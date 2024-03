"Son como nosotros": científicos revelan hallazgo pionero sobre piercings de la Edad de Piedra y quién los usaba

Descubren 'red social' de unos 50.000 años en África 0:47

(CNN) -- Arqueólogos turcos descubrieron pruebas pioneras que relacionan los piercings faciales prehistóricos con los cuerpos de las personas que los llevaban.

El adorno personal —incluidos los objetos parecidos a pendientes que se cree que se llevaban como piercings— se documentó entre los pueblos neolíticos o de finales de la Edad de Piedra en múltiples lugares del suroeste de Asia, con pruebas que se remontan a hace 12.000 años. Pero ninguno de los objetos interpretados como piercings había sido asociado directamente con las partes del cuerpo en las que podían haberse llevado.

Ahora, el análisis de las excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Boncuklu Tarla, en el sureste de Turquía, ha revelado enterramientos en los que se encontraron adornos para piercings colocados cerca de las orejas y la boca de los ocupantes de las tumbas. El desgaste dental de los incisivos inferiores de estos restos, fechados hace unos 11.000 años, se asemejaba a los patrones de desgaste conocidos causados por la abrasión de un tipo de adorno llamado labret, que suele llevarse debajo del labio inferior.

Es la primera vez que los piercings faciales de los neolíticos del suroeste de Asia se relacionan directamente con las partes del cuerpo que perforaban, según informan los investigadores el lunes en la revista Antiquity. Sus hallazgos confirman además que esta práctica ya era habitual durante el Neolítico temprano.

En Boncuklu Tarla se enterraron personas de todas las edades, pero los adornos recién descritos solo se encontraron cerca de los restos de adultos. Esto sugiere que tales adornos no los llevaban los niños, y la adquisición de estos piercings puede haber marcado rituales de mayoría de edad dentro de los grupos sociales, según el estudio.

Existen otros tipos de indicios de rituales de mayoría de edad en el Neolítico, como los enterramientos en los que se colocaban determinados objetos "o la colocación de los difuntos en lugares concretos prescritos para un grupo de edad determinado", explica en un correo electrónico el arqueólogo antropólogo Dusan Boric, profesor asociado de la Sapienza Università di Roma (Italia).

"Pero no se me ocurren muchos otros ejemplos tan convincentes como éste", dijo Boric, que no participó en el estudio.

Cantidad "increíble"

Los cazadores-recolectores ocuparon Boncuklu Tarla desde aproximadamente el 10.300 a.C. hasta el 7.100 a.C., cuando la gente empezó a abandonar el estilo de vida nómada y a formar asentamientos. El yacimiento se excavó por primera vez en 2012 y desde entonces produjo una gran cantidad de objetos ornamentales del Neolítico, con aproximadamente 100.000 artefactos decorativos encontrados hasta la fecha, un número asombroso, dijo la coautora del estudio, la Dra. Emma L. Baysal, profesora asociada de arqueología en la Universidad de Ankara en Turquía.

"La cantidad es increíble. Se trata de un yacimiento de gente que adoraba los adornos, más que en ningún otro yacimiento", declaró Baysal a la CNN. "Tenían montones y montones de cuentas y hacían cosas complicadas con ellas", como collares, pulseras, colgantes con forma de animales y adornos que podían coserse a la ropa, explicó Baysal.

También fabricaban adornos para los piercings de las orejas y los labios. Los labrillos, que aún se usan en algunas culturas de la Amazonia y África, tienen formas muy variadas: redondeados, oblongos y en forma de disco. Algunos son largos y finos, pero la mayoría tienen un extremo más ancho y aplanado, y varían en diámetro y anchura.

Los científicos identificaron 85 objetos de los enterramientos de Boncuklu Tarla como adornos que se llevaban en piercings, hechos de materiales como sílex, piedra caliza, cobre y obsidiana. Los investigadores clasificaron los labrets en siete tipos, según su forma: todos medían al menos 7 milímetros de diámetro, y el más largo medía algo más de 50 milímetros.

Según el estudio, los adornos descritos como Tipo 1 tenían astas largas y un "aspecto similar al de las uñas" y probablemente se llevaban "insertados en la carne o el cartílago de la oreja". Los tipos alargados 2, 4 y 6 también se consideraban adornos de oreja. En comparación, los labrets de los tipos 3 y 5 tenían un tallo más corto y bulboso, más adecuado para llevar en los labios. El tipo 7, un disco aplanado, también se consideraba un tipo de labial.

Algunos de los labrets habían sido desplazados de su posición original en las tumbas, posiblemente por roedores, aunque seguían cerca de la zona de la cabeza y el cuello de los restos humanos. Otras piezas seguían "alojadas en su posición en la superficie superior o inferior del cráneo o bajo la mandíbula inferior", informaron los autores del estudio.

Los científicos han pensado durante mucho tiempo que los objetos neolíticos llamados labrets se utilizaban como piercings, "especialmente en relación con la boca o la oreja", dijo Dusan.

"Sin embargo, ahora tenemos pruebas contextuales incontestables y sólidas del yacimiento de Boncuklu Tarla de que aquí y muy probablemente en otros yacimientos ampliamente contemporáneos tales objetos estaban efectivamente asociados a estas partes del cuerpo, ya que se encontraron en enterramientos y probablemente se llevaban de la misma manera en vida".

Una especie de estatus social

Aunque se enterró a niños con colgantes y abalorios, ninguno tenía adornos en las orejas o labreles cerca de la cabeza, el cuello o el pecho, lo que indica que los piercings faciales estaban reservados a los adultos, concluyeron los investigadores.

"Probablemente sea algo asociado con ser adulto", dijo Baysal. "Quizá una especie de estatus social asociado a la edad, o a un papel concreto en la sociedad".

Para los arqueólogos que trabajan para reconstruir cómo se presentaban los pueblos prehistóricos entre sí y ante grupos externos, los piercings y otros tipos de decoración corporal "son la mejor fuente absoluta de información que tenemos sobre la gente de estos períodos, hasta que se invente la escritura y la gente se exprese directamente", dijo Baysal.

Esta forma de expresión personal puede tener sus raíces en las mitologías de las sociedades tradicionales, añadió Dusan, en las que "un género específico de mitos se relaciona con el origen de los ornamentos y la decoración corporal, lo que sugiere una importancia fundamental de la decoración del cuerpo como un acto que va más allá de las preocupaciones puramente estéticas", dijo. "Llevar adornos corporales podría haber sido más bien un acto de construcción y protección de la persona".

Más que herramientas u otros artefactos de la vida cotidiana, estos adornos también comparten una visión muy relacionada con la gente del Neolítico, ya que la motivación humana para expresar la identidad o la comunidad a través de piercings y otros ornamentos personales continúa hasta nuestros días.

"Cuando te pones pendientes, no puedes ver los pendientes que llevas. No lo haces por ti, porque no puedes verlos. Lo haces por cómo te proyectas a los demás. Y no creo que eso haya cambiado en todos estos miles de años", afirma Baysal. "Es una forma de identificarnos con personas del pasado y pensar: 'Bueno, en realidad, son bastante parecidos a nosotros'".

Nota del editor: Mindy Weisberger es una escritora científica y productora de medios de comunicación cuyo trabajo ha aparecido en Live Science, Scientific American y la revista How It Works.