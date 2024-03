(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes que uno de dos estudiantes detenidos por policías en el estado Guerrero, falleció y envió condolencias a su familia y seres queridos.

El jueves la fiscalía general del Estado Guerrero (FGE) informó en un comunicado que inició una carpeta de investigación por el "delito de homicidio calificado en agravio de un masculino" y agregó que la víctima viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

El presidente señaló que la fiscalía general de la República (FGR) llevará el caso "para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables" y que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela, estará informando en las conferencias de prensa matutinas según avance la investigación.

"Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión, lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida, y no queremos, de ninguna manera, caer en provocaciones", detalló y pidió a padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa no caer en actos de provocación.

López Obrador calificó el jueves como un "vulgar acto de provocación" la protesta del miércoles que interrumpió su conferencia de prensa matutina cuando un grupo de personas encapuchadas derribaron una de las puertas principales para intentar ingresar al Palacio Nacional de México y, aunque en ese momento el mandatario identificó a los manifestantes como normalistas de Ayotzinapa, el jueves dijo que "todavía está por verse, si fueron los estudiantes porque en una de esas, es gente que recluta para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros".

"Mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto, pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación", dijo el mandatario, pero no presentó pruebas de tales acusaciones.

Los secretarios de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivero y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, hablaron frente a medios locales este viernes e informaron que los hechos no fueron un ataque contra alguna "institución, escuela, movimiento social, político, cultural", si no que fue un hecho "delictivo" y "fortuito". El presidente dijo que había otro herido, pero "no grave" resultado de la detención en Guerrero.