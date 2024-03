¿Crisis en Boeing? 5 incidentes en solo 7 días 1:46

(CNN) — Boeing tardó décadas en labrarse una reputación como una de las empresas más fiables del planeta. Bastaron menos de seis años para deshacerlo todo y dejar a la otrora gran empresa estadounidense ante un futuro incierto.

Los reguladores, las aerolíneas, los pilotos e incluso los propios trabajadores de Boeing están prácticamente en rebelión tras una serie de catástrofes en pleno vuelo y una erosión constante de los estándares de calidad de la empresa. Los inversores tampoco están muy entusiasmados: las acciones de Boeing (BA) han caído un 27% este año, lo que las convierte en las segundas peores del S&P 500, por detrás de Tesla.

El último "dolor de cabeza" para Boeing ocurrió este lunes, cuando un 787 Dreamliner que volaba de Australia a Nueva Zelanda tuvo un bajón repentinamente en pleno vuelo, hiriendo a varios pasajeros. No está clara la responsabilidad que tiene Boeing en este caso, si es que tiene alguna; la compañía dijo que está recopilando información sobre lo que falló. Pero los testimonios de los pasajeros no son nada halagadores en un momento en que Boeing está siendo investigada por la explosión del tapón del tapón de fuselaje el pasado 5 de enero.

Brian Jokat, un pasajero del vuelo de Latam Airlines del lunes, dijo a CNN que se despertó de un sobresalto cuando el avión empezó a caer tan repentinamente que las personas se dispararon hacia el techo de la cabina. En otra entrevista con The Wall Street Journal, dijo: "¿Recuerdas en El Exorcista, cuando la chica sale volando de la cama y golpea el techo? Es exactamente esa escena".

Para cualquier otra empresa, ahora sería el momento de llamar a los abogados y empezar a trabajar en una venta o quiebra. En los últimos seis años, Boeing ha sido declarada responsable de dos accidentes fatales que mataron a 346 personas, perdieron decenas de miles de millones de dólares, pagaron miles de millones más en multas y acuerdos, y fueron noticia por sus repetidos problemas de control de calidad.

Pero Boeing no es cualquier otra empresa.

Es, a todos los efectos, una institución estadounidense intocable: una empresa aeroespacial que se hace pasar esencialmente por una empresa privada. Y apenas tiene reguladores a los que enfrentarse. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tiene tan pocos fondos que depende de Boeing para "autorregularse". Así que no es de extrañar que el administrador de la FAA se quedara esta semana sorprendido, en shock, al descubrir que Boeing suspendió la mitad de la auditoría de sus instalaciones de producción.

Boeing dijo en un comunicado que está trabajando diligentemente para resolver los problemas señalados por la FAA.

"Basándonos en la auditoría de la FAA, en nuestros controles de calidad y en el reciente informe de un grupo de expertos, seguimos aplicando cambios inmediatos y desarrollando un plan de acción global para reforzar la seguridad y la calidad, y aumentar la confianza de nuestros clientes y sus pasajeros", declaró Boeing en un comunicado. "Estamos totalmente centrados en tomar medidas significativas y demostradas con transparencia en todo momento".

Demasiado grande para fracasar

A menudo se dice que la empresa es un duopolio, no un monopolio, porque, técnicamente, compite a escala mundial con su rival europeo Airbus. Pero no es una verdadera competencia. Los principales clientes de Boeing son las compañías aéreas, que no pueden pasarse de repente a Airbus si están disgustadas con Boeing. Los pilotos están certificados en uno u otro, por lo que una vez que eligen, están prácticamente atados a él.

Dada la singular importancia de Boeing en la industria aeronáutica estadounidense, es la definición de "demasiado grande para quebrar". Boeing es inmune a la mayoría de las fuerzas, como la elección del consumidor, a las que otras empresas deben enfrentarse para mantenerse en el negocio. Nosotros, el pueblo, no podríamos deshacernos de ella aunque quisiéramos.

Entonces, ¿cómo resolvemos un problema como el de Boeing?

"Si me preguntan a mí, lo primero que tiene que pasar para que Boeing gane confianza es despedir a todo el equipo directivo", me dijo el martes Gad Allon, profesor de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. "Sé que eso no ocurrirá, pero... no hay una sola persona que tenga 'jefe' en su título que no sea responsable de lo que estamos viendo ahora".

Allon no está conteniendo la respiración por la junta directiva de Boeing en ese frente.

Otra idea que se comenta ocasionalmente: nacionalizar Boeing.

Matt Stoller, director de investigación del American Economic Liberties Project, un grupo de expertos progresista, planteó ese argumento en enero en su boletín, argumentando que el Gobierno tiene un historial de nacionalización de servicios públicos, ferrocarriles y empresas aeroespaciales.

Y después de todo, señala, Boeing ya obtiene alrededor del 40% de sus ingresos de contratos gubernamentales y gran parte del resto de pedidos de aviones que los funcionarios estadounidenses venden regularmente en el extranjero.

"Boeing es un campeón nacional respaldado por el Estado", escribió Stoller. "El cuento de hadas de una empresa privada solo está obstaculizando el arreglo de esta alguna vez gran organización".

Por supuesto, Boeing no se encuentra en el tipo de dificultades financieras que normalmente preceden a una adquisición gubernamental (un hecho que también es cortesía de años de apoyo gubernamental, pero aún así). La nacionalización parece políticamente interesante pero prácticamente improbable.

"Realmente no hay una buena opción a corto y mediano plazo", dice Allon.

Lo que más le preocupa es qué ocurrirá cuando esos sustos puntuales (tapones de las puertas que se rompen en pleno vuelo, etc.) empiecen a ser más frecuentes.

“Esto puede ser realmente tan grande como una crisis financiera”, considerando cuántas empresas en todo el mundo dependen de los aviones Boeing. Añadió: “No es que piense que existe el riesgo de que todos estos aviones caigan del cielo mañana... [Pero] en el momento en que comenzamos a ver estas cosas como más recurrentes, creo que pasa de ser un 'evento de riesgo'. a un 'riesgo continuo'” que podría tener consecuencias devastadoras.