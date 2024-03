Nikki Haley al abandonar la carrera presidencial: Le deseo lo mejor a Trump 2:05

(CNN) -- Nikki Haley anunció formalmente este miércoles que pondrá fin a su campaña presidencial, después de lo cual el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) reconoció formalmente al expresidente Trump como el virtual candidato republicano a la presidencia en 2024.

"Estoy llena de gratitud por el gran apoyo que hemos recibido de todo nuestro gran país. Pero ahora ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Lo he hecho. No me arrepiento", dijo este miércoles en Carolina del Sur, tras una serie de derrotas en primarias del Partido Republicano el Súper Martes.

Advirtió a los estadounidenses sobre la gran cantidad de problemas que se avecinan y dijo: "El mundo está en llamas".

La exgobernadora de Carolina del Sur enfatizó algunos de los temas sobre los que se postuló, como la amenaza de la deuda nacional a la economía estadounidense, la necesidad de un gobierno pequeño y la importancia de apoyar a Ucrania, Taiwán e Israel.

Haley no respaldó a Trump en su discurso, pero pidió al expresidente que se ganara el apoyo de los votantes que la respaldaban. El plan parece dejar espacio para que ella respalde a Trump antes de las elecciones generales de noviembre, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con sus planes antes de su discurso.

"Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse el voto de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga", añadió.

Al reflexionar sobre su campaña, comentó que su madre, "una inmigrante de primera generación, pudo votar por su hija para la presidencia, sólo en Estados Unidos".

Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo el Gobierno de Trump, fue la última de una docena de candidatos importantes que el expresidente derrotó en unas primarias republicanas que dominó de principio a fin (incluida la victoria en 14 de las 15 contiendas republicanas del martes), aún cuando se saltó los debates del partido y mantuvo un calendario de viajes a los primeros estados mucho más liviano que todos sus rivales.

Haley había prometido permanecer en la carrera al menos hasta el Súper Martes. También había comenzado a agudizar sus ataques contra Trump, cuestionando sus aptitudes mentales y equiparándolo al presidente Joe Biden, el probable candidato demócrata, como uno de los dos "viejos gruñones".

Pero su estado natal, Carolina del Sur, supuso su cuarta derrota consecutiva en 2024, incluida una contra "ninguno de los candidatos" en las primarias de Nevada, donde Trump no competía y no había delegados en juego.

Haley fue perdiendo las esperanzas de seguir el ritmo del expresidente a medida que la carrera tomaba un nuevo rumbo, pasando de las primeras contiendas estatales en las que la política minorista ocupa un lugar central a una carrera nacional en la que el 56% de los delegados del partido se adjudicarían el 12 de marzo, la mayoría de ellos en contiendas en las que el ganador se lo lleva todo.

Aun así, en su campaña, Haley se convirtió en la primera mujer republicana en ganar dos contiendas primarias: Vermont y el Distrito de Columbia. Las victorias impidieron que Trump pudiera decir que había excluido a Haley en todos los estados, pero tampoco fueron suficientes para otorgarle un conteo significativo de delegados.

Una batalla cuesta arriba

La salida de la exgobernadora de Carolina del Sur demostró lo poco que los votantes republicanos se dejaron influir por los argumentos sobre la elegibilidad, y cómo la base del partido permaneció leal a Trump, quien afirmó falsamente que perdió las elecciones de 2020 debido a un fraude generalizado, a pesar de que las encuestas electorales generales mostraban que Haley estaba en una posición mucho más fuerte contra Biden.

"Tenemos un gran Partido Republicano con un talento tremendo, y queremos tener unidad y vamos a tener unidad y esto sucederá muy rápido", dijo Trump en una fiesta de observación de las elecciones del Súper Martes desde su complejo de Mar-a-Lago.

Después de que Trump ganara más del 50% de los votos en Iowa, donde Haley quedó en un distante tercer lugar, los miembros del Partido Republicano rápidamente se consolidaron en torno al expresidente y lo respaldaron. Los ex candidatos de 2024, incluido el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, el senador de Carolina del Sur Tim Scott y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, hicieron campaña con Trump en vísperas de las primarias de New Hampshire. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también criticó a Haley cuando salía del campo y calificó su plataforma como "una forma reenvasada de corporativismo recalentado".

El Comité Nacional Republicano reconoce que Trump es el virtual candidato

El Comité Nacional Republicano reconoció formalmente este miércoles al expresidente Trump como el virtual candidato republicano a la presidencia en 2024, poco después de que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, abandonara oficialmente las primarias republicanas.

"¡Felicitaciones al presidente Donald J. Trump por su enorme victoria en las primarias!", dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, en el comunicado. "También me gustaría felicitar a Nikki Haley por llevar a cabo una campaña muy reñida y convertirse en la primera mujer en ganar una contienda presidencial republicana".

La declaración se produce pocos días antes de un esperado cambio de liderazgo en el RNC, donde es probable que McDaniel renuncie a su cargo y Michael Whatley, presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, la suceda. Trump había respaldado a Whatley para dirigir el Comité Nacional Republicano y también había dicho que instalaría a lugartenientes clave en la organización una vez que se convirtiera en el presunto nominado.

Una vez que un partido tiene un candidato virtual o formal, el comité nacional de ese partido normalmente colabora estrechamente con la campaña del candidato. En este caso, el Comité Nacional Republicano se alineará estrechamente con la campaña de Trump en el futuro.

