López Obrador: Volker Türk es tendencioso 2:22

(CNN Español) -- Un grupo de manifestantes derribó este miércoles una de las puertas principales para ingresar al Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina.

Los inconformes eran en su mayoría padres de familia y representantes legales de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que fueron secuestrados en Iguala, México hace diez años, dijo AMLO. CNN no ha verificado de forma independiente las identidades de los manifestantes.

El presidente agregó que, aunque se hacen investigaciones, buscará reunirse en 15 o 20 días con las fa de los 43 estudiantes desaparecidos y que quiere "tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos, y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos".

En 2024 se cumplen diez años del secuestro de los estudiantes. López Obrador añadió que, aunque se están llevando a cabo investigaciones, intentará reunirse con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en los próximos 15 o 20 días, pero antes quiere tener más pruebas. "Porque quiero hablar con ellos, y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas personas, la responsabilidad que tienen los abogados y supuestos defensores de derechos humanos para con ellos", dijo AMLO este miércoles.

Cuando López Obrador llegó al poder prometió que el caso se resolvería y se encontrarían los cuerpos de los estudiantes; sin embargo, las protestas de este miércoles reflejan la decepción de mucha gente por la falta de pistas en el caso. Durante su conferencia de este miércoles, admitió que el caso seguía sin resolverse, pero señaló a los padres de estar desinformados en sus demandas.

En videos obtenidos por CNN, los manifestantes empujaron un camión hasta las puertas principales del Palacio y continuaron empujándolo contra las puertas hasta destruirlas.

publicidad

En las fotos tras la protesta se veían pintas rojas en el camión y en el Palacio.

La Policía de Ciudad de México indicó que es un asunto federal, CNN contactó al área de prensa de Seguridad Federal y dijeron que el presidente ya habló de lo sucedido.

"Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación, en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación", dijo el presidente cuando se le preguntó al respecto durante su conferencia de prensa matutina este miércoles.

Esta es la primera vez en lo que va del sexenio del presidente López Obrador que se presenta un incidente así.

Natalia Cano colaboró con este reporte.