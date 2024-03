Policías de California matan a tiros a un adolescente con autismo que sostenía una herramienta de jardinería, dice abogado

Ryan Gainer, a la izquierda, murió luego de que policías le dispararan en un incidente en su casa en San Bernardino, California. (Crédito: Burris, Nisenbaum, Curry, & Lacy)

(CNN) -- Policías del condado de California mataron a tiros a un adolescente con autismo que sostenía una herramienta de jardinería durante el fin de semana, informaron el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y un abogado de la familia.

Un "dramático" incidente que se desarrolló en la casa familiar del joven de 15 años, Ryan Gainer, ya se había calmado antes de que llegaran las autoridades a la escena, dijo el abogado DeWitt M. Lacy.

Alrededor de las 4:48 p.m. del 9 de marzo, agentes de policía respondieron a una llamada al 911 de la familia de Gainer en Apple Valley, quienes dijeron que "estaba agrediendo activamente a miembros de la familia y dañando propiedad en la residencia", según un comunicado de prensa este domingo.

En el audio de una llamada al 911 publicada por el Departamento del Sheriff, se puede escuchar a una mujer describiendo el incidente y reportando una "agresión física". Indicó que Gainer rompió una ventana.

"Aproximadamente a las 4:54 p.m., el primer Policía llegó a la residencia y fue confrontado por Gainer, quien estaba armado con una herramienta de jardinería de aproximadamente 1,5 metros de largo, con un extremo afilado", dice el comunicado. Gainer luego levantó la cuchilla de la herramienta y corrió hacia el agente, quien intentó retirarse, dice el comunicado.

El policía le disparó a Gainer después de que el adolescente supuestamente intentara agredir al policía, dice el comunicado. Los agentes presentes brindaron ayuda médica en la escena y Gainer fue llevado al hospital "donde luego falleció a causa de sus heridas", dice el comunicado.

Publican el video de la cámara corporal

El video de la cámara corporal publicado por el departamento del sheriff este miércoles muestra a un agente acercándose a la puerta de la casa antes de que Gainer pueda ser visto en el video sosteniendo lo que las autoridades describieron como una sartén y una herramienta de jardinería. Se puede escuchar al policía diciendo "¡Eh, retrocede, te dispararán!".

El video de la cámara corporal de otro agente que responde muestra a Gainer corriendo hacia el primer agente mientras este apunta su arma al adolescente mientras corre. Una investigación preliminar determinó que ambos agentes dispararon sus armas, y que se dispararon tres rondas, dijo este miércoles el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, durante una conferencia de prensa.

Los familiares se podían escuchar gritando en el fondo de los videos después de que Gainer recibió disparos.

"¿Por qué le dispararon a mi bebé?", se podía escuchar a un miembro de la familia mientras los agentes pedían a sus seres queridos que retrocedieran. Otro preguntó por qué no usaron una pistola eléctrica en su lugar.

Los agentes pueden ser vistos en el video brindando ayuda a Gainer antes de que llegue al lugar el departamento de bomberos.

Dicus dijo que los agentes habían respondido a la casa cinco veces en el pasado y que Gainer había sido llevado previamente a una instalación de salud mental. Indicó que no se usó fuerza en interacciones anteriores con el adolescente. No está claro si los funcionarios que respondieron sabían de interacciones policiales anteriores con el adolescente, dijo Dicus. No mencionó el diagnóstico de autismo de Gainer, pero aludió a su historial de salud mental durante la conferencia de prensa.

"No hay razón por la que las fuerzas del orden deban ser quienes terminen involucrándose en estas crisis, específicamente, cuando hemos derivado a estas personas a servicios sociales que se supone están diseñados para atender sus necesidades de salud mental", dijo Dicus, ampliando un comentario anterior que hizo en las redes sociales.

Dicus dijo que pasaron segundos después de que llegara el primer agente a la escena y Gainer recibiera disparos.

"Lo que realmente necesitamos examinar es incluso si tuviéramos la mejor atención médica, el mejor psicólogo en esa interacción inmediata... no hay palabras mágicas. Pagamos a los agentes del orden público para detener las amenazas y detener la violencia", dijo.

"Una tragedia"

Antes de la respuesta de las fuerzas del orden, Gainer se había molestado porque no se le permitía escuchar música en su computadora portátil, algo que le gustaba hacer, dijo Lacy a CNN. Se le había dicho al adolescente que hiciera primero sus tareas, agregó.

"Para la mayoría de los padres, esa un proceso de disciplina normal, pero provocaría una respuesta más dramática en alguien con autismo, es justo decirlo", dijo.

En respuesta, Gainer golpeó a su hermana en el brazo con la mano, agarró una herramienta de jardinería del patio y usó el extremo para romper el vidrio de la puerta principal, detalló Lacy.

En un momento dado, un miembro de la familia llamó al 911, pero el adolescente finalmente se calmó, se disculpó e indicó que se había lastimado, dijo.

Un primo que también estaba en la casa luego llamó a las autoridades y les dijo que la situación estaba bajo control, pero los agentes ya habían sido despachados, dijo Lacy.

El agente "inmediatamente" sacó su arma hacia el adolescente, dijo Lacy. "El policía se presentó como una amenaza y definitivamente escaló la situación", agregó el abogado.

Aunque no está seguro de si algún miembro de la familia transmitió a las autoridades que Gainer tenía autismo, Lacy dijo que al menos dos agentes que respondieron tenían cierta familiaridad con él. CNN le preguntó al departamento del sheriff sobre estas afirmaciones.

"Habían tenido algo de antecedentes, una relación, una complicidad con la familia. O eso pensaba la familia", dijo Lacy.

A Gainer le gustaba correr y lo usaba como un mecanismo de afrontamiento cuando las cosas se volvían estresantes para él, dijo Lacy.

Quería ser ingeniero y provenía de una "familia amorosa y divertida", dijo Lacy.

"Es una tragedia que esto les haya sucedido", agregó.

"No hay ganadores ni perdedores en situaciones como esta", dijo Dicus. "La realidad es que la familia de Ryan y los agentes que estuvieron involucrados en este caso tendrán que recordar esto por el resto de sus vidas".