérrez, un legislador de San Antonio cuyo distrito incluye a Uvalde, y que ha hecho de las restricciones a las armas un foco de su campaña, en las primarias de este martes.

Si Allred obtiene más del 50% de los votos, avanzará a las elecciones generales contra Cruz. Pero si no alcanza esa marca, se enfrentará al segundo clasificado de las primarias en una segunda vuelta en mayo.

Texas, junto con Florida, podría representar la mejor oportunidad para los demócratas de pasar a la ofensiva en el mapa del Senado de 2024, ya que el partido defiende una gran cantidad de escaños en estados en los que Trump probablemente gane en la carrera presidencial, incluidos Montana, Ohio y Virginia Occidental, así como los campos de batalla presidenciales Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Allred, un exjugador de la NFL que ganó su escaño en la Cámara de Representantes al derrocar a un titular republicano en una reñida contienda de 2018, se ha centrado en la atención médica, incluido su apoyo a la Ley de Atención Médica Asequible y el derecho al aborto. También es un prolífico recaudador de fondos, superando a Cruz con US$ 4,8 millones contra US$ 3,4 millones en el cuarto trimestre de 2023 y terminando el año con US$ 10 millones en el banco frente a los US$ 6,2 millones de Cruz.

En Texas, en votación negativa, hay más que observar, empezando por la campaña de venganza del fiscal general Ken Paxton. Paxton, quien en la Legislatura de Texas fue acusado por la Cámara pero no condenado por el Senado, respalda los esfuerzos para derrocar a más de 30 legisladores estatales republicanos, incluido el presidente de la Cámara, Dade Phelan, un crítico abierto del fiscal general. También busca destituir a tres miembros conservadores del tribunal de apelaciones del estado que votaron a favor de limitar los poderes del fiscal general.

¿Avanza un republicano en la carrera por el Senado de California?

Durante mucho tiempo parecía probable que la carrera para ocupar el escaño que alguna vez tuvo la difunta senadora Dianne Feinstein, actualmente en manos de la senadora designada Laphonza Butler, que no busca un mandato completo, fuera una elección general demócrata contra demócrata.

Pero el republicano Steve Garvey, exestrella del béisbol, podría arruinar ese partido, aunque al favorito demócrata, el representante Adam Schiff, no le importaría.

En California, todos los candidatos, independientemente del partido compiten en la misma primaria, y los dos primeros clasificados avanzan a las elecciones generales.

Schiff enfrenta una dura competencia demócrata, incluidas sus compañeras representantes Katie Porter y Barbara Lee.

Garvey no ha emitido ni un solo anuncio de televisión. Pero la campaña de Schiff ha emitido anuncios etiquetando a Garvey como “demasiado conservador”, una estrategia que podría ayudarlo en las primarias al atraer a los votantes conservadores de California.

Esos conservadores constituyen una minoría del electorado del estado, sin duda, pero si se consolidan detrás de un candidato y el voto demócrata se fractura, podría ser suficiente para que Garvey esté entre los dos primeros.

La estrategia detrás de los anuncios de Schiff se basa en la creencia de que una carrera demócrata contra demócrata sería impredecible, mientras que un oponente republicano en las elecciones generales sería mucho más fácil de vencer en el estado profundamente azul.

Dos enfrentamientos en la Cámara de Alabama

Los nuevos mapas de distritos del Congreso en Alabama están destinados a revolucionar la delegación del Congreso del estado.

Dos titulares republicanos, el actual representante del primer distrito, Jerry Carl, y el representante del segundo distrito, Barry Moore, fueron incorporados al nuevo primer distrito, lo que significa que las primarias del martes marcarán el final de una de sus carreras en el Congreso.

La carrera es ampliamente vista como una contienda entre el más conservador Moore, miembro del House Freedom Caucus que hizo campaña con la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, y el más pragmático Carl, que cuenta con el respaldo del representante de Luisiana Steve Scalise, el número 2 de la Cámara republicana y por la Cámara de Comercio

El nuevo Segundo Distrito, que ahora incluye gran parte del llamado Cinturón Negro, se considera una probable reconquista demócrata. Once candidatos demócratas, incluidos cinco legisladores estatales, y siete republicanos estarán en las elecciones primarias del martes. La gran cantidad de candidatos significa que es poco probable que un solo candidato obtenga más del 50% de los votos, por lo que una o ambas primarias podrían pasar a una segunda vuelta en abril en la que participarán los dos primeros clasificados.

Los nuevos distritos son el resultado de una confrontación legal que atrajo la atención nacional hacia Alabama. Un tribunal federal aprobó el año pasado un nuevo mapa del Congreso que brinda a los residentes afroamericanos del estado –que representan alrededor del 27% de la población– la oportunidad de elegir a un candidato de su elección en un segundo distrito de la Cámara. Actualmente, los votantes negros constituyen la mayoría de los votantes en sólo un distrito de siete en Alabama. Está representado por la demócrata Terri Sewell, la única miembro negra de la delegación del Congreso del estado.

Las elecciones a la Cámara de Representantes de California son clave para la batalla por la mayoría

Los demócratas están apuntando a siete escaños de la Cámara de Representantes en manos de los republicanos en California, convirtiendo al estado en la zona cero en el intento del partido por una ganancia neta de al menos cuatro escaños en noviembre que les permitiría recuperar la mayoría.

El resultado de algunas primarias de este martes (contiendas en las que todos los candidatos aparecen en la misma boleta y los dos que obtengan más votos avanzan a noviembre) dará forma a esas elecciones de otoño.

Aunque los principales grupos de interés han dividido su apoyo en varias contiendas competitivas, lo más importante a observar es si alguno de los partidos queda excluido de una carrera clave.

Entre los escaños ocupados por republicanos que se deben observar de cerca: el Distrito 22, donde el representante David Valadao se enfrenta a dos demócratas y un republicano en su intento por mantener su siempre competitivo escaño en el Valle Central; el Distrito 45, en manos de la representante Michelle Steel; el Distrito 40, representado por el representante Young Kim; y el distrito 41 del representante Ken Calvert.

Y entre los escaños ocupados por los demócratas a tener en cuenta: el Distrito 47, donde la candidatura al Senado de la representante Katie Porter ha dejado una vacante en el condado de Orange que el ex asambleísta estatal republicano Scott Baugh espera llenar; el noveno distrito del representante Josh Harder; y el distrito 49 del representante Mike Levin.

Medidas electorales de justicia penal a tener en cuenta

En San Francisco (la ciudad que los conservadores citan con frecuencia como ejemplo de delitos contra la propiedad y uso de drogas desenfrenados), el alcalde London Breed respalda una medida que permitiría al departamento de Policía instalar cámaras de vigilancia que utilizan tecnología de reconocimiento facial, lo que permitiría a la Policía perseguir a los sospechosos de cometer delitos graves o menores y utilizar drones para persecuciones de coches.

Otra medida establecería niveles mínimos de personal para el departamento de Policía, una medida que, según la Junta de Supervisores de la ciudad, ayudaría a combatir el crimen, pero que requeriría un aumento de impuestos para financiarla.

Las medidas son una prueba de si, después de un impulso progresista de años por políticas de justicia penal más liberales, los votantes ahora están buscando medidas más agresivas contra el crimen.

En Los Ángeles, el fiscal de distrito George Gascon, que ya ha sobrevivido a dos intentos de destitución, se enfrenta a 11 oponentes, muchos de los cuales lo critican por ser demasiado progresista por su negativa a solicitar una fianza en efectivo por delitos menores y delitos graves no violentos.

Gascon también ha enfrentado críticas por dos políticas que ha suavizado desde entonces, incluida una prohibición general de procesar a menores como adultos y negarse a solicitar penas de prisión perpetua sin libertad condicional.

--Simone Pathe y Fredreka Schouten de CNN contribuyeron a este informe.