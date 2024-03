Zoë Kravitz se arrepiente de los comentarios que hizo sobre Will Smith 0:53

(CNN) -- Zoë Kravitz dedicó unas hermosas, y un poco mordaces, palabras para su "genial padre" Lenny Kravitz este martes, cuando el rockero recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hacia el principio del homenaje que hizo a su padre, la actriz de "Batman" dijo: "Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida".

Luego explicó que, como su padre era relativamente joven cuando ella nació, "en muchos sentidos, hemos crecido juntos".

Lenny Kravitz tenía 24 años cuando dio la bienvenida a su hija Zoë con su exesposa Lisa Bonet.

"Hemos pasado por muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto la forma en que has permanecido igual de las maneras más importantes", dijo la Kravitz más joven, antes de que sus comentarios adquirieran un tono más humorístico.

"He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisetas", dijo entre risas. "Según mi padre, si no deja al descubierto tus pezones, no es una camiseta".

La estrella de "Big Little Lies" admitió que a veces se avergonzaba cuando su padre la recogía de la escuela – presumiblemente portando con ese tipo de camiseta– "pero tengo que decir que, a estas alturas, lo respeto".

"Haces que se vea bien. Tu relación con la camisa de punto es probablemente la más larga. Y funciona", dijo.

La única hija del cantante de "Are You Gonna Go My Way" dijo que toda su vida, cuando la gente le pregunta cómo es tener un "padre tan cool", ella responde: "impresionante".

"Pero no por las razones que algunos podrían pensar", explicó. "Lo que es genial de ti no es lo que la gente cree que es genial de ti. Tu genialidad no viene de tus gafas de sol, tus pantalones de cuero o tus camisas de punto. Viene de tu verdadero amor por la vida".

Lenny Kravitz ha ganado cuatro premios Grammy con éxitos como "American Woman" y "Fly Away", entre otros. El cantautor neoyorquino es conocido por su estilo rockero y desenfadado, su constante uso de sombra para ojos y su voz suave. Esta primavera publicará su duodécimo álbum de estudio, titulado "Blue Electric Light".

En el homenaje que rindió este martes a su padre, Zoë Kravitz añadió: "Tu música, tus letras, tus actuaciones en vivo, tus hogares, tu amor por la comida, por la familia, por las buenas conversaciones, los chistes estúpidos, las fiestas bailables, las charlas nocturnas en la cocina... devoras la vida por completo. Te comes todas las migajas y lames el plato. La vida es tu arte y por eso tu música es tan inspiradora e importante".

El actor ganador del Oscar Denzel Washington también homenajeó a Lenny Kravitz este martes, al llamar al músico "más que un amigo, él es más que un hermano".

"Somos gemelos, pero no nos parecemos. Hemos tenido una estrecha hermandad, amistad... durante 30 años", añadió Washington. "Dios lo bendijo con un talento increíble, pero aún más, con un corazón increíble".

Tras la ceremonia, el mayor de los Kravitz habló con CNN sobre recibir el honor.

"Es surrealista y alucinante", dijo al recibir su estrella, y añadió después que está "muy bendecido por tener a esta gente conmigo, que ha recorrido este camino conmigo".

David Daniel, de CNN, contribuyó a este reporte