Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, liberación de rehenes y más

Rafah al límite mientras comienza el Ramadán y las conversaciones de alto el fuego se estancan

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que seguiría adelante con una ofensiva militar en Rafah, donde se refugian 1,5 millones de palestinos desplazados, a pesar de la advertencia del presidente estadounidense, Joe Biden, de que hacerlo sería una " línea roja ".

Los comentarios del líder israelí se producen cuando comienza el mes sagrado islámico del Ramadán y se estancan las conversaciones de alto el fuego . Los funcionarios israelíes habían advertido previamente que si los rehenes retenidos en Gaza no estaban en casa al comienzo del Ramadán, lanzarían una ofensiva militar contra Rafah.

Netanyahu dijo que la operación en la ciudad del sur no duraría más de dos meses, pero no proporcionó detalles sobre el cronograma. También negó la afirmación de Biden de que está "dañando más que ayudando" a Israel al no limitar las víctimas civiles en Gaza.

La administración Biden no prevé que las fuerzas israelíes expandan inminentemente sus operaciones militares en Rafah , dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses.

El jefe de ayuda de las Naciones Unidas ha advertido que una invasión terrestre a Rafah podría provocar "una matanza".