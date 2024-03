Discurso de Joe Biden del estado de la Unión 2024, en vivo: última hora, reacciones, análisis y más

Por qué los presidentes pronuncian un discurso sobre el estado de la Unión

El presidente Biden pronunciará su tercer estado de la Unión el jueves frente a un Congreso dividido. Es el último estado de la Unión de Biden antes de las elecciones presidenciales de 2024, donde probablemente enfrentará una revancha con el expresidente Donald Trump.

La Constitución de Estados Unidos exige que el presidente informe al Congreso sobre el estado de la Unión. El Artículo II, Sección 3, de la Constitución dice:

"Él (el Presidente), de vez en cuando, dará al Congreso información sobre el estado de la Unión y recomendará a su consideración las Medidas que considere necesarias y convenientes".

Algunos antecedentes históricos: la idea de un discurso sobre el estado de la Unión surgió de un ritual de la monarquía británica. El rey o la reina pronuncia un discurso desde el trono en la sesión inaugural del Parlamento británico.

El discurso sobre el estado de la Unión de Estados Unidos solía conocerse como "el mensaje anual del presidente al Congreso". Franklin Roosevelt tituló su discurso de 1934, "Mensaje anual al Congreso sobre el estado de la Unión", según sus documentos.

Según la oficina de la Secretaria de la Cámara, el discurso se denominó informalmente "el Estado de la Unión" de 1942 a 1946. Se llamó oficialmente por primera vez "discurso del Estado de la Unión" en 1947, bajo Harry Truman.

George Washington pronunció el primer "mensaje anual" el 8 de enero de 1790 en el Federal Hall de Nueva York.

Contexto adicional: aunque Biden pronunció un discurso en una sesión conjunta del Congreso en 2021, no se llamó estado de la Unión. Desde 1977, los nuevos presidentes no han calificado su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso como “estado de la Unión”. A menudo se les denomina “mensaje anual” o mensaje/discurso sobre un tema en particular.