Mario Abdo BenÍtez fotografiado el 15 de agosto de 2023. Crédito: DANIEL DUARTE/AFP via Getty Images

(CNN Español) -- La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y a otros ocho exfuncionarios de su gobierno (2018-2023) por presuntamente haber participado en la revelación de secretos mediante la filtración de informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con el supuesto fin de perjudicar a rivales políticos.

Abdo y las otras ocho personas están imputadas por siete posibles delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones y asociación criminal, detalló el Ministerio Público este lunes en un comunicado.

En el comunicado, la Fiscalía señaló que durante parte del mandato de Abdo Benítez, entre 2021 y 2022, “se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”. Peña es el actual presidente del país y en su momento recibió el respaldo de Cartes para su candidatura.

CNN contactó a la Presidencia de Paraguay para solicitar comentarios sobre la mención al presidente Peña y está a la espera de respuesta.

El abogado del también expresidente Cartes, Pedro Ovelar Valenzuela, dijo este lunes en una entrevista con el programa local Show de Noticias que las acciones de Abdo y sus exfuncionarios fueron parte de una “persecución política”.

CNN contactó a Abdo Benítez, quien no ha respondido a la solicitud de comentarios ni ha dado declaraciones a medios, y está buscando al resto de los señalados. Uno de ellos, René Milcíades Fernández Bobadilla, exsecretario ejecutivo de la Seprelad, dijo a CNN que los imputados aún no han sido notificados formalmente y que, desde su punto de vista, las acusaciones no tienen sustento y son “un caso de instrumentación del Ministerio Público con fines políticos”.

“De la información con que contamos, consideramos que esta imputación no tiene fundamento técnico o jurídico, sino que responde simplemente a una orden dada por el poder actualmente predominante en nuestro país”, señaló vía telefónica, y añadió que los involucrados harán su defensa legal.

La Fiscalía dijo en su comunicado que decidió realizar la imputación tras considerar que tiene “suficientes elementos de convicción” para sospechar que se cometieron los delitos en cuestión. Agregó que requiere seis meses para concluir sus investigaciones.

CNN contactó a la institución para confirmar si pidió medidas cautelares contra los imputados y está a la espera de respuesta.

De acuerdo con la Fiscalía, las indagatorias surgieron a raíz de una denuncia que Cartes, presidente entre 2013 y 2018, presentó en julio de 2023. Cartes y sus abogados señalaron entonces “supuestas filtraciones de informes de inteligencia de Seprelad”, dijo la Fiscalía, y detalló que la denuncia fue ampliada en agosto y octubre.

Con información de Sanie López Garelli.