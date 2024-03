Estelas de condensación de aviones en el cielo al amanecer en Londres. Mucha gente cree que estas estelas de condensación son peligrosas o que se utilizan con fines llamativos. (Crédito: Toby Melville/Reuters)

(CNN) -- Todos hemos visto esas rayas blancas que se arrastran detrás de los aviones a reacción, creando franjas contra el cielo azul.

Estas líneas se llaman estelas de condensación y aparecen cuando el vapor de agua se condensa y se congela alrededor del tubo de escape de un avión, según la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica.

Al menos eso dice la ciencia. En los últimos años, un número creciente de personas creen que estas estelas de condensación son en realidad estelas químicas, una teoría conspirativa bien establecida que afirma que estas estelas no están hechas de condensación en absoluto, sino que son productos químicos rociados por el gobierno.

Aunque la teoría pueda sonar descabellada para algunos, los chemtrails se han convertido en una conspiración común tanto en EE.UU. como en todo el mundo, a pesar de las pruebas que demuestran lo contrario.

¿Qué es la teoría de los chemtrails?

La idea de los chemtrails lleva rondando desde 1996, y tiene sus raíces en un documento de investigación de la Fuerzas Aérea del mismo año, "Weather as a Force Multiplier: Owning the weather in 2025". En él se esboza un "futuro sistema de modificación meteorológica para alcanzar objetivos militares" mediante "fuerzas aeroespaciales", y "no refleja la política, práctica o capacidad militar actual", según ha declarado la Agencia de Protección Medioambiental.

En su versión más básica, la teoría de la conspiración de los chemtrails postula que las estelas de condensación no son creadas por el vapor de agua en absoluto, sino que son una señal de que el gobierno, los ricos, o alguna mezcla de ambos, está secretando productos químicos tóxicos en el aire, creando estas líneas blancas.

Las ideas sobre el propósito de estos supuestos productos químicos tóxicos varían. Algunos creen que los productos químicos se utilizan para envenenar a la humanidad, otros dicen que es para el control mental, y algunos piensan que es una manera para que el gobierno controle el clima.

No existe una única versión oficial de la teoría, afirma Sijia Xiao, doctoranda de la Universidad de California en Berkeley, que realizó un estudio en 2021 sobre la teoría de la conspiración de los chemtrails y entrevistó a 20 creyentes y ex creyentes. En su lugar, los individuos "escogen y eligen aspectos que resuenan con ellos, mezclando interpretaciones personales o adoptando selectivamente partes de la teoría".

¿Cómo surgió la teoría de los chemtrails?

La idea de que el gobierno está rociando a la humanidad con productos químicos no carece de fundamento.

Durante la Guerra Fría, el gobierno británico llevó a cabo más de 750 simulacros de ataques químicos contra la población, según los investigadores. Cientos de miles de personas fueron expuestas al sulfuro de cadmio y zinc, una sustancia química elegida por su pequeño tamaño --similar al de los gérmenes-- y porque brilla bajo la luz ultravioleta, lo que facilita su rastreo. En aquella época se pensaba que el producto químico no era tóxico, aunque la exposición repetida podía ser cancerígena. Estados Unidos hizo lo mismo en los años 50 y 60, utilizando el producto químico como trazador para probar la dispersión de armas biológicas.

Aunque estas pruebas fueron hace décadas, la teoría ha florecido - tanto que en 2016, la EPA publicó un documento de 14 páginas explicando las estelas de condensación, delineando los productos químicos utilizados por la Fuerza Aérea, y tratando de refutar la conspiración.

En 2021, un post de Facebook se hizo viral afirmando que el presidente Joe Biden "manipuló" el clima a través de estelas químicas y causó la congelación de Texas durante una semana en febrero - con cientos de personas participando con el mensaje.

En X, miles de personas siguen cuentas dedicadas a rastrear y publicar pruebas de estos chemtrails. Un estudio de 2017, que contó con una muestra representativa a nivel nacional de 1.000 personas, descubrió que alrededor del 10% de los estadounidenses creían en la conspiración "completamente", mientras que más del 30% de los estadounidenses al menos la consideraban "algo" cierta.

Según Xiao, la creencia en las conspiraciones suele deberse al escepticismo ante las figuras de autoridad, y las redes sociales también han contribuido a agravar el problema.

La estructura algorítmica de las redes sociales hace que la gente vea información que refuerza sus creencias. Los ex creyentes entrevistados atribuyeron en parte su creencia a la "enorme cantidad de información a favor de la conspiración" en sus redes sociales, dijo Coye Cheshire, profesor de psicología social en la Universidad de Berkeley, que también participó en el estudio con Xiao. Las pruebas científicas que desmienten estas teorías no llegan a sus redes sociales. Incluso si lo hicieran, otros creyentes no harían más que reforzar la teoría.

La naturaleza maleable de la teoría de la conspiración contribuye a darle fuerza, afirma Cheshire.

"Como nos dijeron algunos creyentes, el poder de la conspiración es que puede ajustarse a cualquier información nueva, ya que las pruebas irrefutables nunca parecen llegar", dijo Cheshire. "Por ejemplo, incluso si los creyentes no están seguros de que los llamados chemtrails se estén utilizando realmente para el control de la población, la narrativa puede cambiar fácilmente a la manipulación del tiempo y el cambio climático sin necesidad de ninguna nueva información o prueba".

También está el simple hecho de que podemos ver las estelas de condensación con nuestros propios ojos. Su visibilidad y presencia en la vida cotidiana contribuye a despertar aún más interés por la teoría, añade Xiao.

"Las estelas químicas han sido la conspiración más interesante, porque las tenemos delante de nuestras narices y seguimos prefiriendo ignorarlas", dijo un creyente a Xiao y Cheshire.

Aunque la teoría pueda parecer una tontería para algunos, las preocupaciones subyacentes de los creyentes provienen de "problemas sociales y medioambientales legítimos que merecen atención", dijo Xiao. La desconfianza en el gobierno, la preocupación por los problemas medioambientales o incluso la lucha contra enfermedades crónicas pueden dar credibilidad a la teoría de los chemtrails, sugiriendo que algo más está causando estos problemas sociales.

¿Son reales los chemtrails? Esto es lo que dicen los expertos

Los científicos afirman que no hay pruebas de la existencia de estelas químicas. Incluso si existiera una conspiración gubernamental en torno a las estelas de los aviones, un programa a tan gran escala sería difícil de encubrir dada la cantidad de personas que serían necesarias para su funcionamiento, señalaron los investigadores de Harvard.

Científicos de todo el mundo han llevado a cabo investigaciones que desmienten la teoría de la conspiración de los chemtrails, describiendo ampliamente la existencia de las estelas de condensación y sus variaciones. Incluso Edward Snowden, el informante que filtró información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional, ha declarado que los chemtrails "no existen".

Aun así, los creyentes no están convencidos. La creencia en la teoría se ha vuelto tan fuerte que los meteorólogos de todo el mundo han informado de un repunte en el acoso y las amenazas, por lo general después de un clima extremo, en particular de los teóricos de la conspiración que los acusan de ocultar información.

"El acuerdo colectivo dentro de estas comunidades a menudo se impone a la disidencia racional de los científicos", afirma Xiao. Esto hace "extremadamente difícil que las correcciones de los hechos alteren estas creencias profundamente arraigadas".