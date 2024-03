Joyas escondidas: los 5 pueblitos más lindos del mundo según Time Out 1:57

(CNN) -- ¿Qué hace que una calle sea "cool"? ¿Es una gran cantidad de restaurantes, bares y cafeterías en los que puedas pasar horas entrando y saliendo? ¿Son tiendas independientes que venden productos que no encontrarás en ningún otro lugar? ¿O es simplemente una vibra en general, una calidez amistosa que es difícil de precisar, pero que sabes cuando la sientes?

Time Out considera que es todo lo anterior: la compañía global de medios elaboró su lista de las “calles más geniales del mundo en este momento”, teniendo en cuenta las opciones de comida y de bebidas, oferta cultural, vida nocturna y sentido general de comunidad de cada calle.

Para elaborar el listado de 2024, la red de editores y reporteros de la guía contribuyó para defender sus calles favoritas en sus respectivas ciudades.

El primer puesto lo ocupa la animada High Street de Melbourne, donde la editora local de Time Out Melbourne, Leah Glynn, elogia los “restaurantes épicos, bares escondidos, locales de música en vivo y boutiques” de la calle y lo que Glynn llamó un “cálido sentido de espíritu comunitario que significa todos son bienvenidos”.

No es la primera vez que una calle con sede en Melbourne aparece en la lista de Time Out, con Gertrude Street y Smith Street en versiones anteriores de la clasificación de Time Out. La omnipresencia de Melbourne llevó a Glynn a sugerir que "los habitantes de Melbourne tienen muchas opciones para elegir cuando se trata de calles muy transitadas que ofrecen comida, cultura y diversión".

"Un lugar donde la gente quiere pasar su tiempo"

High Street de Melbourne está situada en el sureste de la ciudad costera australiana y atraviesa los suburbios de Northcote, Thornbury y Preston.

Time Out elogia los “negocios locales únicos y con algo para todos” de la calle, como Casa Nata, que vende deliciosas tartas de natillas portuguesas en 1800 Lasagne, un restaurante nacido de la pandemia que ahora es un próspero lugar de pasta con mesas al aire libre.

High Street también es ideal para ir de bar en bar, sugiere Time Out, destacando el "íntimo y exclusivo" bar en la azotea Gigi Rooftop y el animado lugar de baile Francesca's Bar.

Marco Finanzio, fundador y director general de Gigi Rooftop, le dijo a CNN Travel que abrió por primera vez un local en High Street hace 14 años y que en aquel entonces estaba “soñando con que el área se convirtiera en un destino icónico”.

“Amamos muchísimo nuestra calle y nuestra comunidad”, comentó Finanzio.

“Este reconocimiento es un logro maravilloso para tantas empresas locales que han trabajado incansablemente para servir a los lugareños, afrontar una pandemia y luchar contra los costos crecientes para crear una calle vibrante que ha llegado a la cima del mundo”, agregó.

Ben Mathieson, de Francesca's Bar, dijo que es realmente "especial que ahora todos sepan lo genial que es nuestra calle".

"Mis vecinos son todos negocios independientes de propiedad local, no encontrarás grandes marcas corporativas, una gran combinación de hospitaliad, música en vivo, venta minorista, salud y bienestar, y todos los comerciantes se apoyan mutuamente", dijo Matheison a CNN Travel.

Mathieson también agradeció a los habitantes de Melbourne que “hacen que la calle sea genial tanto como nosotros”.

"No existimos sin los increíbles lugareños", afirmó.

En el puesto número dos de la lista 2024 de Time Out se encuentra Hollywood Road en Hong Kong, hogar de increíbles restaurantes, incluido el Tate Dining Room, galardonado con una estrella Michelin, así como el sitio cultural Man Mo Temple y Mid-Levels Escalators, el sistema de escaleras mecánicas cubiertas al aire libre más largo del mundo.

Mientras tanto, el puesto número tres lo ocupa East Eleventh en Austin, Texas, elogiado por Time Out por acumular mucho en un corto cuarto de milla. En East Eleventh, Vintage Bookstore & Wine Bar se destaca como el lugar ideal para tomar una copa y sumergirse en una nueva lectura, mientras que Kenny Dorham's Backyard es el lugar perfecto para ver música en vivo en “un lugar improvisado que se siente como una fiesta de casa permanente”, según Time Out.

El cambio de cara de las calles de la ciudad

Time Out también señala cómo algunas de las calles más transitadas del mundo han mejorado en los últimos años, y muchas de ellas se han convertido en “lugares más transitables y agradables para pasar el tiempo”.

“Beber y cenar al aire libre, que en un momento fue una medida temporal, se convirtió en un elemento básico en muchas de las calles de nuestra lista”, dijo Time Out, y agregó que esta transitabilidad se ha visto “reforzada por iniciativas ecológicas como la peatonalización y avenidas de poco tráfico”. El Consell de Cent de Barcelona, España, que ocupa el puesto número 10 en la lista de Time Out, prohibió los automóviles en 2023.

Para cada calle de su lista, Time Out recomendó una variedad de actividades divertidas para hacer, desde yoga en Ardha Bikram Yoga en la calle Guatemala en Buenos Aires (número cuatro) y beber vinos naturales en el bar Small Shifting. Desde Jalan Petaling en Kuala Lumpur (número seis) hasta disfrutar de refrescos de crema en Guuutara Coffee en Chazawa-dori en Tokio (número nueve).

Time Out dice que el objetivo de la lista es celebrar “las avenidas, vías públicas, callejones y bulevares donde la vida local realmente prospera”.

El top 30 completo se puede ver en el sitio web de Time Out.

Las 10 calles más "cool" de Time Out para 2024: